Le vendredi 12 juin 2026

Le premier ministre arrivera à Paris, en France.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre arrivera au Palais de l'Élysée, où il sera accueilli par le président de la France, Emmanuel Macron.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre et le président de la France, Emmanuel Macron, prononceront des déclarations communes.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.

Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

Le premier ministre tiendra un point de presse.

Note à l'intention des médias :

Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

20 h 15