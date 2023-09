Le premier ministre François Legault au Sommet sur l'ambition climatique - Le leadership du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques reconnu

QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, était à New York, les 19 et 20 septembre derniers, à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies, afin d'assister au Sommet sur l'ambition climatique de l'Organisation des Nations Unies. M. Legault a profité de son passage pour prendre part au lancement des travaux de construction de la station de conversion de la ligne de transmission Champlain Hudson Power Express (CHPE), en compagnie de la gouverneure de l'État de New York, Kathleen Hochul.

Le premier ministre a rappelé l'envergure des retombées du projet, qui sont estimées à 30 milliards de dollars, ainsi que l'importance stratégique de cette ligne de transmission d'énergie propre pour réduire les émissions de GES en Amérique du Nord. Il a également souligné le fait que la ligne CHPE permettrait de sécuriser l'approvisionnement en énergie vers l'État de New York, en tenant compte des besoins du Québec. Profitant d'un entretien avec la gouverneure, il a invité cette dernière à venir au Québec pour y découvrir la production d'énergie verte.

Le premier ministre s'est également entretenu avec le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, pour discuter notamment des stratégies à mettre de l'avant pour accélérer la lutte contre les changements climatiques.

Participant à une table ronde aux côtés de l'ancien vice-président américain, Al Gore, et des membres de la Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), une coalition de gouvernements en faveur de l'interdiction de produire des hydrocarbures sur leurs territoires, le premier ministre les a tous encouragés à faire davantage pour lutter contre les changements climatiques. Il a, par ailleurs, réitéré l'importance du marché du carbone Québec-Californie dans la décarbonation de notre économie, et a invité d'autres États à s'y joindre. Accompagné du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, M. Legault a d'ailleurs bien mis en évidence les actions du Québec en faveur du climat pour assurer le passage vers une économie durable.

Lors de son passage dans la métropole américaine, le premier ministre n'a pas manqué de saluer la déléguée générale du Québec, Martine Hébert, ainsi que son équipe. Son séjour s'est conclu par une participation au Sommet sur l'ambition climatique du secrétaire général des Nations Unies.

Présence active du Québec à la Climate Week de New York

Parallèlement aux activités du premier ministre, le ministre Charette a pu mettre de l'avant les grandes orientations du Québec en ce qui concerne le marché du carbone, l'électrification des transports, les bâtiments verts et la transition énergétique, lors de plusieurs événements de la Climate Week de New York. Multipliant les rencontres avec des partenaires internationaux, le ministre a participé à une table ronde sur l'électrification transfrontalière des camions et à une activité portant sur l'élimination des combustibles fossiles, lors de laquelle il soulignait l'engagement du Québec en faveur des énergies renouvelables qui s'est traduit par l'interdiction de l'exploration et de la production du pétrole sur son territoire. Lors d'un événement consacré à la durabilité de l'hydroélectricité, il a enfin fait valoir la position de leader d'Hydro-Québec dans la certification de la norme de durabilité de l'hydroélectricité.

Citations :

« Je suis très heureux que le Québec ait été invité au Sommet sur l'ambition climatique des Nations Unies. C'est un moment de fierté, une reconnaissance du rôle de chef de file du Québec sur la scène internationale en matière de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique. Grâce aux choix qu'on a faits collectivement, le Québec est l'État nord-américain qui génère le moins de gaz à effet de serre par habitant. On est en train d'inscrire le Québec dans l'économie verte, notamment en développant la filière batterie et en électrifiant nos transports. J'ai confiance qu'on va atteindre notre objectif d'être carboneutres d'ici 2050. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les événements auxquels nous avons participé ont permis de faire progresser plusieurs dossiers avec nos partenaires et d'échanger des idées et des solutions pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et plus résiliente. Le Québec joue un rôle de premier plan dans cette transformation et poursuit sa collaboration avec ses partenaires internationaux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le Sommet sur l'ambition climatique a réuni des chefs de gouvernements, des entreprises et des organismes de la société civile reconnus comme des chefs de file dans la mise en place d'actions concrètes visant à réduire les GES. Son objectif était d'accélérer le pas dans la lutte contre les changements climatiques et d'écouter « les premiers à agir. »

sur l'ambition climatique a réuni des chefs de gouvernements, des entreprises et des organismes de la société civile reconnus comme des chefs de file dans la mise en place d'actions concrètes visant à réduire les GES. Son objectif était d'accélérer le pas dans la lutte contre les changements climatiques et d'écouter « les premiers à agir. » Le Québec s'est fixé comme objectif de réduire ses GES de 37,5 % par rapport à 1990 d'ici 2030, et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Québec est l'État qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant en Amérique du Nord. Il est un acteur d'avant-garde pour l'intégration d'un prix sur le carbone au sein de son économie.

Plus de 99 % de l'électricité produite au Québec provient de sources d'énergie propres, ce qui en fait le premier producteur d'énergies renouvelables parmi tous les États nord-américains.

Lors de la dernière mise à jour du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), ce sont plus de 9 milliards de dollars sur cinq ans qui seront consacrés à la décarbonation de l'économie québécoise et à la lutte contre les changements climatiques.

dernière mise à jour du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), ce sont plus de 9 milliards de dollars sur cinq ans qui seront consacrés à la décarbonation de l'économie québécoise et à la lutte contre les changements climatiques. Rappelons que le gouvernement a investi près de 1,5 G$ en adaptation aux changements climatiques, dont 860 M$ proviennent du Plan pour une économie verte 2030.

La ligne de transmission Champlain Hudson Power Express (CHPE) reliera le Québec à la Ville de New York sur 545 km. Elle permettra à Hydro-Québec d'acheminer 10,4 térawattheures d'électricité vers la métropole américaine durant 25 ans, conformément au contrat signé en novembre 2021 avec la New York State Public Service Commission. La réduction des émissions de GES anticipée grâce à l'énergie propre du Québec équivaudra au retrait de 44 % des véhicules à essence des routes new-yorkaises.

sur 545 km. Elle permettra à Hydro-Québec d'acheminer 10,4 térawattheures d'électricité vers la métropole américaine durant 25 ans, conformément au contrat signé en novembre 2021 avec la Public Service Commission. La réduction des émissions de GES anticipée grâce à l'énergie propre du Québec équivaudra au retrait de 44 % des véhicules à essence des routes new-yorkaises. Le Québec est le premier fournisseur étranger d'électricité aux États-Unis, son principal marché d'exportation.

En 2022, la valeur totale des échanges commerciaux entre le Québec et l'État de New York s'est élevée à plus de 12 G$, une hausse de 19 % par rapport à 2021.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451, [email protected]; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Informations : Relations avec les médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991