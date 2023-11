OTTAWA, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Washington, D.C. le 3 novembre 2023 pour participer au premier Sommet des dirigeants du Partenariat des Amériques (PAPE) pour la prospérité économique. Le Sommet est organisé par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden.

Durant le Sommet, le premier ministre et les autres dirigeants aborderont d'importants domaines d'intérêt commun. Ils chercheront notamment des moyens de renforcer nos économies et nos relations commerciales respectives, d'améliorer la stabilité et la résilience collectives, de créer des emplois de qualité, de stimuler la croissance économique et d'attirer des investissements responsables et durables aptes à consolider notre chaîne d'approvisionnement pour la prochaine génération. Le Sommet offrira également aux dirigeants l'occasion de parler des opportunités économiques et des défis liés à la migration dans notre hémisphère.

Dans le cadre de ses discussions avec les autres pays partenaires du PAPE, le premier ministre Trudeau soulignera l'importance de mettre en place des mesures ambitieuses pour le climat, de créer de bons emplois et d'accélérer la mise au point de technologies axées sur l'énergie propre. Il fera valoir le rôle du Canada comme chef de file en matière de changements climatiques et sa position de partenaire stratégique pour favoriser la croissance et la prospérité dans l'hémisphère. Le premier ministre mettra également en relief les entreprises canadiennes et les possibilités d'investissement aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Citation

« Le moment ne pourrait être mieux choisi pour travailler ensemble à la mise en place d'un avenir prospère, fort et résilient pour notre hémisphère. Ainsi, je suis impatient de travailler avec les dirigeants du PAPE lors du Sommet des dirigeants pour stimuler les progrès dans d'importants dossiers comme la croissance économique durable, l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs conséquences, et l'élargissement des liens commerciaux et d'investissement dans la région. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sommet des dirigeants du PAPE est une initiative sans précédent qui offre un cadre de coopération régionale favorisant la concurrence, la résilience, la prospérité partagée ainsi que l'investissement inclusif et durable. Il vise à libérer le plein potentiel économique de l'hémisphère occidental, et notamment à stimuler la concurrence, à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement régionales, à créer des emplois de qualité, à lutter contre les changements climatiques et à donner un nouveau souffle aux institutions économiques de l'hémisphère.

Les 12 pays partenaires du PAPE sont les suivants :

Barbade



Canada



Chili



Colombie



Costa Rica



États-Unis



Équateur



Mexique



Panama



Pérou



République dominicaine



Uruguay

Le partenariat entre le Canada et les États-Unis repose sur un espace géographique et des intérêts communs, des valeurs semblables, des liens étroits entre les populations et des relations économiques solides. Le Canada et les États-Unis entretiennent la plus importante relation commerciale du monde.

Le Canada entretient depuis longtemps d'étroites relations avec les pays des Caraïbes. Nous sommes notamment partenaires en ce qui a trait aux défis du développement et à la sécurité dans la région. Nous partageons des valeurs comme la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit avec nos partenaires du Commonwealth, de la Francophonie et d'autres pays.

Le Canada interagit avec les pays et les citoyens d'Amérique latine de multiples façons, notamment par le biais des liens entre les populations, des valeurs communes, des relations de commerce et d'investissement, des échanges d'étudiants et du tourisme.

