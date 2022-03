RIGA, LETTONIE, le 8 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite bilatérale fructueuse en Lettonie qui a permis de resserrer la relation entre les deux pays, de renforcer l'engagement du Canada à l'égard de l'OTAN et de réaffirmer la solidarité du Canada envers ses alliés et partenaires européens devant l'invasion non provoquée et injustifiable de l'Ukraine par la Russie.

Le premier ministre Trudeau a annoncé aujourd'hui que le Canada renouvellera son engagement pluriannuel envers l'opération REASSURANCE, dans laquelle les Forces armées canadiennes appuient les mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et de l'Est. Cette annonce se fera une année plus tôt que prévu en réaction au contexte de sécurité changeant en Europe de l'Est.

L'annonce du renouvellement de la mission suit celle que le premier ministre a faite concernant le déploiement de tout au plus 460 membres additionnels des Forces armées canadiennes afin de renforcer l'opération REASSURANCE, notamment en Lettonie, et la préparation d'environ 3 400 membres des Forces armées canadiennes, dont on a maintenant rehaussé l'état de préparation pour qu'ils puissent être déployés au sein de la Force de réaction de l'OTAN si nécessaire.

Durant sa visite, le premier ministre Trudeau a rencontré le premier ministre de la Lettonie, Krišjānis Kariņš. Ils ont condamné l'agression militaire de la Russie en Ukraine et ont coordonné les prochaines mesures à mettre en place pour tenir la Russie responsable de ses actes. Les premiers ministres ont aussi discuté d'autres préoccupations liées à la sécurité dans la région, telles que la crise migratoire provoquée par le Bélarus, et ils ont parlé de l'importance du renforcement constant des mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN, en particulier sur le flanc est de l'OTAN. Ils ont aussi parlé de façons d'approfondir la relation bilatérale et se sont engagés à resserrer encore davantage leurs liens commerciaux afin de soutenir leurs économies et de créer des emplois dans leurs pays.

Le premier ministre Trudeau a également rencontré le président de la Lettonie, Egils Levits.

Les premiers ministres Trudeau et Kariņš ont tenu une rencontre à laquelle ont participé la première ministre de l'Estonie, Kaja Kallas, et la première ministre de la Lituanie, Ingrida Šimonytė, et lors de laquelle ils ont discuté des façons de soutenir l'Ukraine encore davantage et du renforcement des partenariats entre leurs pays. Afin de renforcer les relations commerciales de leurs pays, les dirigeants ont convenu de tenir chaque année une réunion des ministres des Affaires étrangères du Canada, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, sera l'hôte de la première rencontre au Québec, ce printemps.

Le premier ministre a également tenu une réunion bilatérale avec le secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Ils ont discuté du rôle de l'OTAN dans la réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ainsi que de l'avenir de l'OTAN en général, au moment où les dirigeants se préparent en vue du Sommet de l'OTAN qui aura lieu cet été à Madrid.

En Lettonie, le premier ministre Trudeau a rencontré le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez, pour discuter d'autres réponses à l'agression persistante de l'Ukraine par la Russie, y compris l'expansion des sanctions, ainsi que de l'unité de l'OTAN et de l'Union européenne. Le premier ministre Trudeau a remercié le premier ministre Sánchez des contributions de l'Espagne au groupement tactique de présence avancée renforcée en Lettonie.

Le premier ministre Trudeau, les premiers ministres de la Lettonie et de l'Espagne et le secrétaire général ont également rendu visite aux membres du groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN au Camp d'Ādaži. Le premier ministre Trudeau les a remerciés de leur dévouement et de leur contribution à la sécurité de l'Alliance.

« Tandis que la Russie poursuit ses attaques injustifiées et injustifiables en Ukraine, le Canada unit ses forces à celles de ses alliés européens pour soutenir l'Ukraine et son peuple ainsi que la démocratie et les droits de la personne, partout dans le monde. J'aimerais remercier le premier ministre Kariņš d'avoir tenu cette visite. Elle a offert au Canada et à la Lettonie l'occasion de resserrer leurs liens en mettant en lumière leurs valeurs communes et leur engagement mutuel au sein de l'OTAN à l'égard de la sécurité transatlantique. Le Canada poursuit sa proche collaboration avec ses alliés de l'OTAN afin de soutenir l'Ukraine pendant qu'elle défend son peuple, sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. »

Il s'agit de la deuxième visite bilatérale d'un premier ministre canadien en Lettonie. La dernière visite du premier ministre Trudeau en Lettonie a eu lieu en 2018.

En Lettonie, le premier ministre était accompagné de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand , et du chef d'état-major de la défense, le général Wayne Eyre .

, et du chef d'état-major de la défense, le général . Le Canada et la Lettonie entretiennent une relation fondée sur des valeurs communes de liberté, de démocratie et de primauté du droit. Leurs liens sont forts en partie en raison des 30 000 Canadiens d'origine lettone résidant au pays.

et la Lettonie entretiennent une relation fondée sur des valeurs communes de liberté, de démocratie et de primauté du droit. Leurs liens sont forts en partie en raison des 30 000 Canadiens d'origine lettone résidant au pays. La Lettonie est devenue le premier État membre de l'Union européenne à ratifier l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de partenariat stratégique, le 9 mars 2017.

Le Canada a été le premier pays du G7 à reconnaître la restauration de l'indépendance de la Lettonie en 1991 et l'un des premiers pays à ratifier l'accession de la Lettonie à l'OTAN en 2004.

a été le premier pays du G7 à reconnaître la restauration de l'indépendance de la Lettonie en 1991 et l'un des premiers pays à ratifier l'accession de la Lettonie à l'OTAN en 2004. L'OTAN est l'une des pierres d'assise de la politique du Canada en matière de sécurité internationale. Elle est la principale tribune internationale pour mobiliser les autres pays relativement à la défense et à la sécurité transatlantiques.

L'opération REASSURANCE constitue le soutien des Forces armées canadiennes aux mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est.

centrale et en de l'Est. Avant l'annonce du premier ministre Trudeau le 22 février 2022, les contributions à l'opération REASSURANCE comprenaient ce qui suit :

jusqu'à 540 membres des Forces armées canadiennes en tant que pays-cadre du groupement tactique de présence avancée renforcée en Lettonie, depuis 2017;



une frégate de la classe Halifax (le NCSM Montréal) déployée au sein du 2 e Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG 2);

(le NCSM Montréal) déployée au sein du 2 Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG 2);

jusqu'à six CF18 destinés à la surveillance arienne ponctuelle, à la police du ciel et à la formation.

