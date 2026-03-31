WAKEFIELD, QC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le monde est plus dangereux et divisé qu'avant. Ainsi, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir un pays plus fort, plus indépendant et plus durable. Alors que nous travaillons à bâtir un Canada fort, nous nous assurons de protéger ce qui compte le plus, notamment les terres et les eaux magnifiques dont nous avons hérité.

La beauté de l'environnement naturel du Canada est de plus en plus menacée. Les changements climatiques, la pollution et l'industrialisation sont à l'origine de la destruction des habitats dans le monde, de la prolifération des espèces envahissantes, ainsi que de la multiplication des inondations et des feux de forêt dévastateurs. Nous devons nous attaquer à ce problème : c'est à la fois un devoir moral et un impératif économique.

Dans le but de protéger les terres et les eaux du Canada, le premier ministre Mark Carney a présenté aujourd'hui le plan Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature. S'appuyant sur un investissement de 3,8 milliards de dollars, la nouvelle stratégie pour la nature du Canada permettra de protéger et de restaurer des habitats essentiels, de veiller à ce que les stratégies industrielles soient complémentaires de nos efforts de conservation, et de mobiliser de nouveaux capitaux en faveur de la nature. Le nouveau gouvernement du Canada va instaurer de nouvelles mesures pour :

1. Protéger la nature

En 2022, lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui s'est tenue à Montréal, le Canada et 195 autres pays ont pris l'engagement de protéger 30 % des terres et des eaux de la planète d'ici 2030. Pour mener à bien cette mission, notre nouvelle stratégie prévoit :

Financer jusqu'à 14 nouvelles aires marines protégées et conservées , et au moins 10 nouveaux parcs nationaux et aires marines nationales de conservation d'eau douce. De plus, nous financerons jusqu'à 10 nouvelles aires marines nationales de conservation et 15 parcs urbains nationaux.

, et au moins 10 nouveaux parcs nationaux et aires marines nationales de conservation d'eau douce. De plus, nous financerons jusqu'à 10 nouvelles aires marines nationales de conservation et 15 parcs urbains nationaux. Cette mesure nous permettra de protéger au moins 1,6 million de km² de terres au Canada et jusqu'à 700 000 km² d'océans au Canada au cours des quatre prochaines années.

et au cours des quatre prochaines années.

La superficie des zones terrestres protégées passera de 14 % à 30 % d'ici 2030 , et celle des zones marines protégées, de plus de 15 % à 28 %, nous rapprochant de l'objectif de 30 % d'ici 2030.

, et celle des zones marines protégées,

Nous favoriserons l'avancement du projet d'aire marine nationale de conservation de Wiinipaakw dans les eaux du large de l'est de la baie James, au Québec.

Favoriser l'avancement du projet de parc national du bassin versant de la rivière Seal, au Manitoba .

. Renforcer les initiatives de conservation menées par les Autochtones en investissant plus de 230 millions de dollars pour étendre le Programme des gardiens autochtones afin d'établir un nouveau Programme des gardiens autochtones dans l'Arctique. Cette initiative permettra d'améliorer la surveillance, la gestion responsable des terres et le leadership en matière de conservation au sein des communautés autochtones, tout en créant des carrières de qualité.

en investissant plus de 230 millions de dollars pour étendre le Programme des gardiens autochtones afin d'établir un nouveau Programme des gardiens autochtones dans l'Arctique. Cette initiative permettra d'améliorer la surveillance, la gestion responsable des terres et le leadership en matière de conservation au sein des communautés autochtones, tout en créant des carrières de qualité. Soutenir le repeuplement des bisons des bois le long de la frontière entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest grâce à un investissement de 90 millions de dollars dans le plan d'action du parc national Wood Buffalo, site du patrimoine mondial.

grâce à un investissement de 90 millions de dollars dans le plan d'action du parc national Wood Buffalo, site du patrimoine mondial. Investir dans le Fonds engins fantômes afin de retirer d'autre matériel de pêche dangereux des océans canadiens. Cette initiative fera suite à celle ayant permis de retirer 2 500 tonnes d'engins de pêche abandonnés des eaux canadiennes depuis 2020.

