Le premier ministre du Québec met à jour la composition de l'équipe gouvernementale

Mathieu Lévesque Adjoint gouvernemental du ministre de la Justice Député de Chapleau

Sébastien Schneeberger Adjoint gouvernemental du ministre des Transports et de la Mobilité durable Député de Drummond-Bois-Francs

Yannick Gagnon Adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse Adjoint gouvernemental de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Député de Jonquière

Carole Mallette Adjointe gouvernementale de la ministre de l'Emploi Adjointe gouvernementale du ministre de la Cybersécurité et du Numérique (volet transition numérique) Députée d'Huntingdon

Mathieu Rivest Adjoint gouvernemental du ministre de la Culture et des Communications (volet éducation à la culture) Député de la Côte-du-Sud

Audrey Bogemans Adjointe gouvernementale du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet agriculture) Adjointe gouvernementale du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volet immigration économique et régionalisation) Députée d'Iberville

Stéphane Sainte-Croix Adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet pêcheries) Adjoint gouvernemental de la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Député de Gaspé

Vincent Caron Adjoint gouvernemental du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Député de Portneuf

François St-Louis Adjoint gouvernemental du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Député de Joliette

Suzanne Tremblay Adjointe gouvernementale de la ministre de l'Éducation Députée de Hull

Catherine Blouin Adjointe gouvernementale du ministre des Relations internationales et de la Francophonie (volet francophonie) Députée de Bonaventure

Valérie Schmaltz Adjointe gouvernementale du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volets francisation et intégration) Députée de Vimont

Isabelle Poulet Adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire Députée de Pierre-Laporte