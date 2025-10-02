OTTAWA, ON, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada investit pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. Ce faisant, notre objectif est de fournir aux femmes et aux hommes des Forces armées l'équipement dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Grâce à du matériel adéquat, nous renforcerons la souveraineté du Canada, créerons de nouveaux emplois bien rémunérés pour les travailleurs canadiens et consoliderons les partenariats de défense avec nos Alliés.

Le processus d'approvisionnement en matériel de défense au Canada est actuellement fragmenté entre plusieurs ministères, lent à consulter l'industrie et trop complexe pour répondre aux besoins militaires en constante évolution, ce qui fait que les Forces armées canadiennes doivent attendre des années, parfois des décennies, pour obtenir le matériel qui leur est indispensable. Afin de protéger notre souveraineté et de renforcer notre capacité industrielle, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui la mise sur pied de la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense, qui réorganisera et simplifiera les processus d'approvisionnement du Canada. Cette nouvelle agence mettra en place des chaînes de fabrication et d'approvisionnement à l'échelle nationale et créera de nouvelles carrières afin que les Forces armées canadiennes disposent du matériel de calibre mondial dont elles ont besoin.

Premièrement, l'agence de l'investissement pour la défense consolidera les processus d'approvisionnement en éliminant les approbations redondantes et les formalités administratives, en accélérant les acquisitions dans le domaine de la défense et en offrant à l'industrie plus de clarté et de certitude. Grâce à un système centralisé d'examen et d'approbation, les processus d'acquisitions pourront progresser plus rapidement. Le personnel spécialisé de l'agence possédera des connaissances approfondies en matière d'approvisionnement en matériel de défense, ce qui garantira une planification et une exécution ciblées.

Deuxièmement, l'agence établira un lien plus stratégique entre l'approvisionnement et les retombées pour l'industrie à l'échelle nationale, ce qui permettra de créer de nouvelles carrières, de faire croître notre économie et de stimuler l'innovation dans les secteurs de l'aérospatiale, de la construction navale et de la fabrication de pointe. Grâce à l'approvisionnement en matériel de défense, qui permettra d'investir dans les entreprises, les technologies et les travailleurs canadiens, l'agence aidera les entreprises canadiennes à prendre de l'expansion, à acquérir des capacités de pointe et à être concurrentielles à l'échelle mondiale. En plus de cette agence, le gouvernement continuera d'accorder la priorité aux investissements dans les infrastructures à double emploi qui offrent des avantages immédiats à nos militaires et à l'ensemble de la population canadienne. Ainsi, l'agence permettra non seulement de fournir aux Forces armées canadiennes un équipement de classe mondiale, mais aussi de faire du Canada un chef de file dans des secteurs essentiels à la sécurité et à la prospérité.

Troisièmement, l'agence veillera à ce que les Forces armées canadiennes et l'industrie canadienne de la défense collaborent dès le début des processus d'approvisionnement, afin que les responsables militaires puissent faire connaître leurs besoins opérationnels et que l'industrie soit en mesure de fournir des évaluations réalistes des échéanciers, des coûts et des différentes options technologiques. Une collaboration immédiate permettra également au Canada de mieux anticiper les besoins et de renforcer ses capacités industrielles à l'avance, rapidement et à grande échelle.

Enfin, l'agence permettra au Canada de mieux harmoniser ses relations avec des partenaires comme le Royaume-Uni, l'Australie et la France, qui comptent déjà des organismes d'approvisionnement spécialisés, ce qui facilitera et optimisera les acquisitions et l'établissement de partenariats communs en matière de défense. La nouvelle agence positionne également le Canada comme un chef de file dans le plan Préparation à l'horizon 2030 de l'Union européenne, un effort multilatéral mené avec nos alliés européens pour renforcer les chaînes d'approvisionnement de défense et la capacité industrielle des pays alliés. L'Agence de l'investissement pour la défense accordera la priorité aux partenariats et aux investissements qui permettront d'atteindre le seuil de 2 % du PIB annuel consacré aux dépenses de défense cette année, et de respecter l'engagement en matière d'investissements de défense de l'OTAN consistant à faire passer ce chiffre à 5 % d'ici 2035.

