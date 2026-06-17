Le premier ministre Carney établit de nouveaux partenariats dans les domaines de la défense et des minéraux critiques lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2026

ÉVIAN, France, le 17 juin 2026 /CNW/ - À l'heure où nos institutions et nos alliances sont mises à l'épreuve dans un monde de plus en plus instable, le G7 reste une force qui incarne l'unité, la détermination et l'action collective. Au cours de la dernière année, le Canada a travaillé avec rapidité et ambition pour élargir, développer et diversifier son réseau de partenaires internationaux afin de mettre en place un monde plus résilient, plus sûr et plus prospère pour tous. L'année dernière, durant la présidence canadienne du G7, nous avons progressé à cet égard en mettant l'accent sur les domaines de l'énergie, des minéraux critiques, des technologies et de la sécurité.

Fort de cette impulsion, le premier ministre Mark Carney a participé cette semaine au Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France. Lors de ce sommet, il a collaboré avec les dirigeants afin de renforcer la sécurité collective et d'assurer la sûreté des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. À cette fin, le Canada et ses partenaires du G7 se sont engagés à prendre des mesures collectives concernant un certain nombre d'enjeux, qui sont précisés dans les déclarations communes suivantes :

Afin d'accentuer la pression sur la Russie face à son agression actuelle contre l'Ukraine, le premier ministre a annoncé que le Canada imposait de nouvelles sanctions visant la flotte fantôme, les recettes tirées du secteur de l'énergie, l'industrie de la défense et les acteurs de la désinformation de la Russie. Cet ensemble de mesures vise au total 162 personnes, entités et navires, qui sont tous des composants de la machine de guerre russe. Depuis 2014, le Canada a imposé des sanctions visant plus de 3 400 personnes et entités ainsi que plus de 600 navires complices de la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne.

À Évian, le Canada a salué la mise en place de 13 nouveaux partenariats et initiatives avec plus de huit pays dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques et la résilience. Lancée lors de la présidence canadienne du G7 en 2025, cette alliance rassemble des partenaires de confiance afin de diversifier l'approvisionnement en minéraux critiques, de réduire la concentration du marché et de créer un groupe d'acheteurs fiables capable d'attirer des investissements et d'accélérer la production nécessaire aux projets. Ensemble, ces projets et initiatives permettront de mobiliser plus de 5 milliards de dollars d'investissements en capital pour des projets couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des minéraux critiques au Canada, notamment les suivants :

La société allemande RCT Solutions travaillera en partenariat avec l'entreprise canadienne Sio Silica et d'autres partenaires pour soutenir un projet de silice de grande pureté afin d'extraire du sable de silice pur à plus de 99,9 % et pour construire un centre de fabrication de produits solaires entièrement intégré au Manitoba.

La société japonaise Hanwa Co. Ltd. travaillera en partenariat avec l'entreprise canadienne KAP Minerals en vue de stimuler la mise en valeur du phosphate et des éléments de terres rares en Ontario.

La société italienne Eni investit dans la mine Matawinie de l'entreprise canadienne Nouveau Monde Graphite afin de produire du graphite au Québec.

L'agence de crédit à l'exportation du Danemark, de concert avec les entreprises italiennes SACE, Cassa Depositi e Prestiti et SIMEST, y compris le groupe de génie italien MAIRE, appuieront l'entreprise canadienne First Phosphate pour financer une nouvelle mine de phosphate et une nouvelle usine de traitement d'acide phosphorique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

La société néerlandaise Liminal By WMC travaillera en partenariat avec l'entreprise américaine Regeneration Enterprises Inc. dans le cadre de projets de rétablissement et de remise en état liés aux minéraux critiques au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et au Yukon.

La société française Schneider Electric travaillera en partenariat avec l'entreprise canadienne Torngat Metals pour développer l'exploitation et la transformation des terres rares au Québec.

La société japonaise Sumitomo Corporation travaillera en partenariat avec l'entreprise canadienne Ucore Rare Metals Inc. afin de fournir des terres rares aux fabricants d'aimants au Japon et en Amérique du Nord.

La société portugaise Lifthium Energy travaillera en partenariat avec la société canadienne NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) afin de fournir des services technologiques canadiens pour le raffinage du lithium au Portugal.

Lors du Sommet, le premier ministre Carney a tenu des rencontres bilatérales avec les dirigeants des pays du G7 et d'autres partenaires, dont l'Allemagne, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Italie, la République de Corée, l'Ukraine, et l'Union européenne (UE). Au cours de ces rencontres, il a noué de nouveaux partenariats dans les domaines des minéraux critiques et de la défense. La France, l'Allemagne, l'Italie et la Corée ont annoncé leur intention de collaborer avec le Canada pour constituer des stocks de minéraux critiques, ce qui va ouvrir la voie à de nouveaux partenariats dans le secteur de l'énergie.

Le Canada a annoncé le premier achat effectué dans le cadre de l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) de l'UE depuis qu'il est devenu le premier membre non européen de cette initiative, en février. Aux termes de cet accord, l'entreprise montréalaise Marconi Technologies fabriquera au Canada des radios tactiques ORION destinées au Cybercommandement de la Pologne. Des travailleurs canadiens participeront à la fabrication de cet équipement de pointe qui servira à protéger nos alliés. Les livraisons devraient débuter cette année et se poursuivre jusqu'en 2030. Marconi fera appel à près de 100 fournisseurs canadiens, allant des métiers spécialisés à l'ingénierie de pointe, pour contribuer à la fabrication de ce produit à la pointe de la technologie.

