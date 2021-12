OTTAWA, ON, le 3 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la formation d'une nouvelle équipe de secrétaires parlementaires.

Cette équipe constituera un lien essentiel entre les ministres et le Parlement. Tandis que nous terminons la lutte contre la COVID-19 et bâtissons un avenir meilleur pour tous, les secrétaires parlementaires collaboreront de près avec leurs collègues afin de trouver des solutions concrètes aux défis auxquels sont confrontés les Canadiens. Nous travaillerons ensemble pour créer des emplois et faire croître la classe moyenne, redonner aux Canadiens les moyens de devenir propriétaires, accélérer la lutte contre les changements climatiques, créer plus de places abordables en garderie et continuer à avancer sur la voie commune de la réconciliation.

Voici les membres de la nouvelle équipe de secrétaires parlementaires :

Gary Anandasangaree devient secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Vance Badawey devient secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones Jaime Battiste devient secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

devient secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones Terry Beech devient secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances

devient secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances Rachel Bendayan devient secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

devient secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances Chris Bittle devient secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien

devient secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien Élisabeth Brière devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé Paul Chiang devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et Inclusion)

devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et Inclusion) Julie Dabrusin devient secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

devient secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique Pam Damoff devient secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique Francis Drouin devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

devient secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Terry Duguid demeure secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

demeure secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique Greg Fergus demeure secrétaire parlementaire du premier ministre et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor

demeure secrétaire parlementaire du premier ministre et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor Andy Fillmore devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Darren Fisher devient secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés Peter Fragiskatos devient secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

devient secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national Anthony Housefather devient secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Yvonne Jones devient secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord

devient secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord Mike Kelloway devient secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Annie Koutrakis devient secrétaire parlementaire du ministre des Transports

devient secrétaire parlementaire du ministre des Transports Irek Kusmierczyk demeure secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

demeure secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap Marie-France Lalonde devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Stéphane Lauzon devient secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

devient secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural Soraya Martinez Ferrada devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

devient secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement) Bryan May devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale

devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale Yasir Naqvi devient secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

devient secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le et ministre de la Protection civile Jennifer O'Connell devient secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

devient secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités Rob Oliphant demeure secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

demeure secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères Ya'ara Saks devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Darrell Samson demeure secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

demeure secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale Marc G. Serré devient secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles Terry Sheehan devient secrétaire parlementaire du ministre du Travail

devient secrétaire parlementaire du ministre du Travail Maninder Sidhu devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères Jenna Sudds devient secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

devient secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse Anita Vandenbeld devient secrétaire parlementaire du ministre du Développement international

devient secrétaire parlementaire du ministre du Développement international Adam van Koerverden devient secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports

devient secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports Arif Virani devient secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Le premier ministre a annoncé que M. Fergus et M. Oliphant seront assermentés comme membres du Conseil privé.

Le premier ministre a également annoncé les nominations suivantes. Sous la direction du leader du gouvernement à la Chambre des communes, Mark Holland, et du whip en chef du gouvernement, Steven MacKinnon, l'équipe suivante travaillera avec tous les parlementaires pour faire avancer les priorités qui comptent le plus pour les Canadiens :

Kevin Lamoureux continuera d'agir à titre de secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes

continuera d'agir à titre de secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes Mark Gerretsen agira à titre de secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes (Sénat)

agira à titre de secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes (Sénat) Sherry Romanado agira à titre de leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes

agira à titre de leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes Ruby Sahota agira à titre de whip adjointe du gouvernement

Cette nouvelle équipe apporte une diversité de connaissances, d'expériences et de compétences qui seront essentielles pour réaliser le programme progressiste du gouvernement du Canada et répondre aux besoins uniques des gens et des régions de tout le pays. Les secrétaires parlementaires aideront à faire avancer de nouvelles mesures législatives, échangeront directement avec les Canadiens sur d'importantes initiatives et représenteront le gouvernement au Canada et sur la scène internationale.

Citation

« Les Canadiens de partout au pays ont choisi de continuer à faire avancer le Canada, qu'il s'agisse de terminer la lutte contre la COVID-19 ou de créer plus de places abordables en garderie. Les membres de cette équipe talentueuse et diversifiée de secrétaires parlementaires travailleront sans relâche avec leurs ministres et leurs collègues pour donner suite à ces priorités et bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les secrétaires parlementaires sont choisis par le premier ministre pour appuyer des ministres.

Les responsabilités des secrétaires parlementaires se répartissent généralement en deux volets : les travaux liés à la Chambre des communes et les fonctions liées aux ministères.

Les secrétaires parlementaires ne font pas partie du Conseil des ministres et ne jouent pas un rôle officiel dans le processus décisionnel du Conseil des ministres. Ils appuient leur ministre, mais, de manière générale, la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes incombent au ministre.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]