Pour mener à bien cette mission, le premier ministre a annoncé la nomination de Doug Guzman au poste de directeur général de l'Agence de l'investissement pour la défense. Jusqu'à tout récemment président délégué de la Banque Royale du Canada (RBC), M. Guzman compte trente ans d'expérience dans le domaine de l'investissement et de la finance, notamment à des postes de direction chez RBC et Goldman Sachs. Son savoir-faire en matière d'affectation du capital, de réalisation de projets et d'investissements majeurs sera déterminant pour accélérer l'approvisionnement et renforcer notre infrastructure industrielle de défense.

Le contexte mondial évolue rapidement, et le Canada saisit cette occasion avec détermination et conviction : nous modernisons nos capacités de défense, renforçons notre infrastructure industrielle et réaffirmons notre rôle de partenaire fiable en matière de sécurité mondiale.

Citations

« Dans un monde dangereux et divisé, le nouveau gouvernement du Canada veille à ce que les Forces armées canadiennes obtiennent l'équipement dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin. Cette nouvelle agence renforcera notre capacité industrielle en matière de défense, créera de nouvelles carrières et fera en sorte que, dans cette nouvelle ère, le leadership du Canada n'est pas défini par la force de ses valeurs, mais par la valeur de sa force. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Il s'agit d'une formidable occasion de partenariat entre le gouvernement et les entreprises. Nous pouvons à la fois stimuler les investissements, renforcer notre sécurité nationale et respecter nos engagements internationaux. Nous allons accélérer et simplifier le processus d'armement de nos Forces armées, tout en renforçant la capacité industrielle du Canada. Je suis fier d'avoir l'occasion de servir le Canada en cette période importante. »

-- Doug Guzman, directeur général, Agence de l'investissement pour la défense

« Le Canada réinvestit pour rebâtir et réarmer ses Forces armées. La création de l'Agence de l'investissement pour la défense représente une étape importante afin que notre système d'approvisionnement suive le rythme des défis actuels en matière de sécurité et s'aligne sur les ambitions de notre stratégie de défense. Cette agence va permettre d'accélérer les échéanciers, de renforcer les partenariats et d'offrir de meilleurs résultats tant pour nos Forces armées que pour notre économie. »

-- L'hon. Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« La sécurité du Canada exige rapidité, précision et prévoyance. L'Agence de l'investissement pour la défense sera un catalyseur de changement - en réduisant la complexité et en fournissant les capacités dont nos Forces armées ont besoin pour faire face aux menaces d'aujourd'hui et aux défis de demain. Nous construirons un système d'approvisionnement de défense plus rapide, plus intelligent et plus réactif - un système qui renforce notre souveraineté, soutient l'industrie canadienne et assure que notre armée demeure prête et résiliente. »

-- L'hon. Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Le Canada augmente et accélère ses investissements dans la défense, respectant ainsi ses engagements internationaux. Ces investissements ciblés dans l'industrie canadienne permettront de mettre en place un système d'approvisionnement qui répond aux besoins actuels. La création de l'Agence de l'investissement pour la défense est une étape importante pour garantir aux Forces armées canadiennes un accès sûr, garanti et rapide aux capacités dont elles ont besoin pour défendre le Canada et soutenir nos Alliés et partenaires. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'engagement du gouvernement du Canada à accroître ses dépenses militaires pour les porter à 2 % du PIB, soit environ 63 milliards de dollars, en 2025-2026, et à 5 % du PIB d'ici 2035.

La première phase d'activités de l'Agence de l'investissement pour la défense consistera principalement à mettre l'organisation sur pied, à déployer des équipes intégrées d'approvisionnement et à démarrer le processus en vue d'effectuer les premiers achats militaires prioritaires.

Sous l'égide de Services publics et Approvisionnement Canada, cet organisme de service spécial sera supervisé par le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), Stephen Fuhr.

L'industrie canadienne de la défense injecte près de 10 milliards de dollars dans le PIB et soutient plus de 81 000 emplois.

Note biographique

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]