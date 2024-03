OTTAWA, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, qui était en visite au Canada les 24 et 25 mars. Les deux dirigeants ont profité de l'occasion pour faire progresser la collaboration entre leurs pays dans des domaines d'intérêt commun, y compris le commerce et l'investissement, la lutte contre les changements climatiques, le tourisme et la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Durant la visite, les premiers ministres se sont entendus pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la gestion des situations d'urgence et de la protection civile. L'achat par la Grèce de sept avions de lutte contre les incendies DHC-515 est une étape importante dans nos efforts conjoints de lutte contre les feux de forêt et témoigne du partenariat solide qu'entretiennent le Canada et la Grèce. Les deux dirigeants ont aussi reconnu l'importance du tourisme et ont convenu de travailler ensemble à l'élaboration d'un protocole d'entente qui permettra de créer des emplois et des possibilités.

Le premier ministre Trudeau a annoncé un financement de 10 millions de dollars à la Communauté hellénique du Grand Montréal pour la construction d'un nouveau centre communautaire au cœur de Chomedey, à Laval. Ce centre sera un lieu où les gens, y compris les membres de la communauté grecque, pourront célébrer leurs cultures, leurs traditions et leurs patrimoines. Il comprendra un théâtre, un complexe sportif, une bibliothèque, des bureaux et d'autres locaux où les membres de la communauté pourront se rassembler et organiser des événements commémoratifs. Financé en partie par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, ce centre communautaire sera moderne et carboneutre.

Les dirigeants ont souligné les valeurs communes et les liens étroits qui unissent leurs populations. Ils ont assisté à un service religieux à l'église orthodoxe Evangelismos Tis Theotokou, ont participé au défilé de la Fête nationale de l'indépendance grecque et ont rencontré la communauté gréco-canadienne de Montréal.

En tant qu'Alliés et partenaires indéfectibles au sein de l'OTAN, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à faire progresser la paix, la stabilité et la prospérité à l'échelle mondiale, y compris en Ukraine et au Moyen-Orient. Ils ont également reconnu les répercussions des changements climatiques et se sont engagés à collaborer davantage pour affronter ce défi mondial.

Citation

« Le Canada et la Grèce tiennent tous deux à bâtir un avenir meilleur. La visite du premier ministre Mitsotakis contribuera à renforcer notre amitié pendant que nous travaillons à créer de bons emplois, à accroître le commerce, à lutter contre les changements climatiques et à protéger la démocratie. Alors que nous célébrons aujourd'hui la Fête de l'indépendance grecque, nous nous réjouissons à l'idée de faire progresser cette relation et d'améliorer la vie de tous ceux qui vivent dans nos deux pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Mitsotakis au Canada depuis son élection au poste de premier ministre de la Grèce en 2019.

Les avions de pointe DHC-515 seront construits à Calgary , en Alberta .

, en . Le nouveau centre communautaire qui sera construit à Laval comprendra un complexe sportif avec un double gymnase, un théâtre, des locaux pour des services sociaux, une bibliothèque, des bureaux, des salles de conférence et plus encore.

comprendra un complexe sportif avec un double gymnase, un théâtre, des locaux pour des services sociaux, une bibliothèque, des bureaux, des salles de conférence et plus encore. Quelque 270 000 Canadiens sont d'origine grecque.

En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la Grèce a atteint un sommet de 585 millions de dollars.

Le Canada et la Grèce ont des vues similaires quant aux grands enjeux mondiaux et régionaux. Ils collaborent étroitement au sein de diverses institutions multilatérales, notamment les Nations Unies, l'OTAN, l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'Organisation mondiale du commerce et la Francophonie.

Le Canada et la Grèce entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 80 ans.