2. Bien bâtir le Canada

Dans le cadre de l'établissement et de la préservation d'aires destinées à protéger notre nature et notre faune, nous devons adopter des pratiques qui soutiennent nos efforts de conservation. Grâce à notre nouvelle stratégie pour la nature, nous veillerons à ce que les décisions quant aux emplacements et aux modalités de construction tiennent compte de ce que le territoire offre et protège. À cet égard, le nouveau gouvernement du Canada entend :

Mettre en œuvre des outils exhaustifs de cartographie, de collecte de données environnementales et d'intelligence artificielle afin de définir des zones clés pour la biodiversité , d'accélérer les procédures d'octroi des permis, d'améliorer la prise de décision et de permettre aux projets d'avancer plus efficacement.

, d'accélérer les procédures d'octroi des permis, d'améliorer la prise de décision et de permettre aux projets d'avancer plus efficacement. Tirer parti des évaluations régionales réalisées conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact afin d'anticiper les répercussions des projets de développement sur une région avant même leur examen. Cette approche permettra une prise de décision efficace et renforcera la protection des espèces en péril partout au Canada.

Cette approche permettra une prise de décision efficace et renforcera la protection des espèces en péril partout au Canada. Éviter et minimiser les incidences environnementales des projets de développement partout au Canada en s'appuyant sur des outils comme la hiérarchie des mesures d'atténuation, un cadre qui définit les mesures à prendre pour compenser les conséquences d'un projet sur l'environnement.

en s'appuyant sur des outils comme la hiérarchie des mesures d'atténuation, un cadre qui définit les mesures à prendre pour compenser les conséquences d'un projet sur l'environnement. Lancer des travaux visant à établir la première Stratégie nationale sur la sécurité de l'eau de manière à garantir des écosystèmes d'eau douce sains et un accès fiable à une eau potable propre et sûre. L'Agence de l'eau du Canada collaborera avec des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux à l'élaboration de cette stratégie.

de manière à garantir des écosystèmes d'eau douce sains et un accès fiable à une eau potable propre et sûre. L'Agence de l'eau du Canada collaborera avec des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux à l'élaboration de cette stratégie. Rétablir les populations vulnérables de saumon sauvage du Pacifique en investissant plus de 410 millions de dollars dans l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique.

en investissant plus de 410 millions de dollars dans l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique. Investir dans la Stratégie pour le saumon sauvage de l'Atlantique , soutenue par un investissement de plus de 80 millions de dollars, afin de stabiliser et de rétablir les habitats.

, soutenue par un investissement de plus de 80 millions de dollars, afin de stabiliser et de rétablir les habitats. Renforcer la protection et le rétablissement des espèces en péril partout au pays afin de cerner les habitats prioritaires et de favoriser le rétablissement et la conservation de la faune du Canada.

3. Valoriser la nature et mobiliser des capitaux

Notre gouvernement stimulera les investissements durables du secteur privé qui contribueront à renverser le déclin de la nature. Au Canada et partout dans le monde, des modèles de financement novateurs voient le jour pour favoriser les investissements privés en faveur de la protection de la nature. Pour tirer parti de ces outils, nous allons :

mettre sur pied, au printemps 2026, un groupe d'experts sur la comptabilité du capital naturel et le financement de la nature. Ce groupe de travail examinera comment mieux prendre en compte la valeur de la nature et comment l'intégrer dans les processus décisionnels. Il formulera également des recommandations sur de nouvelles politiques, des mesures incitatives et des outils de financement visant à encourager les entreprises et les investisseurs à soutenir la conservation.

Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde et possède le plus long littoral ainsi que l'un des plus vastes territoires maritimes sur la planète. La protection de notre patrimoine naturel est une tâche que notre gouvernement réalisera avec l'attention, l'ambition et l'approche stratégique qu'elle mérite. Nous collaborerons avec les gouvernements des provinces et des territoires, les peuples autochtones, les administrations locales, l'industrie et les organisations de conservation à la réalisation de nos engagements nationaux et internationaux et à la protection de l'environnement naturel du Canada, pour le bien des prochaines générations.