De plus, le Canada et l'Italie ont annoncé le lancement de négociations en vue de l'acquisition par le Canada d'avions d'entraînement à réaction perfectionnés M-346, conçus et fabriqués par Leonardo, l'une des plus grandes entreprises aérospatiales italiennes. Cet accord, qui mettra à contribution le savoir-faire italien dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, permettra à l'Aviation royale canadienne de former ses membres au moyen d'un équipement à la fine pointe et de se doter d'une capacité de formation souveraine.

Le Canada a convenu d'entamer officiellement des négociations en vue de conclure de nouveaux accords généraux sur la sécurité de l'information (AGSI) avec l'Inde et l'Allemagne. Ces accords permettront de resserrer la coopération dans les domaines de la défense et de l'industrie et de créer de nouvelles possibilités d'approvisionnement en matière de défense pour les entreprises canadiennes.

Le premier ministre a participé à une table ronde sur l'intelligence artificielle (IA) aux côtés de dirigeants des autres pays du G7, de pays partenaires et d'entreprises de premier plan dans le secteur de l'IA. Ils ont discuté de l'importance d'adopter une approche solide et coordonnée pour faire face aux risques liés à l'IA. Le premier ministre a évoqué la stratégie canadienne L'IA pour tous ainsi que les objectifs du Canada, qui consistent à donner la priorité à la sécurité en ligne, notamment celle des enfants, à créer des possibilités pour les travailleurs et les entreprises, et à renforcer la souveraineté en matière d'IA.

Dans un monde de plus en plus incertain, un Canada fort et confiant prend son avenir en main. Nous consolidons notre force au pays et établissons de nouveaux partenariats à l'étranger afin de protéger notre souveraineté, de renforcer notre résilience et de saisir de nouvelles possibilités. Nos partenaires du G7 et d'autres du monde entier veulent bâtir à nos côtés et travailler en partenariat avec nous, car le Canada possède ce que le monde veut et adhère à des valeurs auxquelles beaucoup d'autres aspirent. Nous sommes un partenaire fiable et stable dans un monde qui ne l'est absolument pas.

Citation

« Dans un monde incertain, le Canada est une force pour le bien centrale, puissante et porteuse de sens. Au Sommet des dirigeants du G7 à Évian, nous avons établi de nouveaux partenariats pour réaliser des projets dans le secteur de l'énergie au Canada, de nouveaux accords pour que nos entreprises puissent plus facilement vendre leurs produits à l'étranger et d'autres pour doter nos Forces armées canadiennes du matériel dont elles ont besoin. Le Canada s'implique - non seulement avec la force de ses valeurs, mais avec la valeur de sa force. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sommet s'est déroulé après les visites du premier ministre Carney en France et en Irlande, où il a approfondi les partenariats du Canada avec deux de nos alliés les plus proches. En France, le premier ministre Carney et le président Macron ont annoncé la conclusion d'un nouvel AGSI visant à renforcer la coopération en matière de défense et dans le secteur industriel, et ont resserré la collaboration dans des secteurs stratégiques comme l'aérospatiale et la science quantique. En Irlande, le premier ministre a renforcé la coopération dans les domaines de l'IA, des technologies de la santé et de la biofabrication, de l'agroalimentaire, de la lutte contre les changements climatiques et de la croissance propre, ainsi que de la recherche et de l'innovation.

Le Sommet des dirigeants du G7 est un forum annuel qui réunit les chefs de gouvernement des économies et des démocraties les plus avancées du monde afin de discuter d'enjeux mondiaux liés à l'économie, à la sécurité et à la géopolitique et de les aborder ensemble. Au Sommet de cette année, la France a aussi invité les dirigeants de l'Arabie saoudite, du Brésil, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Inde, du Kenya, de la République de Corée et de l'Ukraine.

Le Plan d'action sur les minéraux critiques du G7 et l'Alliance sur la production de minéraux critiques annoncés en juin 2025 au Sommet des dirigeants du G7 de Kananaskis, en Alberta, témoignent d'une volonté commune des partenaires du G7 de diversifier la production et l'offre responsables de minéraux critiques, d'encourager l'investissement dans les projets de minéraux critiques et la création de valeur à l'échelon local ainsi que de promouvoir l'innovation. À Évian, les dirigeants ont convenu d'élargir l'Alliance afin d'en faire l'Alliance sur la production de minéraux critiques et la résilience, offrant ainsi un cadre de coopération tout au long de la chaîne de valeur.

Le Canada figure régulièrement parmi les destinations les plus prisées pour les investissements directs étrangers, détient une cote de crédit AAA et le plus faible ratio de la dette nette au PIB de tous les pays du G7 et accueille sept des 50 banques les plus sûres dans le monde.

Fort de 16 accords de libre-échange conclus dans 51 pays, le Canada bénéficie d'un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs, soit les deux tiers du PIB mondial.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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