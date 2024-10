OTTAWA, ON, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il participera au Sommet de l'ANASE à Vientiane, au Laos, et à la 25e réunion du Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine à la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne.

Depuis près d'un demi-siècle, le Canada et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) travaillent en partenariat pour promouvoir la paix, la prospérité et le progrès. Alors que nous créons des emplois bien rémunérés, luttons contre les changements climatiques et faisons croître nos économies, le Canada et l'ANASE font front commun pour améliorer la vie des habitants de la région indo-pacifique et d'ailleurs.

Lors du Sommet, qui se tiendra les 10 et 11 octobre 2024, le premier ministre Trudeau soulignera l'engagement de longue date du Canada et de l'ANASE à bâtir un avenir plus juste et plus prospère pour les populations des deux côtés du Pacifique. Alors que se poursuivent les travaux pour conclure un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE, le premier ministre mettra en lumière les progrès réalisés dans le cadre du Partenariat stratégique ANASE-Canada et soulignera l'importance d'une croissance durable à long terme axée sur le bien-être de tous, qui renforce l'autonomie des femmes et des filles et qui est ancrée dans la transition vers l'énergie propre.

L'ANASE est l'une des régions économiques du monde connaissant la plus forte croissance. C'est pourquoi le Canada travaille à accroître le commerce et les investissements avec l'ANASE et à placer les Canadiens à l'avant-garde de cette immense occasion. Ensemble, les États membres de l'ANASE formaient le quatrième partenaire du Canada sur le plan du commerce de marchandises en 2023, présentant des progrès accrus dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du commerce numérique entre nos populations. En effet, accroître le commerce et les investissements favorise la création d'emplois, l'innovation et la croissance.

Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, le premier ministre Trudeau rencontrera également des partenaires de l'ANASE lors du Sommet spécial ANASE-Canada afin de renforcer la collaboration et de soutenir de manière efficace la prospérité et la stabilité dans l'ensemble de la région. Le premier ministre mettra également en relief le rôle constructif que joue le Canada pour relever les défis nouveaux et émergents qui pèsent sur la paix et la sécurité, notamment la cyberactivité malveillante et les menaces liées à la cybercriminalité.

Cette visite marquera la première visite officielle d'un premier ministre canadien au Laos. Alors que le Canada et le Laos célèbrent cette année 50 ans de relations bilatérales, le premier ministre Trudeau cherchera à promouvoir des intérêts communs et à resserrer davantage les liens entre nos deux pays.

Le premier ministre participera ensuite à la 25e réunion du Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, qui aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne, le 12 octobre 2024.

Lors de la réunion, qui sera organisée par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, les dirigeants de la communauté internationale réaffirmeront la solidarité mondiale avec l'Ukraine, qui se défend contre la guerre d'agression injustifiable de la Russie. S'appuyant sur les progrès réalisés lors du Sommet de l'OTAN à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique, plus tôt cette année, le premier ministre Trudeau insistera sur l'importance de maintenir le soutien de la communauté internationale à l'Ukraine et de trouver une paix juste et durable pour les Ukrainiens.

Par ailleurs, le premier ministre soulignera l'importance de répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine en matière de défense et de sécurité, notamment en fournissant au pays du matériel militaire, de l'aide et de la formation sur le plan de la sécurité ainsi qu'un soutien économique. Il mettra également en lumière l'engagement du Canada à l'égard de la sécurité à long terme de l'Ukraine, comme en témoigne l'Accord de coopération en matière de sécurité entre le Canada et l'Ukraine, qui a été conclu plus tôt cette année.

Le Canada poursuivra son étroite collaboration avec ses partenaires internationaux afin de soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens dans leur lutte pour la liberté, l'indépendance et la démocratie.

« Pour relever des défis communs, il faut trouver des solutions communes, et c'est précisément ce que nous permettent de faire le Sommet de l'ANASE et le Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine. Qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques, de créer des emplois bien rémunérés ou de renforcer la démocratie, le Canada joue un rôle de premier plan dans la création d'un avenir meilleur, plus sûr et plus juste pour les populations du monde entier. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'ANASE est une organisation intergouvernementale régionale comptant 10 États membres. Ses objectifs sont les suivants : Accélérer la croissance économique, le progrès social et le développement culturel. Promouvoir la paix et la stabilité régionales ainsi que le respect de la justice et de la primauté du droit. Accroître la collaboration dans la région dans une série de domaines économiques, sociaux, culturels, techniques, scientifiques et administratifs.

L'ensemble de la région que représente l'ANASE constitue le quatrième partenaire en importance du Canada sur le plan du commerce. En 2023, le commerce bilatéral a atteint plus de 38,8 milliards de dollars.

