OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré les premiers ministres des provinces et des territoires, à qui il a exposé son plan visant à bâtir une économie canadienne forte et unifiée.

La guerre commerciale déclenchée par les États-Unis a ravivé l'urgence de s'attaquer à des obstacles qui, depuis longtemps, fragmentent notre économie et réduisent les opportunités qui s'offrent aux Canadiens et aux Canadiennes. En tête de l'ordre du jour, le premier ministre Carney a présenté aux premiers ministres des provinces et des territoires un survol des mesures que prend le gouvernement du Canada pour soutenir les travailleurs et les entreprises touchés par les droits de douane.

Afin de soutenir les travailleurs, le nouveau gouvernement compte :

éliminer temporairement la période d'attente d'une semaine pour les prestations de l'assurance-emploi.

suspendre les règles entourant le traitement des indemnités de cessation d'emploi pendant une période de six mois, pour éviter aux travailleurs d'épuiser leur indemnité de départ avant de toucher leurs prestations de l'assurance-emploi.

faciliter l'accès à l'assurance-emploi en augmentant le pourcentage de chômage appliqué aux régions.

Afin de soutenir les entreprises, le nouveau gouvernement compte :

reporter les paiements de l'impôt sur le revenu des sociétés et les versements de la TPS/TVH du 2 avril au 30 juin 2025, ce qui permettra aux entreprises de disposer de 40 milliards de dollars de liquidités.

augmenter le financement accordé aux organismes de développement régional pour leur permettre de mieux soutenir les entreprises.

Le premier ministre Carney et ses homologues provinciaux et territoriaux ont convenu qu'en travaillant ensemble pour débloquer des projets économiques et éliminer des obstacles, le Canada peut amplement compenser les conséquences des droits de douane américains - en créant des emplois mieux rémunérés, en maximisant notre potentiel économique et en nous permettant de devenir plus forts chez nous comme à l'étranger.

À cette fin, le premier ministre Carney a présenté une série de mesures visant à créer un corridor commercial et économique national. Ce corridor favorisera l'investissement, la création d'emplois et la croissance économique. Cette initiative prévoit ce qui suit :

La création d'un Fonds du premier kilomètre, qui permettra la construction de réseaux de transport pour relier les sites d'extraction d'énergie aux lignes ferroviaires et aux routes. En fournissant des capitaux pour financer ces projets d'infrastructure clés dans tout le pays, le gouvernement du Canada compte accélérer la réalisation de projets et créer une économie canadienne plus intégrée et plus accessible.

La conclusion d'un accord de contribution, d'un montant maximum de 200 millions de dollars, pour la construction, la mise en service et l'exploitation d'une nouvelle installation de traitement de Cedar LNG, société détenue majoritairement par des Autochtones. Ce projet, qui résulte d'un partenariat entre la Nation Haisla et la Pembina Pipeline Corporation, donnera lieu à la création de centaines d'emplois hautement qualifiés dans le secteur de la construction et des métiers. Il permettra également de générer une croissance économique de plus de 275 millions de dollars et d'acheminer l'énergie canadienne vers les marchés nationaux et internationaux.

En outre, le premier ministre Carney a souligné la nécessité d'éliminer les obstacles au commerce interprovincial. Pour bâtir une économie plus forte et plus équitable, il s'est engagé à déposer d'ici le 1 juillet 2025 un projet de loi visant l'élimination de tous les obstacles fédéraux au commerce interprovincial et à la mobilité de la main-d'œuvre et à supprimer toutes les dérogations fédérales prévues par l'Accord de libre-échange du Canada.

En harmonisant les réglementations et en améliorant la mobilité de la main-d'œuvre, le Canada peut créer un marché canadien véritablement ouvert, ce qui réduira les coûts pour les entreprises et les consommateurs. Cela contribuera à renforcer les chaînes d'approvisionnement, à stimuler la productivité et à ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises canadiennes.

« En travaillant ensemble, nous pouvons développer et bâtir une économie canadienne unifiée, plus interconnectée et plus résiliente. Les Canadiens sont prêts à montrer au monde que nous pouvons encourager des équipes différentes tout en restant une équipe forte lorsqu'il le faut. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

