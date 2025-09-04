AJUSTEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre
04 sept, 2025, 15:24 ET
QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à un ajustement au sein de son Conseil des ministres.
Ainsi, France-Élaine Duranceau assumera, en plus de ses fonctions de ministre responsable de l'Habitation, les fonctions de ministre des Affaires municipales.
SOURCE Cabinet du premier ministre
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]
Partager cet article