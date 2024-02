Un financement total allant jusqu'à 60 millions de dollars de PrairiesCan et du gouvernement du Manitoba soutient l'achèvement du grand programme d'investissement sur le chemin de fer de la baie d'Hudson et marque le début de l'investissement dans le réaménagement du port de Churchill

CHURCHILL, MB, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à Churchill, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, et l'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba, ont annoncé un investissement conjoint pouvant atteindre 60 millions de dollars dans l'Arctic Gateway Group. Ce financement combiné des gouvernements du Canada et du Manitoba permettra d'achever les travaux sur le chemin de fer de la baie d'Hudson et de commencer à réaménager le port de Churchill et profitera davantage aux communautés et aux secteurs de l'économie qui dépendent des activités de l'Arctic Gateway Group.

Le premier ministre Kinew et le ministre Vandal annoncent un soutien destiné à l’Arctic Gateway Group dans le Nord du Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'Arctic Gateway Group représente un partenariat de 41 Premières Nations et des communautés du littoral de la baie d'Hudson au Manitoba. Le chemin de fer de la baie d'Hudson, détenu et exploité par l'Arctic Gateway Group, est le seul mode de transport abordable et accessible toute l'année, par tous les temps, pour le transport de passagers et de marchandises vers plusieurs communautés du Nord du Manitoba. La ligne de chemin de fer est essentielle pour les chaînes d'approvisionnement, la sécurité alimentaire locale et la connectivité régionale. Son modèle unique de propriété communautaire est un pas en avant vers la réconciliation économique au Canada.

L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement des engagements pris précédemment par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba en vue de rétablir un service ferroviaire essentiel pour Churchill et les communautés environnantes. Le chemin de fer de la baie d'Hudson est l'épine dorsale de la région, desservant les communautés autochtones et les communautés nordiques éloignées, et reliant le port de Churchill, seul port arctique en eau profonde relié au réseau de transport de surface nord-américain. Le port est positionné pour importer et exporter des marchandises, des minéraux critiques et des produits issus des ressources naturelles par l'Arctique et dans le monde entier, et pour renforcer la souveraineté et la sécurité du Canada dans le Nord.

En 2018 le gouvernement fédéral s'est engagé à réparer et à maintenir la ligne ferroviaire de la baie d'Hudson. S'en sont suivies la création de l'Arctic Gateway Group et l'acquisition du chemin de fer de la baie d'Hudson, du port de Churchill et du parc de stockage maritime. En 2022, une collaboration entre le gouvernement du Canada et la province du Manitoba a en outre contribué à ce que le chemin de fer demeure opérationnel pour toutes les personnes qui profitent de son utilisation. Au cours des deux dernières saisons de construction, les travaux de réparation et d'entretien de la ligne ferroviaire ont permis de remplacer plus de 8,9 % (166 000) des traverses, de refaire le revêtement de 2 millions de pieds (610 kilomètres) de voie, d'améliorer et de réparer plus de 10 ponts et d'installer du ballast neuf sur 23 % de la voie entre The Pas et Churchill, au Manitoba.

Le Manitoba abrite 29 des 31 minéraux critiques qui ont été désignés comme essentiels à la transition vers la carboneutralité. En tant que porte d'entrée vers l'Arctique, le chemin de fer de la baie d'Hudson et le port de Churchill sont des atouts nationaux importants pour faciliter le développement économique du Nord et la réconciliation en partenariat avec les peuples autochtones.

Citations

« Notre gouvernement est fier de travailler en partenariat avec les communautés autochtones et les communautés nordiques ainsi qu'avec la province du Manitoba pour faire en sorte que les personnes et les entreprises soient connectées et capables de développer une économie du Nord prospère. En investissant dans le chemin de fer de la baie d'Hudson, nous investissons aussi dans l'avenir. Cela signifie que des emplois seront créés, que des possibilités d'exploitation minière et forestière s'ouvriront et que les communautés du littoral du chemin de fer de la baie d'Hudson auront la possibilité de se positionner comme une véritable porte d'entrée vers l'Arctique et le monde. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Le port de Churchill fait du Manitoba une province maritime, et tant le port que la ligne ferroviaire offrent un potentiel considérable en matière de commerce international, d'exportations d'énergie et de développement des chaînes d'approvisionnement qui créent de bons emplois dans le Nord de notre province. Notre équipe s'est battue pour la réparation de la ligne ferroviaire parce que nous savons qu'elle est l'épine dorsale de l'économie du Nord et qu'elle constitue un lien vital pour l'approvisionnement en nourriture et en carburant des familles qui y vivent. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Canada pour réaliser cet important investissement. »

