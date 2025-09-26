LONDRES, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir, en marge du Sommet mondial pour l'action et le progrès, qui se tient à Londres.

Le premier ministre Carney et la première ministre Frostadóttir ont évoqué la relation étroite qui unit le Canada et l'Islande. En fait, le Canada abrite la plus grande communauté islandaise hors d'Islande.

Le premier ministre et la première ministre ont souligné l'importance de l'unité transatlantique et de la sécurité commune dans l'ensemble de l'Arctique. Poursuivant sur la lancée de leur rencontre au Sommet de l'OTAN en juin dernier, les dirigeants ont discuté des possibilités de resserrer la coopération en matière de sécurité et d'économie. À cet égard, le premier ministre Carney a insisté sur la volonté du Canada de collaborer avec ses alliés et partenaires, notamment dans le cadre du Conseil de l'Arctique, pour promouvoir la sécurité de l'Arctique.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à la guerre d'agression menée actuellement par la Russie, et ils ont convenu de la nécessité impérative d'établir une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney et la première ministre Frostadóttir ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]