Citations

« La beauté de la nature canadienne - que l'on pense aux lacs, aux forêts, aux montagnes ou aux littoraux - est au cœur de notre histoire, de notre identité et de notre mode de vie. Comme Canadiennes et Canadiens, nous avons la responsabilité de protéger les terres et les eaux dont nous avons hérité. Grâce à des efforts de conservation sans précédent, à la puissance de la technologie moderne et à la sagesse des traditions autochtones, notre nouvelle stratégie pour la nature permettra de protéger ce qui est le plus important et de bâtir un Canada plus fort et plus durable. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« La force du Canada a toujours été ancrée dans notre lien avec la nature. D'un océan à l'autre, la nature ne fait pas seulement partie du paysage; elle fait partie de l'identité canadienne. Grâce à des partenariats solides avec les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec d'autres intervenants, nous élargirons le réseau d'aires protégées au Canada, investirons dans des programmes visant à accélérer la conservation et restaurerons les écosystèmes. La protection de la nature n'est pas distincte des efforts visant à bâtir le Canada; elle est au cœur de ces efforts. Ce plan reflète le vrai visage de notre peuple : nous comprenons que notre environnement, notre économie et nos communautés sont plus forts quand leur amélioration se fait en parallèle. »

-- L'hon. Julie Aviva Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Pour connaître un avenir solide, le Canada dépend de la santé et de la résilience des océans et de l'eau douce. En investissant dans l'Initiative de la Stratégie relative au saumon sauvage du Pacifique et la Stratégie nationale sur le saumon sauvage de l'Atlantique, nous renforçons la protection des espèces aquatiques en péril, des poissons et de leur habitat, en luttant contre des menaces comme les "engins fantômes". Cette approche nous permet de favoriser la santé des écosystèmes ainsi que la durabilité et la prospérité des pêches. Ces efforts permettent au Canada de mettre en place une économie plus forte et plus durable pour les années à venir. »

-- L'hon. Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La protection de la nature et l'avancement de la réconciliation vont de pair. En investissant dans le Programme des gardiens autochtones, nous élargissons les efforts de conservation dirigés par les Autochtones et créons des emplois bien payés et plus d'occasions économiques. C'est ainsi que nous pourrons protéger les terres et les eaux dont les peuples dépendent, tout en bâtissant des communautés plus fortes et plus durables. »

-- L'hon. Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'engagement de longue date de la population canadienne à l'égard de la nature est indéniable, et notre gouvernement maintient son objectif de protéger 30 % de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. "Une force de la nature" présente une nouvelle vision ambitieuse permettant d'atteindre cette cible, soutenue par une approche axée sur les résultats visant à protéger et à mettre à contribution notre capital naturel. Pour réaliser nos ambitions, nous utiliserons tous les leviers économiques à notre disposition afin d'accélérer les progrès et d'atteindre notre cible. C'est ainsi que nous pourrons accomplir l'objectif 30x30. »

-- L'hon. Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

Faits saillants

Le Canada dispose d'un vaste capital naturel. En effet, il abrite 20 % des réserves mondiales d'eau douce, 37 % des lacs du monde, 25 % des zones humides mondiales, 24 % des forêts boréales mondiales, le plus long littoral du monde et l'un des plus vastes territoires maritimes au monde. Il offre également un habitat essentiel à environ 80 000 espèces.

La Conférence des Nations Unies de la biodiversité de 2022, qui s'est tenue à Montréal, a donné lieu à des engagements cruciaux : cerner les aires essentielles à notre biodiversité et à nos écosystèmes et conserver ces habitats, ce qui aura pour incidence d'aider à renverser les effets des changements climatiques.

Le gouvernement fédéral gère 6 % du territoire du Canada, dont 4,7 % sont protégés. Les provinces et les territoires gèrent 76 % du territoire, les peuples autochtones 6 % et les propriétaires privés 12 %. En ce qui concerne le milieu marin, c'est le gouvernement fédéral qui détient la responsabilité principale et qui assure la protection de l'environnement en collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones.

Les accords sur la nature conclus par le gouvernement fédéral avec des partenaires comme la Colombie-Britannique, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et les gouvernements autochtones contribuent déjà à recenser et à préserver les zones riches en biodiversité, tout en soutenant les communautés locales.

Le gouvernement du Canada mène un effort de collaboration avec les peuples autochtones et les gouvernements de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en œuvre un plan d'action pluriannuel visant à répondre aux préoccupations concernant la conservation des éléments du patrimoine naturel pour lesquels le parc national Wood Buffalo est inscrit au patrimoine mondial.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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