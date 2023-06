OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a félicité aujourd'hui Harriet Solloway pour sa nomination au poste de commissaire à l'intégrité du secteur public du Canada pour un mandat de sept ans, à compter du 27 septembre 2023.

Le commissaire à l'intégrité du secteur public du Canada rend des comptes directement au Parlement et a pour mission d'améliorer la reddition de comptes et la surveillance des activités du gouvernement. Il a compétence sur la plupart des organisations du secteur public fédéral, dont la Gendarmerie royale du Canada et les sociétés d'État. Le Commissariat à l'intégrité du secteur public enquête sur les actes répréhensibles commis dans le secteur public fédéral et aide à protéger contre les représailles les personnes qui font des divulgations et qui participent à des enquêtes. Le Commissariat est une organisation fédérale indépendante qui a été créée en 2007 en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

Au cours de sa carrière, Mme Solloway a œuvré à la promotion de la justice, de la reddition de compte et de la réforme juridique aux échelons national et international. Elle est experte en droit administratif et possède une grande expérience dans la conduite d'enquêtes et de changements organisationnels.

