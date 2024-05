PHILADELPHIE, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite productive à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans le cadre des efforts déployés par Équipe Canada pour promouvoir les relations entre le Canada et les États-Unis, favoriser les occasions d'accroître le commerce transfrontalier et offrir une chance équitable pour chaque génération.

À Philadelphie, le premier ministre a participé au congrès nord-américain quadriennal de l'Union internationale des employés de service (UIES), au cours duquel il a prononcé une allocution. Dans son allocution, il a notamment mis en lumière le partenariat étroit qui unit le Canada et les États-Unis ainsi que le travail indispensable des syndicats - y compris dans le secteur des soins de la santé - pour protéger les droits des travailleurs, créer de la stabilité, défendre les bons emplois pour la classe moyenne, et bâtir des économies dynamiques des deux côtés de la frontière.

Lors du congrès, le premier ministre Trudeau s'est joint à la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, pour rencontrer des représentants syndicaux et discuter des contributions importantes des organisations syndicales, comme en témoignent nos syndicats transfrontaliers.

Les deux dirigeants ont discuté de la manière dont nos pays peuvent resserrer davantage leurs étroites relations et collaborer dans des domaines d'intérêt commun, comme accroître les échanges commerciaux et les investissements, développer nos chaînes d'approvisionnement transfrontalières, soutenir nos secteurs manufacturiers et accélérer la transition vers la carboneutralité. Toute cette démarche s'inscrit dans le cadre de notre engagement commun à façonner un avenir meilleur, plus juste et plus prospère pour les Canadiens comme pour les Américains.

Le premier ministre a également rencontré le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, pour discuter de l'importance des relations entre le Canada et la Pennsylvanie. Les dirigeants ont souligné les riches liens qui unissent le Canada et la Pennsylvanie. Un grand nombre de Canadiens vivent en Pennsylvanie et, en 2023, des entreprises canadiennes employaient 30 300 personnes dans l'État. Le Canada a aussi une présence importante en Pennsylvanie, ses exportations annuelles vers l'État s'élevant à 13,6 milliards de dollars américains.

En outre, le premier ministre Trudeau a pris part à une table ronde avec des chefs d'entreprise américains afin de présenter le Canada comme un partenaire important et une excellente destination pour l'investissement et de parler de possibilités de collaboration futures en matière de commerce et d'investissement.

Pendant sa visite à Philadelphie, le premier ministre, aux côtés d'autres dirigeants mondiaux et de représentants de l'industrie, du milieu universitaire et de la société civile, a participé virtuellement au sommet sur l'intelligence artificielle (IA) de Séoul. Pendant le sommet, le premier ministre Trudeau a mis en évidence le rôle de chef de file et les investissements du Canada dans le domaine de l'IA, dont un ensemble de mesures d'une valeur de 2,4 milliards de dollars annoncées dans le Budget 2024. Il a également adhéré à une déclaration conjointe des dirigeants sur la gouvernance de l'IA - la Déclaration de Séoul pour une IA sûre, novatrice et sécuritaire ­- qui servira de feuille de route pour promouvoir la sécurité de l'IA dans le monde, notamment par la création d'un réseau international d'instituts pour la sécurité de l'IA. Parmi les mesures annoncées dans le Budget 2024 dans le domaine de l'IA, mentionnons un investissement de 50 millions de dollars pour créer un institut canadien pour la sécurité de l'IA afin d'assurer le développement et le déploiement sécuritaires de l'IA. Ce faisant, le Canada se joint au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon, qui se sont déjà dotés de tels instituts. Par ailleurs, avant le sommet, le Canada et le Royaume-Uni ont négocié une déclaration ministérielle conjointe sur la sécurité de l'IA afin d'approfondir leur collaboration dans ce domaine.

Citations

« Le Canada et les États-Unis jouissent du partenariat le plus fructueux au monde. Équipe Canada travaille avec ses partenaires américains pour resserrer ces liens, faire croître nos économies, garder notre air pur, créer des emplois bien rémunérés et bâtir un avenir meilleur et plus juste. Ensemble, nous faisons en sorte que les gens des deux côtés de la frontière soient bien placés pour saisir les occasions qui s'offrent à eux. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada continue de jouer un rôle de premier plan dans l'utilisation responsable et la gouvernance mondiale de l'IA. Qu'il s'agisse de notre rôle dans la création du Partenariat mondial sur l'IA (PMIA), de l'élaboration d'une stratégie nationale en matière d'IA ou du fait que nous soyons parmi les premiers à proposer un cadre législatif pour réglementer l'IA, nous poursuivrons la collaboration avec la communauté internationale pour façonner le dialogue mondial en vue de renforcer la confiance à l'égard de cette technologie transformatrice. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits saillants

Pendant sa visite à Philadelphie, le premier ministre a aussi rencontré des dirigeants de l'Union internationale des employés de service (UIES).

L'UIES est un syndicat qui représente quelque 2 millions de personnes. Il comprend l'UIES Soins de santé, qui représente environ 60 000 travailleurs du secteur de la santé dans la province de l' Ontario .

