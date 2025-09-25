Le premier ministre du Québec met à jour la composition de l'équipe gouvernementale

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

25 sept, 2025, 13:50 ET

QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a dévoilé aujourd'hui la liste mise à jour des députées et députés qui feront partie de l'équipe gouvernementale à titre d'adjointes et d'adjoints parlementaires ou d'adjointes gouvernementales et d'adjoints gouvernementaux. Il a également procédé à de nouvelles nominations au sein de l'équipe des officières et officiers parlementaires qui assureront le bon fonctionnement des travaux du gouvernement à l'Assemblée nationale.

Officières et officiers parlementaires

Yves Montigny

Président du caucus

Député de René-Lévesque

François Jacques

Whip en chef du gouvernement

Député de Mégantic

Nancy Guillemette

Whip adjointe

Députée de Roberval

Claude Reid

Whip adjoint

Député de Beauharnois

Marie-Belle Gendron

Whip adjointe

Députée de Châteauguay

Simon Jolin-Barrette

Leader parlementaire du gouvernement

Député de Borduas

Mathieu Lévesque

Leader parlementaire adjoint

Député de Chapleau

Sonia LeBel

Leader parlementaire adjointe

Députée de Champlain

Adjointes et adjoints parlementaires

Agnès Grondin

Adjointe parlementaire de la ministre des Affaires municipales

Députée d'Argenteuil

Stéphanie Lachance

Adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor (volet efficacité de l'État)

Députée de Bellechasse

François Tremblay

Adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

Député de Dubuc

Louis-Charles Thouin

Adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Député de Rousseau

Céline Haytayan

Adjointe parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation)

Députée de Laval-des-Rapides

Chantale Jeannotte

Adjointe parlementaire du ministre délégué au Développement économique régional

Députée de Labelle

Geneviève Hébert

Adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

Députée de Saint-François

Catherine Blouin

Adjointe parlementaire du ministre de la Santé

Députée de Bonaventure

Shirley Dorismond

Adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

Députée de Marie-Victorin

Karine Boivin Roy

Adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine

Députée d'Anjou-Louis-Riel

Carole Mallette

Adjointe parlementaire du ministre du Travail

Députée d'Huntingdon

Maryline Picard

Adjointe parlementaire de la ministre de la Famille

Députée de Soulanges

Kariane Bourassa

Adjointe parlementaire du ministre des Finances

Députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Denis Lamothe

Adjoint parlementaire du ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet ressources naturelles)

Député d'Ungava

Marie-Louise Tardif

Adjointe parlementaire du ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet forêts)

Députée de Laviolette-Saint-Maurice

Vincent Caron

Adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

Député de Portneuf

Éric Caire

Adjoint parlementaire du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Député de La Peltrie

Alice Abou-Khalil

Adjointe parlementaire du ministre de la Cybersécurité et du Numérique (volet cybersécurité)

Députée de Fabre

Isabelle Lecours

Adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Députée de Lotbinière-Frontenac

Mario Asselin

Adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Député de Vanier-Les Rivières

Mathieu Lemay

Adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la Francophonie (volet relations internationales)

Député de Masson

Jean-Bernard Émond

Adjoint parlementaire du ministre responsable de la Stratégie maritime

Député de Richelieu

Louis Lemieux

Adjoint parlementaire du ministre de la Langue française et ministre de la Francophonie canadienne

Député de Saint-Jean

Sylvain Lévesque

Adjoint parlementaire du ministre responsable de la Laïcité

Député de Chauveau

Suzanne Blais

Adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

Députée d'Abitibi-Ouest

Adjointes gouvernementales et adjoints gouvernementaux

Mathieu Lévesque

Adjoint gouvernemental du ministre de la Justice

Député de Chapleau

Sébastien Schneeberger

Adjoint gouvernemental du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Député de Drummond-Bois-Francs

Yannick Gagnon

Adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse

Adjoint gouvernemental de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Député de Jonquière

Carole Mallette

Adjointe gouvernementale de la ministre de l'Emploi

Adjointe gouvernementale du ministre de la Cybersécurité et du Numérique (volet transition numérique)

Députée d'Huntingdon

Mathieu Rivest

Adjoint gouvernemental du ministre de la Culture et des Communications (volet éducation à la culture)

Député de la Côte-du-Sud

Audrey Bogemans

Adjointe gouvernementale du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet agriculture)

Adjointe gouvernementale du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volet immigration économique et régionalisation)

Députée d'Iberville

Stéphane Sainte-Croix

Adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet pêcheries)

Adjoint gouvernemental de la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Député de Gaspé

Vincent Caron

Adjoint gouvernemental du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Député de Portneuf

François St-Louis

Adjoint gouvernemental du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Député de Joliette

Suzanne Tremblay

Adjointe gouvernementale de la ministre de l'Éducation

Députée de Hull

Catherine Blouin

Adjointe gouvernementale du ministre des Relations internationales et de la Francophonie (volet francophonie)

Députée de Bonaventure

Valérie Schmaltz

Adjointe gouvernementale du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volets francisation et intégration)

Députée de Vimont

Isabelle Poulet

Adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Députée de Pierre-Laporte

Karine Boivin Roy

Adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole

Députée d'Anjou-Louis-Riel

Fait saillant

  • Les adjointes et adjoints parlementaires ainsi que les adjointes gouvernementales et adjoints gouvernementaux ont toutes et tous la responsabilité de prêter main-forte aux ministres dans l'exercice de leurs fonctions et joueront un rôle important dans la poursuite des objectifs gouvernementaux.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]