-L'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba

« Cette annonce démontre l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer et à établir des partenariats avec les peuples autochtones, les autres ordres de gouvernement, ainsi qu'avec des leaders d'entreprises et de communautés. Ensemble, nous travaillons à la mise en place d'une économie forte dans les Prairies et à la recherche de solutions en vue de répondre de manière positive aux changements climatiques. Le chemin de fer de la baie d'Hudson offre un service indispensable aux communautés nordiques et constitue un moyen d'ouvrir la porte à des occasions commerciales. »

-Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial pour l'eau

« Investir dans les services de transport dans le Nord du Manitoba est une priorité pour notre gouvernement, et nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec les peuples autochtones et le gouvernement fédéral pour faire en sorte que le chemin de fer de la baie d'Hudson reste une voie de transport sûre et fiable. Cet investissement créera des emplois, fera progresser notre Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et nous aidera à atteindre nos objectifs en matière de carboneutralité. »

-L'honorable Lisa Naylor, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Manitoba

« Cet investissement dans le port de Churchill et dans le chemin de fer de la baie d'Hudson stimule fortement le développement économique de la ville de Churchill, ainsi que du Nord dans son ensemble. Ce projet d'infrastructure clé renforcera la position du Manitoba en tant que centre de transport intégral et contribuera au développement de nos relations commerciales. »

-L'honorable Jamie Moses, ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba

« Les partenariats gouvernementaux que nous avons établis nous permettent d'investir et de moderniser le chemin de fer de la baie d'Hudson, où le niveau de service et de fiabilité est désormais atteint. En outre, nous pouvons nous concentrer sur l'expansion et les possibilités offertes par le réaménagement du port de Churchill. En tant qu'entreprise autochtone et communautaire, nous reconnaissons l'importance de ce corridor d'infrastructure du Nord et nous continuerons à collaborer avec l'industrie, nos partenaires stratégiques dans la région de Kivalliq, au Nunavut, ainsi que les différents gouvernements. Il s'agit d'une annonce importante pour notre région, pour le Manitoba et pour le Canada. »

-Mike Spence, maire de Churchill et président du conseil d'administration de l'Arctic Gateway Group

Faits en bref

Le chemin de fer de la baie d'Hudson est essentiel aux intérêts nationaux du Canada , aux chaînes d'approvisionnement du Nord, à la sécurité alimentaire locale, ainsi qu'à la santé générale, au bien-être et aux moyens de subsistance des 29 000 habitants du Nord du Manitoba qui dépendent de la ligne ferroviaire.

, aux chaînes d'approvisionnement du Nord, à la sécurité alimentaire locale, ainsi qu'à la santé générale, au bien-être et aux moyens de subsistance des 29 000 habitants du Nord du qui dépendent de la ligne ferroviaire. Cet investissement aidera à créer des emplois locaux bien rémunérés dans le Nord du Manitoba et contribuera à la croissance économique de la région tout en facilitant les échanges et le commerce.

et contribuera à la croissance économique de la région tout en facilitant les échanges et le commerce. Depuis 2021, l'Arctic Gateway Group a constaté une augmentation de 250 % des exportations de réapprovisionnement par le port, ce qui lui permet d'annoncer un service de fret bihebdomadaire à partir de ce printemps. D'autres partenariats stratégiques et d'importantes relations avec la région de Kivalliq, au Nunavut , continuent de progresser.

, continuent de progresser. En 2023, le port de Churchill a vu revenir son premier navire de croisière depuis des décennies. Des centaines de touristes internationaux sont arrivés, créant des avantages économiques supplémentaires pour la région. L'Arctic Gateway Group prévoit des navires de croisière supplémentaires pour les saisons 2024 et 2025.

a vu revenir son premier navire de croisière depuis des décennies. Des centaines de touristes internationaux sont arrivés, créant des avantages économiques supplémentaires pour la région. L'Arctic Gateway Group prévoit des navires de croisière supplémentaires pour les saisons 2025. Plus tôt cet hiver, l'Arctic Gateway Group a annoncé un accord avec Hudbay Minerals Inc. pour le rétablissement d'une route commerciale nordique d'approvisionnement en minéraux critiques qui permettra d'expédier du concentré de zinc à partir du port en 2024.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba travaillent ensemble pour soutenir l'Arctic Gateway Group et démontrer leur engagement envers la ligne ferroviaire et les communautés qui en dépendent.

et du travaillent ensemble pour soutenir l'Arctic Gateway Group et démontrer leur engagement envers la ligne ferroviaire et les communautés qui en dépendent. Une collaboration plus étroite entre le gouvernement fédéral, les autres ordres de gouvernement et les partenaires des Prairies sur leurs priorités en matière de développement économique est un objectif clé du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies.

