GYEONGJU, République de Corée, le 1er nov. 2025

Le monde est plus dangereux et plus divisé qu'auparavant. Face à l'ampleur et à la rapidité des récents changements visant le commerce et les progrès technologiques, la stratégie économique du Canada doit changer radicalement. À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur la transformation de notre économie, afin qu'elle passe du statut de dépendance à l'égard d'un seul partenaire commercial à celui d'une économie forte et résiliente face aux perturbations mondiales.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu sa première visite officielle en République de Corée. Il a participé à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Gyeongju et rencontré des dirigeants et des investisseurs afin de renforcer les partenariats du Canada en matière de commerce, de défense et d'énergie. Le premier ministre a également annoncé que le Canada s'était porté candidat pour accueillir l'APEC en 2029.

Les économies de l'APEC représentent plus de 60 % du PIB mondial et près de la moitié du commerce mondial de marchandises; elles forment donc un réseau inestimable pour le Canada. Dans le cadre de sa nouvelle mission ambitieuse qui consiste à doubler nos exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie, le nouveau gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec des partenaires de l'ensemble de la région indo-pacifique afin de créer de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises du Canada.

À ces fins, le premier ministre Carney et le président de la Corée, Lee Jae Myung ont signé le nouveau Partenariat de coopération en matière de sécurité et de défense entre le Canada et la République de Corée, le premier du genre pour le Canada dans la région indo-pacifique, qui permettra de resserrer la coopération dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de l'industrie, et dans des domaines émergents comme les cybermenaces, les menaces spatiales et les menaces hybrides. Ils ont également annoncé la conclusion des négociations entourant l'Accord général sur la sécurité des informations, qui permettra de renforcer la collaboration en matière d'échange de renseignements, d'acquisitions, de sécurité industrielle et de recherche. Par ailleurs, le premier ministre Carney a annoncé l'envoi en Corée d'une mission commerciale d'Équipe Canada en 2026.

À Gyeongju, le premier ministre a rencontré les dirigeants de l'Australie, du Chili, de la Chine, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et de la Thaïlande. Avec le premier ministre Charnvirakul, le premier ministre Carney a annoncé le lancement des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange entre le Canada et la Thaïlande, ce qui marque une étape importante dans la création de nouveaux débouchés pour les exportateurs canadiens. Par ailleurs, le premier ministre Carney et le président Boric ont signé le nouveau Cadre de partenariat stratégique Canada-Chili, qui resserra la coopération dans les domaines des minéraux critiques, des énergies propres, de la gestion des feux de forêt et des technologies numériques.

Le premier ministre a tenu sa première rencontre officielle avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, durant laquelle les deux dirigeants ont convenu de renouveler la relation entre le Canada et la Chine de façon pragmatique et constructive. À cette fin, les dirigeants ont demandé à leurs représentants d'agir rapidement pour résoudre les enjeux commerciaux en suspens, et ont discuté de solutions concernant leurs préoccupations respectives liées à l'agriculture et aux produits agroalimentaires, comme le canola, ainsi qu'aux produits de la mer et aux véhicules électriques. Ils ont également discuté des moyens de resserrer la coopération dans les domaines des énergies propres et conventionnelles, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, des changements climatiques et de la finance internationale. Le président Xi a invité le premier ministre Carney à se rendre en Chine à un moment qui conviendra aux deux parties afin de faire progresser ces priorités.

En marge de l'APEC, le premier ministre Carney a également rencontré des chefs d'entreprise coréens en vue de stimuler les investissements. Il a mis en valeur le leadership mondial du Canada dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, des minéraux critiques et des énergies propres et conventionnelles. Il a souligné les possibilités qui s'offriront aux investisseurs dans le cadre des grands projets d'infrastructure du Canada, en mettant l'accent sur les gestes que pose le gouvernement fédéral pour accélérer la mise en chantier de ces projets et créer une plus grande certitude pour les investisseurs.

Pendant son séjour en Corée, le premier ministre a visité le chantier naval de Hanwha Ocean, sur l'île de Goeje, en Corée du Sud. Cette entreprise est l'une des finalistes dans le cadre du Programme de sous-marins canadiens de patrouille. Cette visite survient après celle que le premier ministre avait effectuée en août dernier chez l'autre finaliste, soit la société ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), établie à Kiel, en Allemagne.

Dans la foulée des événements auxquels il a participé en Malaisie et à Singapour, c'est par cette visite que le premier ministre conclut son premier voyage officiel dans la région indo-pacifique. Dans un monde en évolution rapide, le nouveau gouvernement du Canada concentre ses efforts sur ce que nous pouvons contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, fondée sur les bases solides que constituent la prospérité des travailleurs canadiens et la vigueur des industries canadiennes, et soutenue par une diversité de partenaires internationaux.

Citation

« Le monde évolue rapidement, et le Canada doit miser gros sur notre population, nos idées et notre avenir. En d'autres mots, nous devons réaliser des investissements audacieux et de portée historique ici, chez nous, et forger de nouveaux partenariats à l'étranger. La région indo-pacifique offre d'énormes possibilités aux travailleurs et aux entreprises de notre pays. Le Canada est prêt à saisir ces occasions et à jouer pour gagner. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Carney dans la région indo-pacifique, y compris en République de Corée.

À Gyeongju, le Canada et la République de Corée ont annoncé leur intention de signer un accord de coproduction audiovisuelle afin de renforcer leur collaboration dans le domaine du cinéma, de la télévision, de la vidéo et des projets numériques.

L'APEC réunit 21 économies membres qui représentent plus de 60 % du PIB mondial et 84 % des échanges commerciaux du Canada. Ce forum, duquel sont membres quatre des cinq principaux partenaires commerciaux du Canada, demeure un moteur essentiel du commerce de marchandises et de la croissance économique du Canada.

La région indo-pacifique est le deuxième partenaire commercial du Canada, avec plus de 260 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux. Pourtant, elle ne représente encore que 10 % de nos exportations.

La Corée est le septième partenaire du Canada au chapitre du commerce des marchandises. En 2024, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux s'élevait à 24,5 milliards de dollars.

