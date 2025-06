LA HAYE, Pays‑Bas, le 24 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre des Pays‑Bas, Dick Schoof, en marge du Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui se tient à La Haye, aux Pays‑Bas.

Le premier ministre Carney a remercié le premier ministre Schoof d'accueillir le Sommet de l'OTAN à un moment si déterminant pour l'Alliance et pour la sécurité mondiale.

Le premier ministre Carney a souligné l'importance de resserrer nos liens avec les Pays‑Bas dans le cadre des efforts que déploie le Canada pour renforcer ses partenariats avec l'Union européenne. Les dirigeants ont discuté de possibilités de stimuler la coopération économique dans des secteurs clés, notamment les minéraux critiques et la défense.

Ils ont affirmé leur attachement à la sécurité transatlantique et leur soutien à l'instauration d'une paix juste et durable en Ukraine. Ils ont également discuté de la situation au Moyen-Orient et ont souligné l'importance d'une désescalade du conflit.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Schoof ont convenu de rester en contact étroit.

