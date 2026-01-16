BEIJING , le 16 janv. 2026 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus divisé et incertain, le Canada bâtit une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada travaille promptement et avec détermination à diversifier nos partenariats commerciaux et à catalyser de nouveaux niveaux d'investissement massifs. En tant que deuxième économie en importance dans le monde, la Chine offre d'énormes perspectives au Canada dans cette mission.

Afin de forger un nouveau partenariat entre le Canada et la Chine, le premier ministre Mark Carney s'est rendu cette semaine à Beijing, en République populaire de Chine. Il s'agissait de la première visite d'un premier ministre canadien en Chine depuis 2017. À Beijing, le premier ministre Carney a rencontré le président de la Chine, Xi Jinping, le premier ministre Li Qiang et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, Zhao Leji. À l'issue de leur rencontre, le premier ministre Carney et le président Xi ont publié une déclaration commune décrivant les piliers du nouveau partenariat stratégique entre le Canada et la Chine.

Au cœur de ce nouveau partenariat se trouve un engagement à collaborer dans les domaines de l'énergie, des technologies propres et de la compétitivité climatique. Le Canada et la Chine sont tous deux des superpuissances énergétiques qui cherchent à renforcer leur coopération bilatérale dans ce domaine, et ce, en réduisant les émissions et en augmentant les investissements dans les batteries, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le stockage d'énergie. Durant son séjour à Beijing, le premier ministre a rencontré des chefs d'entreprise du secteur de l'énergie et des technologies propres afin de cerner et d'accélérer des possibilités d'investissements chinois au Canada.

Afin de tirer pleinement parti du potentiel de ces partenariats et de développer notre secteur national de la fabrication, le Canada autorisera l'entrée sur son marché de 49 000 véhicules électriques fabriqués en Chine, qui seront soumis au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée, soit un taux de 6,1 %. Ce montant correspond aux volumes importés de la Chine l'année précédant les récentes tensions commerciales sur ces importations (2023-2024). Ce montant représente moins de 3 % du marché canadien des véhicules neufs vendus au Canada. On s'attend à ce que, d'ici trois ans, cet accord stimule considérablement les nouveaux investissements chinois dans des coentreprises au Canada avec des partenaires de confiance afin de protéger et de créer de nouveaux emplois dans le secteur de la construction automobile pour les travailleurs canadiens, et d'assurer un développement solide de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques (VE) au Canada. Cet accord prévoit également que, d'ici cinq ans, plus de 50 % de ces véhicules seront des véhicules électriques abordables, dont le prix à l'importation sera inférieur à 35 000 dollars, ce qui offrira de nouvelles options à moindre coût aux consommateurs canadiens.

L'agroalimentaire et le commerce sont les fondements de la relation de longue date entre le Canada et la Chine, et la Chine reste notre deuxième marché d'exportation. Afin de renouveler et de renforcer cette relation, le premier ministre Carney et le président Xi ont conclu un accord commercial préliminaire prévoyant des mesures historiques visant à éliminer les barrières commerciales et à réduire les droits de douane.

Le Canada s'attend à ce que, d'ici le 1 er mars 2026 , la Chine réduise les droits de douane sur les graines de canola canadiennes à un taux combiné d'environ 15 % . La Chine représente un marché de 4 milliards de dollars pour les producteurs canadiens de graines de canola, et ce changement représente une baisse importante par rapport aux niveaux tarifaires combinés actuels d'environ 85 %.

mars 2026 . La Chine représente un marché de 4 milliards de dollars pour les producteurs canadiens de graines de canola, et ce changement représente une baisse importante par rapport aux niveaux tarifaires combinés actuels d'environ 85 %. Le Canada s'attend à ce que la farine de canola, le homard, le crabe et les pois canadiens ne soient pas soumis à des droits anti-discrimination pertinents à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la fin de cette année au moins.

Ensemble, ces résultats contribueront à débloquer près de 3 milliards de dollars en commandes à l'exportation pour les travailleurs et les entreprises canadiens, qui pourront ainsi exploiter tout le potentiel de l'énorme marché chinois de 1,4 milliard d'habitants.

Enfin, pour tirer parti de cette dynamique, le Canada s'est fixé l'objectif ambitieux d'augmenter ses exportations vers la Chine de 50 % d'ici 2030. Pour y parvenir, le premier ministre Carney et le président Xi ont discuté de l'augmentation des investissements bilatéraux dans les domaines de l'énergie et des technologies propres, de l'agroalimentaire, des produits du bois et d'autres secteurs.

