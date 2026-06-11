Le vendredi 12 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
11 juin, 2026, 20:02 ET
OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Paris (France)
|
10 h 00
|
Le premier ministre arrivera à Paris, en France.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
18 h 00
|
Le premier ministre arrivera au Palais de l'Élysée, où il sera accueilli par le président de la France, Emmanuel Macron.
|
Palais de l'Élysée
|
Note à l'intention des médias :
|
|
18 h 05
|
Le premier ministre et le président de la France, Emmanuel Macron, prononceront des déclarations communes.
|
Palais de l'Élysée
|
Note à l'intention des médias :
|
|
18 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.
|
Palais de l'Élysée
|
Note à l'intention des médias :
|
|
19 h 45
|
Le premier ministre tiendra un point de presse.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
20 h 15
|
Le premier ministre assistera à un dîner donné par le président de la France, Emmanuel Macron.
|
Palais de l'Élysée
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article