. Annoncée par le premier ministre en janvier dernier, la stratégie d'engagement renouvelée d'Équipe Canada avec les États-Unis réunit des experts et des dirigeants d'entreprises, de syndicats et d'universités, ainsi que des partenaires provinciaux et territoriaux, afin de resserrer les relations du Canada avec son plus proche allié. Inspirée de la stratégie d'engagement fructueuse que le Canada a menée avec les États-Unis il y a quelques années, cette nouvelle stratégie permet de favoriser les occasions offertes aux travailleurs, aux entreprises, aux entrepreneurs et aux communautés du Canada dans l'ensemble du pays.

Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis figurent parmi les plus vastes du monde, et ces relations soutiennent des millions de bons emplois de part et d'autre de la frontière. Les deux pays partagent également la plus longue et la plus sûre frontière du monde, que traversent chaque jour plus de 3,6 milliards de dollars de biens et services.

Avec plus de 1 300 milliards de dollars d'échanges bilatéraux de biens et de services en 2023, le Canada était le plus important partenaire commercial des États-Unis cette année-là. Le commerce entre le Canada et les États-Unis repose sur des chaînes d'approvisionnement binationales de longue date, grâce auxquelles environ 79 % des exportations de biens canadiens vers les États-Unis sont intégrées aux chaînes d'approvisionnement américaines.

Plus de 2,2 millions d'emplois au Canada dépendent des exportations vers les États-Unis et plus de 7,8 millions d'emplois aux États-Unis sont liés au commerce avec le Canada.

Selon les données américaines, les entreprises à propriété majoritairement canadienne qui mènent des activités aux États-Unis emploient plus de 866 000 personnes.

En 2023, les importations de marchandises de la Pennsylvanie en provenance du Canada se sont élevées à 13,6 milliards de dollars américains tandis que les exportations de marchandises de la Pennsylvanie vers le Canada ont atteint 14,3 milliards de dollars américains. L'économie de l'État dépend des importations de pétrole brut canadien, de pâte de bois, de bois d'œuvre et de divers métaux. En 2023, des entreprises canadiennes employaient 30 300 personnes dans l'État.

Échelonné sur deux jours, le sommet sur l'IA de Séoul est coprésidé par le président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol, et le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak .

. Lors du sommet, le leadership du Canada en matière d'IA était représenté par :

Yoshua Bengio , fondateur et directeur scientifique, Mila; directeur scientifique, IVADO; et professeur titulaire, Département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal;

, fondateur et directeur scientifique, Mila; directeur scientifique, IVADO; et professeur titulaire, Département d'informatique et de recherche opérationnelle, Université de Montréal;

Tony Gaffney , président et chef de la direction, Institut Vecteur pour l'intelligence artificielle;

, président et chef de la direction, Institut Vecteur pour l'intelligence artificielle;

Aidan Gomez , cofondateur et chef de la direction, Cohere.

, cofondateur et chef de la direction, Cohere. Dans le Budget 2024, le gouvernement fédéral a annoncé un ensemble de mesures d'une valeur de 2,4 milliards de dollars pour renforcer l'avantage du Canada en matière d'IA. Parmi ces mesures, mentionnons les suivantes :

Un financement de deux milliards de dollars pour développer une infrastructure technologique et des capacités de calcul et les mettre à la disposition des chercheurs, des entreprises en démarrage et des entreprises en expansion de calibre mondial du Canada dans le secteur de l'IA.



Un financement de 200 millions de dollars pour inciter les entreprises en démarrage du domaine de l'IA à mettre de nouvelles technologies sur le marché et accélérer l'adoption de l'IA dans des secteurs critiques comme l'agriculture, les technologies propres, les soins de santé et la fabrication. Ce soutien sera offert par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada.



Un financement de 100 millions de dollars pour le programme d'aide à l'IA du Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) du Centre national de recherches du Canada (CNRC) afin d'aider les petites et moyennes entreprises à prendre de l'expansion et à accroître leur productivité par le développement et le déploiement de nouvelles solutions d'IA.



Un financement de 50 millions de dollars, par l'intermédiaire du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle, pour offrir de la formation aux travailleurs qui pourraient être touchés par la venue de l'IA, comme ceux des industries créatives.



Un financement de 50 millions de dollars pour créer un nouvel institut canadien pour la sécurité de l'IA qui mettra à profit l'apport des intervenants et travaillera en coordination avec des partenaires internationaux pour assurer le développement et le déploiement sécuritaires de l'IA.



Un financement de 5,1 millions de dollars pour renforcer l'application de la Loi sur l'intelligence artificielle et les données proposée, laquelle vise à orienter l'innovation en matière d'intelligence artificielle dans une direction positive, à assurer l'adoption responsable de l'IA par les entreprises canadiennes et à protéger les Canadiens contre les risques de l'IA.

proposée, laquelle vise à orienter l'innovation en matière d'intelligence artificielle dans une direction positive, à assurer l'adoption responsable de l'IA par les entreprises canadiennes et à protéger les Canadiens contre les risques de l'IA.

Un financement de 3,5 millions de dollars pour mettre en avant le rôle de chef de file du Canada auprès du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA).

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a investi plus de 4,4 milliards de dollars pour favoriser la croissance de l'infrastructure numérique et de l'écosystème d'IA au Canada. De façon plus générale, le gouvernement a investi plus de 16 milliards de dollars pour soutenir les découvertes scientifiques, perfectionner les talents canadiens en matière de recherche et attirer les meilleurs chercheurs de partout dans le monde.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]