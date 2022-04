LE PREMIER MINISTRE DU CANADA JUSTIN TRUDEAU DE PASSAGE À LA TRIBUNE POLITIQUE DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) recevait ce midi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à sa tribune politique pour rencontrer ses membres et discuter du dernier budget fédéral.

En discussions avec M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, et Mme Émilie Dussault, présidente du conseil d'administration du CPQ, le premier ministre du Canada a abordé les difficultés vécues sur le plan national, à commencer par la pénurie de main-d'œuvre. Il a aussi mis l'accent sur la lutte à mener contre les changements climatiques. Finalement, il a souligné les opportunités offertes par la pandémie comme l'innovation technologique.

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu le premier ministre ce midi pour revenir sur le dernier budget. Le gouvernement canadien jongle avec un écosystème économique assez singulier alors que la pandémie joue encore les trouble-fêtes et qu'il y a des conséquences découlant de la guerre en Ukraine. J'ai également eu l'occasion de partager en privé à M. Trudeau et la présidente de notre CA les enjeux qui préoccupent nos membres. Le premier ministre a fait preuve de beaucoup d'écoute et cela témoigne de l'importance qu'il accorde aux obstacles rencontrés par les employeurs », explique M. Blackburn.

« J'ai tenu à aborder avec le premier ministre les pistes de solutions à prendre en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. Il partage nos inquiétudes et entend prendre le problème à bras-le-corps, notamment en faisant plus pour la formation des travailleurs. Les employeurs sont prêts à collaborer étroitement avec le gouvernement et à travailler ensemble pour la prospérité », ajoute Mme Dussault.

Le premier ministre canadien a conclu en faisant une mise au point sur les relations avec les États-Unis. Bien qu'il y ait encore quelques litiges notamment avec le bois-œuvre, M. Trudeau a réitéré la relation privilégiée qui existe entre nos deux économies intégrées.

