Le premier ministre du Québec, François Legault, rend visite à l'équipe du Bocuse d'Or à L'ITHQ

« L'ITHQ est fier que l'équipe canadienne du Bocuse d'Or soit notamment composée de trois Québécois, professeurs et diplômés de la plus grande école hôtelière au pays. Gagner le Bocuse d'Or est une occasion unique pour le Canada de faire sa marque à l'international. Le premier ministre du Québec a eu la générosité de venir encourager nos talentueux athlètes culinaires dont l'éventuelle victoire aura, sans contredit, des retombées concrètes sur notre province qui n'a rien à envier aux plus grandes destinations gastronomiques du monde. » - L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ et membre du conseil d'administration de Bocuse d'Or Canada.

« Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de rencontrer ces 3 Québécois qui, par leurs talents, feront rayonner la gastronomie québécoise lors de la compétition internationale du Bocuse d'Or. Encore une fois, le Québec aura l'occasion de briller sur la scène gastronomique mondiale, grâce à la créativité de ses chefs et aux produits exceptionnels de son terroir. Voilà un autre aspect de notre culture dont nous pouvons être fiers! » - François Legault, premier ministre du Québec

L'Équipe Canada en route vers le Pérou

En plus du chef Sirois, l'Équipe Canada du Bocuse d'Or est formée de chef Gilles Herzog, professeur émérite à l'ITHQ qui agit à titre d'entraîneur et d'Alexy Jetté, brillant diplômé de l'ITHQ qui fera office de commis. Se joint à eux Alvin Leung, chef canadien réputé, propriétaire de restaurants aux quatre coins du monde. L'Équipe Canada se prépare actuellement pour les demi-finales qui auront lieu les 2 et 3 mai prochains à Lima, au Pérou, ainsi que pour la grande finale qui se tiendra à Lyon en 2021.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

À propos du Bocuse d'Or

Au Canada, nous croyons que prétendre à la victoire du célèbre Bocuse d'Or est une affaire d'équipe. Comparée aux Jeux olympiques de la gastronomie, la compétition biennale internationale est la plus prestigieuse de la planète. Seuls les chefs les plus talentueux se voient offrir le très convoité ticket d'entrée les invitant à affronter 23 autres prétendants au titre. Une occasion qui permet non seulement de démontrer l'étendue des connaissances techniques, la maîtrise de l'art culinaire mais aussi de mettre en valeur des saveurs locales qui, une fois incorporées aux plats en compétition, seront dégustées par la crème de la crème de la scène internationale. Le Bocuse d'Or a été fondé en 1987 par les chefs légendaires français Paul Bocuse et Albert Romain. Leur mission était de créer une compétition qui mettrait en lumière et réunirait les plus grands du monde culinaire.

Assisté par son commis et supervisé par ses entraineurs, Chef Sirois aura 5,5 heures pour préparer un plateau de viande et un plat de poisson de 14 portions. Chaque concurrent sera évalué sur le goût, la présentation, la créativité, l'innovation, la composition et la praticité du service. De plus, des juges de prestige évalueront également le niveau de gaspillage, l'hygiène, la préparation, la technique et l'organisation générale des chefs en cuisine. Notre objectif est de nous hisser sur le podium pour la première fois en 33 ans!

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Sources : Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, 514 282-5111, poste 4078, [email protected]; Bocuse Canada, Brigitte Foisy, « The PR Department », 1 416 535-3939, [email protected]

Liens connexes

www.ithq.qc.ca