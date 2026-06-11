Le vendredi 12 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

11 juin, 2026, 20:02 ET

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Paris (France)


10 h 00           

Le premier ministre arrivera à Paris, en France.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

18 h 00          

Le premier ministre arrivera au Palais de l'Élysée, où il sera accueilli par le président de la France, Emmanuel Macron.



Palais de l'Élysée



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

18 h 05           

Le premier ministre et le président de la France, Emmanuel Macron, prononceront des déclarations communes.



Palais de l'Élysée



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

18 h 15           

Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.



Palais de l'Élysée



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

19 h 45           

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

20 h 15           

Le premier ministre assistera à un dîner donné par le président de la France, Emmanuel Macron.



Palais de l'Élysée



Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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