BEIJING, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Comité permanent du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine, Zhao Leji, dans le cadre de sa première visite officielle en Chine.

Le premier ministre Carney et le président Zhao se sont réjouis de cette première rencontre, reconnaissant l'importance de la visite officielle du premier ministre Carney pour revitaliser les relations entre le Canada et la Chine.

Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre les échanges parlementaires et les occasions de renforcer la compréhension et la communication entre les deux pays.

Les dirigeants ont également insisté sur leur appui soutenu à l'égard de relations solides entre les peuples et d'échanges culturels, et ont souligné leur volonté d'approfondir la coopération, d'élargir le commerce et de collaborer de façon pragmatique.

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

