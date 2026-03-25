OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré Son Altesse le prince Rahim Aga Khan V lors de la première visite officielle de ce dernier au Canada, qui se déroule du 25 au 31 mars 2026.

Le premier ministre Carney a souhaité la bienvenue à Son Altesse l'Aga Khan au Canada et l'a remercié pour son leadership et ses importantes contributions à l'égard du progrès et de la gouvernance à l'échelle mondiale. Les dirigeants ont souligné les liens étroits qui unissent le Canada et l'Imamat, consolidés par les contributions de 120 000 ismaéliens au pays.

En s'appuyant sur cette relation historique, le premier ministre Carney et Son Altesse l'Aga Khan ont fait une déclaration commune dans laquelle ils ont annoncé de nouveaux partenariats visant à accroître l'accessibilité au logement au Canada et à approfondir la collaboration à l'égard de l'élaboration de programmes de développement économique à l'échelle internationale.

Premièrement, le premier ministre a salué la série d'investissements réalisés par l'Imamat ismaélien dans des projets d'habitations intergénérationnelles sans but lucratif partout au pays en vue d'accroître l'offre de logements abordables. De plus, par le truchement de Maisons Canada, le gouvernement du Canada nouera un partenariat à long terme avec l'Imamat ismaélien afin de mener à bien un ensemble de projets de logements destinés aux ménages à faibles et moyens revenus.

Deuxièmement, les dirigeants ont annoncé la mise en place d'une plateforme de partenariat économique visant à promouvoir le financement du développement. À cet égard, FinDev Canada et le Fonds Aga Khan collaboreront afin de mobiliser des capitaux publics et privés destinés à financer des projets dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de l'agriculture en Afrique et en Asie, deux régions stratégiques pour le renforcement des relations du Canada à l'étranger.

Troisièmement, le premier ministre Carney et Son Altesse l'Aga Khan ont chargé leurs représentants de définir des domaines de collaboration future en ce qui a trait à l'éducation et au perfectionnement des compétences, afin de mettre à profit les forces du Canada au chapitre des talents, de la main-d'œuvre et du savoir-faire au service des pays partenaires.

Les dirigeants ont discuté de l'évolution de la situation au Moyen-Orient et souligné qu'il était impératif d'empêcher toute nouvelle escalade dans la région. Son Altesse l'Aga Khan a insisté sur les répercussions que ces tensions continuent d'avoir sur les civils, dont les ismaéliens.

Le premier ministre a annoncé la nomination prochaine d'un nouveau représentant du Canada auprès de l'Imamat ismaélien, en l'occurrence l'honorable David Lametti, ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, qui aura comme mandat d'approfondir cette collaboration.

Le premier ministre et Son Altesse ont convenu de rester en contact étroit.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]