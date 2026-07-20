Déclaration du premier ministre Carney concernant l'intention de l'administration américaine d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits canadiens

OTTAWA, ON, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- « Aujourd'hui, l'administration américaine a annoncé son intention d'imposer de nouveaux droits de douane de 50 % sur un nombre important de produits canadiens.

Il s'agit de la dernière d'une série d'actions commerciales unilatérales initiées par les États-Unis par l'imposition d'une série de droits de douane en violation directe de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Ces mesures comprennent des droits de douane sur le secteur automobile, en violation de l'ACEUM. Le Canada, comme il en a le droit, a pris des mesures équivalentes.

Plus généralement, en réponse à ces mesures et à ces menaces sur la souveraineté canadienne, les provinces, les territoires et les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre ont été solidaires et ont pris les mesures nécessaires afin de soutenir notre économie et de défendre nos travailleurs, nos agriculteurs, nos entreprises et nos familles.

Conscient que les États-Unis ont transformé l'ensemble de leurs relations commerciales, y compris celles régies par l'ACEUM, au cours des 18 derniers mois, le Canada a présenté une série de propositions détaillées et exhaustives visant à résoudre ce différend et à moderniser l'ACEUM. Nous sommes prêts à intensifier ces discussions dans les semaines à venir.

Le Canada croit aux avantages d'un commerce libre et équitable, comme en témoigne la signature, par notre nouveau gouvernement, de plus de 20 nouveaux partenariats économiques et de sécurité. Ce différend commercial a entraîné une hausse des coûts pour les familles, en particulier aux États-Unis. Le Canada est prêt à s'engager de manière intensive pour régler les questions en suspens avec les États-Unis, dans l'intérêt mutuel de nos citoyens.

En toutes circonstances, le Canada travaillera sans relâche et prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer le pays et soutenir les travailleurs, les agriculteurs, les entreprises et les familles canadiennes. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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