Compte rendu

DAVOS, Suisse, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la France, Emmanuel Macron, en marge de la rencontre annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont réaffirmé leur engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Danemark, notamment du Groenland. Ils ont indiqué que les décisions concernant l'avenir du Groenland appartiennent au Groenland et au Danemark. Les dirigeants ont convenu que la meilleure façon de sécuriser l'Arctique est de collaborer au sein de l'OTAN.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont souligné l'importance de poursuivre les efforts visant à soutenir la souveraineté de l'Ukraine et à garantir une paix juste et durable. Dans la foulée de la réunion de la Coalition des volontaires tenue à Paris, en France, au début du mois, ils ont souligné les mesures prises par leurs deux pays, en collaboration avec leurs alliés, pour établir des garanties de sécurité robustes, entre autres pour renforcer les défenses de l'Ukraine.

Les dirigeants ont convenu d'intensifier la coopération de longue date qu'entretiennent le Canada et la France afin de garantir davantage de stabilité, de sécurité et de prospérité à leurs populations des deux côtés de l'Atlantique. Ils ont discuté de l'importance des relations entre le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Union européenne, et ont souligné les avantages économiques transformateurs qu'une intégration et une coopération accrues pourraient catalyser.

Le premier ministre Carney et le président Macron resteront en contact étroit.

