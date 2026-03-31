OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre des Pays-Bas, Rob Jetten.

Le premier ministre Carney a félicité le premier ministre Jetten pour son assermentation à titre de premier ministre, le mois dernier.

Le Canada et les Pays-Bas sont de proches partenaires aux vues similaires et partagent une longue histoire reposant sur des valeurs communes et de forts liens économiques et de sécurité. Dans cette optique, les premiers ministres ont discuté de l'avancement de la coopération entre les deux pays dans des secteurs tels que les minéraux critiques, l'énergie ainsi que les technologies numériques et émergentes.

Les dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération en matière de défense, notamment dans le cadre de l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (SAFE) de l'Union européenne et de la Force expéditionnaire interarmées.

Les dirigeants ont exprimé leur profonde préoccupation concernant le conflit au Moyen-Orient et convenu de la nécessité urgente d'une désescalade. Ils ont également discuté du conflit en cours en Ukraine et de l'importance de fournir à cette dernière des garanties de sécurité robustes.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Jetten ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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