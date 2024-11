OTTAWA, ON, le 10 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il participera à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Lima, au Pérou, et au Sommet des dirigeants du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil.

Les économies de l'APEC génèrent plus de 60 % du PIB mondial et offrent des occasions dynamiques au Canada et aux entreprises canadiennes. Pendant la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC, les 15 et 16 novembre 2024, le premier ministre Trudeau travaillera avec d'autres dirigeants de l'APEC afin de resserrer la coopération et de créer des occasions pour les populations des deux côtés du Pacifique. Au bénéfice des Canadiens, le premier ministre s'appuiera sur la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique afin de renforcer le commerce et l'investissement, de faire croître l'économie et de garantir des emplois bien rémunérés.

Les 18 et 19 novembre 2024, le premier ministre Trudeau participera au Sommet des dirigeants du G20. Au cours du Sommet, il collaborera avec ses partenaires internationaux à l'égard de priorités communes, notamment pour lutter contre les inégalités dans le monde. Il fera valoir la nécessité pour nos pays de travailler ensemble au profit de nos populations afin d'assurer la croissance de nos économies, la réussite de nos travailleurs et le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement. Il fera progresser les efforts déployés pour promouvoir l'égalité des sexes et l'action climatique. En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, il réitérera également l'engagement du Canada à l'égard des ODD et l'importance d'accélérer l'action mondiale pour atteindre ces objectifs.

Tout au long de son voyage, le premier ministre Trudeau plaidera en faveur de la paix, de la démocratie et de l'ordre international fondé sur des règles. Il insistera sur l'importance de la collaboration afin de bâtir un avenir plus sûr, stable et prospère pour tous, y compris en Ukraine, en Haïti et au Moyen-Orient.

Citation

« Quand les pays travaillent ensemble, ils peuvent améliorer le sort de tous. J'ai hâte de prendre part à la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC et au Sommet des dirigeants du G20 où, au nom des Canadiens, je m'attacherai à leur garantir des emplois bien rémunérés, à faire croître l'économie et à assurer à chaque génération une chance équitable de réussir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2023, les 21 économies membres de l'APEC généraient plus de 60 % du PIB mondial, représentaient 49 % du commerce mondial de marchandises et réunissaient près de 40 % de la population mondiale.

Il s'agira de la 9 e participation du premier ministre Trudeau à la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC.

participation du premier ministre Trudeau à la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC. Le Canada figure parmi les membres fondateurs de l'APEC. Depuis sa création en 1989, l'APEC est devenu le principal forum économique dans la région de l'Asie-Pacifique.

figure parmi les membres fondateurs de l'APEC. Depuis sa création en 1989, l'APEC est devenu le principal forum économique dans la région de l'Asie-Pacifique. La région de l'APEC revêt une grande importance pour le Canada. En effet, en 2023, les partenaires de l'APEC généraient 84 % du commerce de marchandises total du Canada.

Le Canada et le Pérou entretiennent une relation étroite et un partenariat dynamique axés sur la démocratie, les droits de la personne, le commerce, la viabilité de l'environnement et le développement.

et le Pérou entretiennent une relation étroite et un partenariat dynamique axés sur la démocratie, les droits de la personne, le commerce, la viabilité de l'environnement et le développement. Cette année marque le 80 e anniversaire des relations bilatérales entre le Canada et le Pérou et le 15 e anniversaire de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou.

anniversaire des relations bilatérales entre le Canada et le Pérou et le 15 anniversaire de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Pérou totalisait 6,1 milliards de dollars et le Pérou occupait le troisième rang des destinations de l'investissement direct du Canada en Amérique du Sud et en Amérique centrale, totalisant plus de 14 milliards de dollars.

Notre pays accueille plus de 42 000 Canadiens d'origine péruvienne, et on estime que 5 000 Canadiens vivent au Pérou.

Le G20 est le principal forum de coopération économique internationale pour ses membres. Les membres du G20 sont les principales économies du monde et représentent tous les continents habités, plus de 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et plus de 66 % de la population mondiale.

Il s'agira de la 10 e participation du premier ministre Trudeau au Sommet du G20.

participation du premier ministre Trudeau au Sommet du G20. Le Canada et le Brésil entretiennent une relation multidimensionnelle fondée sur des valeurs démocratiques communes, l'attachement aux droits de la personne et la coopération sur les plans de la sécurité mondiale, de l'action climatique et de la protection environnementale. Nos pays travaillent ensemble au sein d'institutions multilatérales comme le G20, l'Organisation des États américains et les Nations Unies.

et le Brésil entretiennent une relation multidimensionnelle fondée sur des valeurs démocratiques communes, l'attachement aux droits de la personne et la coopération sur les plans de la sécurité mondiale, de l'action climatique et de la protection environnementale. Nos pays travaillent ensemble au sein d'institutions multilatérales comme le G20, l'Organisation des États américains et les Nations Unies. Le Brésil est le troisième partenaire commercial du Canada dans les Amériques, après les États-Unis d'Amérique et le Mexique. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays totalisait 13,3 milliards de dollars.

Le Canada et le Brésil sont également unis par des liens étroits entre leurs populations. En effet, plus de 70 000 personnes d'origine brésilienne vivent au Canada aujourd'hui. Par ailleurs, en 2023, plus de 15 000 étudiants brésiliens ont choisi de faire leurs études au Canada.