L'an dernier, le Canada et l'ANASE ont lancé un partenariat stratégique visant à renforcer la collaboration dans des domaines stratégiques d'intérêt mutuel, dont la paix et la sécurité ainsi que la coopération économique et socioculturelle.

Le Canada est devenu en 1977 un partenaire de dialogue de l'ANASE et il est l'un des 11 partenaires ayant obtenu cette désignation.

est devenu en 1977 un partenaire de dialogue de l'ANASE et il est l'un des 11 partenaires ayant obtenu cette désignation. Les partenaires de dialogue collaborent avec l'ANASE dans les domaines suivants : les questions liées à la politique et à la sécurité, l'intégration régionale, les intérêts économiques, le dialogue interconfessionnel, la criminalité transnationale et la lutte contre le terrorisme, la réduction des risques de catastrophes et d'autres domaines. Les autres partenaires de dialogue sont l'Australie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, le Royaume Uni, la Russie et l'Union européenne.

La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique permet à la fois de promouvoir et de défendre les intérêts du Canada, en contribuant à bâtir une région plus sûre, plus prospère, plus inclusive et plus durable, et de protéger la sécurité nationale et économique du Canada au pays et à l'étranger.

Le Groupe de contact sur la défense de l' Ukraine a été mis sur pied par le secrétaire à la Défense des États-Unis en avril 2022 pour permettre aux Alliés et aux partenaires de synchroniser les dons, ainsi que de se consulter et de coordonner l'aide militaire à l' Ukraine , tout en renforçant les capacités des Forces armées ukrainiennes. Le Groupe de contact sur la défense de l' Ukraine , qui se réunit mensuellement au niveau ministériel, compte désormais des représentants de plus de 50 pays.

contact sur la défense de l' a été mis sur pied par le secrétaire à la Défense des États-Unis en avril 2022 pour permettre aux Alliés et aux partenaires de synchroniser les dons, ainsi que de se consulter et de coordonner l'aide militaire à l' , tout en renforçant les capacités des Forces armées ukrainiennes. contact sur la défense de l' , qui se réunit mensuellement au niveau ministériel, compte désormais des représentants de plus de 50 pays. Depuis le lancement de l'Opération UNIFIER, les Forces armées canadiennes (FAC) ont formé plus de 43 000 membres des Forces armées ukrainiennes. Le Canada a annoncé la prolongation de la mission jusqu'en mars 2026, afin que les FAC puissent continuer de répondre aux besoins en matière d'entraînement de l' Ukraine .

a annoncé la prolongation de la mission jusqu'en mars 2026, afin que les FAC puissent continuer de répondre aux besoins en matière d'entraînement de l' . Depuis 2022, le Canada a versé plus de 19,5 milliards de dollars pour venir en aide à l' Ukraine sur de multiples plans, dont plus de 12,4 milliards de dollars en aide financière, ce qui permet au gouvernement ukrainien de continuer à fonctionner, notamment en fournissant les pensions et services gouvernementaux essentiels aux Ukrainiens. Les autres formes d'aide comprennent plus de 4,5 milliards de dollars en aide militaire et en dons d'équipement militaire, 358,2 millions de dollars en aide humanitaire, 442 millions de dollars en aide au développement et plus de 210 millions de dollars dans le cadre de programmes de sécurité et de stabilisation.

sur de multiples plans, dont plus de 12,4 milliards de dollars en aide financière, ce qui permet au gouvernement ukrainien de continuer à fonctionner, notamment en fournissant les pensions et services gouvernementaux essentiels aux Ukrainiens. Les autres formes d'aide comprennent plus de 4,5 milliards de dollars en aide militaire et en dons d'équipement militaire, 358,2 millions de dollars en aide humanitaire, 442 millions de dollars en aide au développement et plus de 210 millions de dollars dans le cadre de programmes de sécurité et de stabilisation. Selon l'estimation d'experts, depuis l'invasion à grande échelle de l' Ukraine par la Russie en février 2022, des milliers d'enfants ukrainiens ont été déportés, transférés de force ou déplacés du territoire ukrainien vers les territoires temporairement occupés, et vers la Russie, afin d'effacer leur identité. À ce jour, des centaines d'enfants ont été rapatriés en Ukraine et ont retrouvé leur famille.

par la Russie en février 2022, des milliers d'enfants ukrainiens ont été déportés, transférés de force ou déplacés du territoire ukrainien vers les territoires temporairement occupés, et vers la Russie, afin d'effacer leur identité. À ce jour, des centaines d'enfants ont été rapatriés en et ont retrouvé leur famille. Depuis 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 3 000 individus et entités en Russie, au Bélarus, en Moldova et en Ukraine pour leur complicité dans le cadre de la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l' Ukraine et leurs violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Un bon nombre de ces sanctions ont été mises en œuvre en coordination avec les partenaires du Canada.

