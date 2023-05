OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré aujourd'hui Son Excellence Maia Sandu, présidente de la République de Moldova. Les deux dirigeants ont discuté des répercussions dans le monde de l'invasion brutale et injustifiable de l'Ukraine par le président Poutine, des mesures prises en réaction à cette invasion et de la sécurité en Europe de l'Est.

Le premier ministre a réitéré le soutien du Canada à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Moldova face à l'agression et aux activités déstabilisatrices de la Russie, qui comprennent la désinformation, des tactiques hybrides, l'ingérence et l'apport d'un soutien à la région séparatiste de Transnistrie.

Le premier ministre a salué la décision de la Moldova d'ouvrir ses portes à plus de 800 000 Ukrainiens fuyant la dévastation causée par l'invasion à grande échelle du président Poutine et de leur fournir un refuge et d'autres formes d'aide humanitaire.

Le premier ministre Trudeau a réaffirmé le soutien du Canada à la Moldova en annonçant une nouvelle initiative visant à aider la Police nationale de la Moldova à rehausser sa capacité d'assurer la sécurité, en particulier dans les régions qui accueillent un grand nombre de réfugiés et de migrants. Par l'intermédiaire du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix, le Canada soutient un nouveau projet de 2 millions de dollars, d'une durée de 18 mois, en Moldova. Ce projet, qui est mis en œuvre avec l'Organisation internationale pour les migrations, contribuera à fournir à la Police nationale de la Moldova de la formation, de l'équipement et une assistance technique. Il s'agit d'un projet essentiel pour permettre à la police de s'attaquer aux problèmes de sécurité auxquels sont confrontées les communautés touchées par la mobilité accrue.

Le premier ministre a annoncé que, dans le cadre du Partenariat d'assistance technique et en collaboration avec le Commissariat à la magistrature fédérale Canada, le Canada enverra des juges canadiens en Moldova, où ils échangeront des pratiques exemplaires qui permettront d'améliorer la capacité institutionnelle et de renforcer la responsabilité et l'intégrité judiciaires du pays.

Le Canada a également annoncé l'intention d'établir un nouvel ensemble de règlements de sanctions en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales en rapport avec l'invasion et l'occupation illégales et brutales de l'Ukraine par la Russie. Ces nouveaux règlements permettront au Canada de sanctionner des individus et des entités connexes en Moldova qui commettent des violations systématiques des droits de la personne, qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales ou qui se sont livrés à des actes de corruption importants.

Le premier ministre a réitéré le soutien du Canada à la réforme institutionnelle nationale de la Moldova, au programme de lutte contre la corruption du pays et au processus d'intégration de la Moldova à l'Union européenne.

Citation

« Je tiens à remercier la présidente Sandu pour sa visite au Canada. Nous avons eu des rencontres bilatérales productives et avons fait progresser plusieurs dossiers importants. Le Canada continuera de soutenir la Moldova, qui est confrontée à d'importantes pressions humanitaires, économiques et sécuritaires en raison de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Durant sa visite, la présidente rencontrera également Son Excellence la très honorable Mary Simon , gouverneure générale du Canada.

Durant sa visite, la présidente rencontrera également Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada.

La présidente Sandu a également participé à une table ronde avec le Groupe d'amitié parlementaire Canada-Moldova, au cours de laquelle les participants ont discuté des mesures prises par la Moldova en réponse à la guerre menée par le président Poutine en Ukraine ainsi que de l'importance de la sécurité en Europe de l'Est.

Cette visite marque le premier passage au Canada d'un président de la Moldova depuis 1992.

depuis 1992. Conformément à la Politique d'aide internationale féministe, le Partenariat d'assistance technique du Canada répond aux besoins des pays en développement et fait rayonner le leadership du Canada à l'échelle mondiale.

Au cours de la visite, le premier ministre a salué l'adhésion de la Moldova à la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État. À ce jour, 71 pays et l'Union européenne ont déclaré officiellement et publiquement leur soutien à la Déclaration. Le soutien à la Déclaration et au mouvement mondial condamnant cette pratique ne cesse de croître.

Au cours de la visite, le premier ministre a salué l'adhésion de la Moldova à la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État. À ce jour, 71 pays et l'Union européenne ont déclaré officiellement et publiquement leur soutien à la Déclaration. Le soutien à la Déclaration et au mouvement mondial condamnant cette pratique ne cesse de croître.

Le Canada et la Moldova ont établi des relations diplomatiques en 1992. Les deux pays ont célébré le 30e anniversaire de leurs relations bilatérales le 20 février 2022.

La communauté moldove du Canada, qui compte plus de 20 000 membres, est surtout centrée à Montréal et à Toronto, mais des communautés moins nombreuses sont également présentes à Calgary et à Vancouver.

La Moldova a déposé une demande pour adhérer à l'Union européenne en mars 2022 et a obtenu le statut de candidat à l'UE en juin 2022.

L'Accord entre le Canada et la République de Moldova concernant la promotion et la protection des investissements (APIE) a été signé en juin 2018. L'APIE comportait une déclaration conjointe reconnaissant l'importance du commerce et de l'investissement progressistes et inclusifs.

concernant la promotion et la protection des investissements (APIE) a été signé en juin 2018. L'APIE comportait une déclaration conjointe reconnaissant l'importance du commerce et de l'investissement progressistes et inclusifs. Le Canada et la Moldova travaillent en étroite collaboration au sein de plusieurs forums multilatéraux, notamment l'Organisation internationale de la Francophonie, l'Organisation de l'aviation civile internationale, la Cour pénale internationale, le Partenariat pour un gouvernement ouvert, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe , l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale du commerce.

