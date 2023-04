OTTAWA, ON, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer au sommet Global Citizen NOW (en anglais seulement) afin de faire progresser les efforts collectifs visant à relever certains des défis mondiaux les plus urgents et à bâtir un monde meilleur et plus égalitaire pour tous. Le premier ministre favorisera les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) - une voie que le Canada et le reste du monde doivent suivre et qui ne laisse personne pour compte.

Lors du sommet, le premier ministre défendra les droits des femmes, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, ainsi que le renforcement de l'autonomie des femmes aux quatre coins du globe. Il soulignera le travail important que font les organisations de défense des droits des femmes, les défenseurs des droits de la personne, les femmes œuvrant pour la paix et les jeunes féministes en cette période cruciale où les droits des femmes sont menacés dans de nombreux endroits partout dans le monde.

En tant que coprésidents du Groupe des défenseurs des ODD, qui réunit notamment des universitaires, des politiciens, des artistes et des musiciens du monde entier, le premier ministre Trudeau et la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, convoqueront une réunion du Groupe pour faire le point sur la situation à mi-parcours de la réalisation des Objectifs de 2030 et pour rehausser le niveau d'ambition à cet égard avant la tenue du Sommet sur les ODD en septembre 2023.

S'appuyant sur la visite fructueuse du président Biden le mois dernier, le premier ministre Trudeau s'adressera également au Council on Foreign Relations pour souligner l'importance de la relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis ainsi que notre désir commun de bâtir des économies propres centrées sur le bien-être des habitants des deux côtés de la frontière. Dans ses entretiens avec des représentants du secteur privé, des investisseurs et des responsables financiers à New York, le premier ministre fera la promotion des perspectives économiques du Canada, de son engagement à développer la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord et du rôle que joue le Canada à titre de fournisseur d'énergie et de partenaire fiable. Il mettra également en relief les possibilités de commerce et d'investissement avec le Canada.

« Les Objectifs de développement durable des Nations Unies ont pour but premier de bâtir un avenir juste, égal et pacifique, où tous les gens ont accès à de l'air pur et à de l'eau propre. C'est aussi la vision du sommet Global Citizen NOW. À New York, je suis impatient de faire avancer nos progrès communs et de plaider en faveur d'engagements mondiaux solides pour soutenir l'égalité des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes et des filles partout dans le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

En 2015, le Canada s'est joint à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies afin d'adopter des objectifs ambitieux en matière de développement durable, comme énoncé dans le document Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (en anglais seulement). Le Programme 2030 est centré sur un ensemble de 17 Objectifs de développement durable (ODD), qui englobent des dimensions sociales, économiques et environnementales. Ensemble, les ODD visent à améliorer la vie de toutes les populations, tout en protégeant la planète.

En février 2021, le gouvernement du Canada a dévoilé la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble . Cette stratégie vise à créer et à favoriser une approche mobilisant l'ensemble de la société pour accélérer les progrès en matière d'ODD , au Canada et à l'étranger. Le Canada continue d'adopter une approche tenant compte du genre dans la mise en œuvre du Programme 2030 par le biais de sa Politique d'aide internationale féministe .

Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble d'ODD Politique d'aide internationale féministe L'année dernière, le premier ministre Justin Trudeau et la première ministre de la Barbade , Mia Mottley , ont été invités par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres , à coprésider le Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable afin de sensibiliser le monde aux ODD et d'accélérer la prise de mesures pour atteindre ces objectifs.

Barbade António Guterres coprésider ODD Le sommet Global Citizen NOW aura lieu les 27 et 28 avril 2023. Il réunira des dirigeants gouvernementaux, des cadres du secteur privé, des militants communautaires, des innovateurs culturels, des experts en philanthropie et d'éminents journalistes en vue d'établir un programme d'action mondial concernant les enjeux les plus urgents auxquels l'humanité et la planète sont confrontées.

Citizen NOW Depuis 150 ans, le Canada et les États-Unis entretiennent des relations bilatérales solides et profitent de l'une des relations commerciales les plus importantes au monde. En effet, la valeur du commerce de biens et services entre les deux pays s'élevait à plus de 1 000 milliards de dollars en 2021, ce qui fait du Canada le premier partenaire commercial des États-Unis en matière de biens et services.

