OTTAWA, ON, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Terry Duguid, assumera les fonctions de responsable ministériel pour Jasper.

Dans ce rôle, le ministre Duguid poursuivra le travail entamé par le gouvernement fédéral pour soutenir les habitants et les entreprises de Jasper à la suite des feux de forêt sans précédent qui ont ravagé la ville, l'été dernier. Il assurera la coordination du soutien fédéral avec les partenaires provinciaux, municipaux et autochtones afin d'accélérer le processus de rétablissement, de rendre compte des progrès accomplis et de veiller à ce que les mesures de protection de l'environnement soient maintenues à un niveau de classe mondiale. Il sera épaulé dans ce rôle par un groupe de travail composé de membres du Conseil des ministres, chacun ayant son propre mandat pour aider au rétablissement de Jasper.

Jasper est la terre natale de peuples autochtones depuis des temps immémoriaux et un lieu d'une beauté naturelle qui attire depuis longtemps des visiteurs du monde entier. Pendant que la population de Jasper continue de rebâtir sa communauté, le gouvernement du Canada s'assure que ce trésor national ressort plus fort que jamais de ces événements.

« Notre gouvernement sera toujours présent pour les gens de Jasper. Avec l'aide du ministre Duguid à titre de responsable ministériel pour Jasper, nous veillons à ce que Jasper se relève, se reconstruise et demeure prospère, pour que les prochaines générations puissent elles aussi profiter de sa beauté à couper le souffle. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le poste de responsable ministériel pour Jasper a été établi en octobre 2024 pour assurer le rétablissement à long terme de Jasper.

La semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 12,6 millions de dollars supplémentaires en financement de contrepartie au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne. Grâce à ces fonds, un total de 40,4 millions de dollars a été versé pour venir en aide aux personnes touchées par les feux de forêt de Jasper.

