Le premier ministre du Québec met à jour la composition de l'équipe gouvernementale
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
25 sept, 2025, 13:50 ET
QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a dévoilé aujourd'hui la liste mise à jour des députées et députés qui feront partie de l'équipe gouvernementale à titre d'adjointes et d'adjoints parlementaires ou d'adjointes gouvernementales et d'adjoints gouvernementaux. Il a également procédé à de nouvelles nominations au sein de l'équipe des officières et officiers parlementaires qui assureront le bon fonctionnement des travaux du gouvernement à l'Assemblée nationale.
Officières et officiers parlementaires
|
Yves Montigny
|
Président du caucus
|
Député de René-Lévesque
|
François Jacques
|
Whip en chef du gouvernement
|
Député de Mégantic
|
Nancy Guillemette
|
Whip adjointe
|
Députée de Roberval
|
Claude Reid
|
Whip adjoint
|
Député de Beauharnois
|
Marie-Belle Gendron
|
Whip adjointe
|
Députée de Châteauguay
|
Simon Jolin-Barrette
|
Leader parlementaire du gouvernement
|
Député de Borduas
|
Mathieu Lévesque
|
Leader parlementaire adjoint
|
Député de Chapleau
|
Sonia LeBel
|
Leader parlementaire adjointe
|
Députée de Champlain
Adjointes et adjoints parlementaires
|
Agnès Grondin
|
Adjointe parlementaire de la ministre des Affaires municipales
|
Députée d'Argenteuil
|
Stéphanie Lachance
|
Adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor (volet efficacité de l'État)
|
Députée de Bellechasse
|
François Tremblay
|
Adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures
|
Député de Dubuc
|
Louis-Charles Thouin
|
Adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
|
Député de Rousseau
|
Céline Haytayan
|
Adjointe parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation)
|
Députée de Laval-des-Rapides
|
Chantale Jeannotte
|
Adjointe parlementaire du ministre délégué au Développement économique régional
|
Députée de Labelle
|
Geneviève Hébert
|
Adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)
|
Députée de Saint-François
|
Catherine Blouin
|
Adjointe parlementaire du ministre de la Santé
|
Députée de Bonaventure
|
Shirley Dorismond
|
Adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux
|
Députée de Marie-Victorin
|
Karine Boivin Roy
|
Adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine
|
Députée d'Anjou-Louis-Riel
|
Carole Mallette
|
Adjointe parlementaire du ministre du Travail
|
Députée d'Huntingdon
|
Maryline Picard
|
Adjointe parlementaire de la ministre de la Famille
|
Députée de Soulanges
|
Kariane Bourassa
|
Adjointe parlementaire du ministre des Finances
|
Députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré
|
Denis Lamothe
|
Adjoint parlementaire du ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet ressources naturelles)
|
Député d'Ungava
|
Marie-Louise Tardif
|
Adjointe parlementaire du ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet forêts)
|
Députée de Laviolette-Saint-Maurice
|
Vincent Caron
|
Adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme
|
Député de Portneuf
|
Éric Caire
|
Adjoint parlementaire du ministre de la Cybersécurité et du Numérique
|
Député de La Peltrie
|
Alice Abou-Khalil
|
Adjointe parlementaire du ministre de la Cybersécurité et du Numérique (volet cybersécurité)
|
Députée de Fabre
|
Isabelle Lecours
|
Adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique
|
Députée de Lotbinière-Frontenac
|
Mario Asselin
|
Adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur
|
Député de Vanier-Les Rivières
|
Mathieu Lemay
|
Adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la Francophonie (volet relations internationales)
|
Député de Masson
|
Jean-Bernard Émond
|
Adjoint parlementaire du ministre responsable de la Stratégie maritime
|
Député de Richelieu
|
Louis Lemieux
|
Adjoint parlementaire du ministre de la Langue française et ministre de la Francophonie canadienne
|
Député de Saint-Jean
|
Sylvain Lévesque
|
Adjoint parlementaire du ministre responsable de la Laïcité
|
Député de Chauveau
|
Suzanne Blais
|
Adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation
|
Députée d'Abitibi-Ouest
Adjointes gouvernementales et adjoints gouvernementaux
|
Mathieu Lévesque
|
Adjoint gouvernemental du ministre de la Justice
|
Député de Chapleau
|
Sébastien Schneeberger
|
Adjoint gouvernemental du ministre des Transports et de la Mobilité durable
|
Député de Drummond-Bois-Francs
|
Yannick Gagnon
|
Adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse
Adjoint gouvernemental de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
|
Député de Jonquière
|
Carole Mallette
|
Adjointe gouvernementale de la ministre de l'Emploi
Adjointe gouvernementale du ministre de la Cybersécurité et du Numérique (volet transition numérique)
|
Députée d'Huntingdon
|
Mathieu Rivest
|
Adjoint gouvernemental du ministre de la Culture et des Communications (volet éducation à la culture)
|
Député de la Côte-du-Sud
|
Audrey Bogemans
|
Adjointe gouvernementale du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet agriculture)
Adjointe gouvernementale du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volet immigration économique et régionalisation)
|
Députée d'Iberville
|
Stéphane Sainte-Croix
|
Adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet pêcheries)
Adjoint gouvernemental de la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
|
Député de Gaspé
|
Vincent Caron
|
Adjoint gouvernemental du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
|
Député de Portneuf
|
François St-Louis
|
Adjoint gouvernemental du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit
|
Député de Joliette
|
Suzanne Tremblay
|
Adjointe gouvernementale de la ministre de l'Éducation
|
Députée de Hull
|
Catherine Blouin
|
Adjointe gouvernementale du ministre des Relations internationales et de la Francophonie (volet francophonie)
|
Députée de Bonaventure
|
Valérie Schmaltz
|
Adjointe gouvernementale du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volets francisation et intégration)
|
Députée de Vimont
|
Isabelle Poulet
|
Adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire
|
Députée de Pierre-Laporte
|
Karine Boivin Roy
|
Adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole
|
Députée d'Anjou-Louis-Riel
Fait saillant
- Les adjointes et adjoints parlementaires ainsi que les adjointes gouvernementales et adjoints gouvernementaux ont toutes et tous la responsabilité de prêter main-forte aux ministres dans l'exercice de leurs fonctions et joueront un rôle important dans la poursuite des objectifs gouvernementaux.
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]
Partager cet article