Le Canada et la Chine sont tous deux de fervents partisans du multilatéralisme. Ainsi, l'un des piliers essentiels de ce partenariat consistera à renforcer notre engagement à améliorer la gouvernance mondiale. Nous collaborerons étroitement dans d'importants domaines d'intérêt commun, notamment la compétitivité climatique et la stabilité financière et macroéconomique. Le Canada se réjouit à l'idée d'apporter sa contribution à la présidence chinoise de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2026 et remercie la Chine de soutenir sa candidature visant à accueillir le sommet de 2029.

Le Canada et la Chine poursuivront également leur coopération pragmatique et constructive dans le domaine de la sécurité publique. Nos organismes chargés de l'application de la loi renforceront leur collaboration afin de mieux lutter contre le trafic de stupéfiants, la criminalité transnationale et la cybercriminalité, les drogues synthétiques et le blanchiment d'argent, et de créer des communautés plus sûres pour les citoyens de nos deux pays.

Ils exploreront également d'autres possibilités d'échanges culturels et de partenariats, notamment en soutenant les musées, les créateurs de contenu numérique et les artistes visuels, afin de renforcer les échanges touristiques et les liens culturels. Le premier ministre Carney s'est félicité de l'accord conclu entre Destination Canada et China Media Group visant à faciliter le tourisme vers le Canada, en particulier au moment où nous nous préparons à organiser conjointement la Coupe du monde de la FIFA 26™. Le premier ministre s'est réjoui de l'engagement pris par le président Xi d'instaurer une exemption de visa pour les Canadiens et Canadiennes se rendant en Chine.

La visite du premier ministre à Beijing était l'aboutissement d'une collaboration constructive et pragmatique de plusieurs mois entre le premier ministre, les membres de son Conseil des ministres et de son caucus, et d'autres responsables. Le premier ministre se réjouit à l'idée de retourner en Chine pour le Sommet des dirigeants de l'APEC en 2026.

Citation

« Lorsqu'elles sont optimales, les relations entre le Canada et la Chine offrent d'énormes possibilités à nos deux peuples. En tirant parti de nos forces et en nous concentrant sur le commerce, l'énergie, l'agroalimentaire et les domaines où nous pouvons réaliser d'énormes gains, nous établissons un nouveau partenariat stratégique qui s'appuie sur le meilleur de notre passé, reflète le monde tel qu'il est aujourd'hui et profite aux populations de nos deux pays. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Carney en République populaire de Chine.

Grâce à ce nouvel accord commercial, le Canada s'attend également à voir disparaître de nombreux obstacles commerciaux de longue date dans divers secteurs agricoles importants, allant du bœuf aux aliments pour animaux de compagnie.

Au cours de la visite du premier ministre, le Canada et la Chine ont conclu de nouveaux protocoles d'entente (PE) afin de renforcer leur coopération dans les domaines de l'énergie, de la lutte contre la criminalité, des échanges culturels, des produits du bois, de la salubrité des aliments et de la santé animale et végétale. Les PE renforceront la capacité des deux pays à stimuler la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone et résiliente face aux changements climatiques, à accroître les investissements et à créer des emplois bien rémunérés.

La Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada, les échanges commerciaux bilatéraux ayant atteint 118,9 milliards de dollars en 2024. Les exportations canadiennes vers la Chine se sont élevées à 30 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 88,9 milliards de dollars.

La Chine est le deuxième client mondial du Canada pour les produits agricoles, forestiers et de la mer, avec des ventes d'environ 13,4 milliards de dollars en 2024.

Cette visite a constitué un point tournant dans les relations entre le Canada et la Chine et s'inscrit dans la continuité des engagements fructueux pris au cours de la dernière année pour faire progresser la coopération et revitaliser le partenariat commercial. Ces engagements comprennent les suivants :

Les premières rencontres du premier ministre Carney avec le président Xi en marge de la réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique à Gyeongju, en République de Corée, et avec le premier ministre Li en marge de la 80 e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, aux États-Unis. La participation du secrétaire parlementaire du premier ministre, Kody Blois, à une délégation commerciale envoyée en Chine , laquelle était dirigée par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. Une visite en Chine par la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, pour rencontrer son homologue, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi . Une rencontre entre le ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, et le ministre du Commerce de la Chine, Wang Wentao . Une visite en Chine par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Heath MacDonald, pour s'entretenir avec de hauts fonctionnaires et se réunir avec des dirigeants canadiens et chinois de l'industrie.



Documents connexes

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]