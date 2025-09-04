TORONTO, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Cette semaine, le premier ministre Mark Carney a convoqué les membres du Conseil des ministres et les secrétaires d'État à Toronto pour la tenue du Forum de planification du Cabinet automnal, où ils se sont penchés sur les grandes missions et priorités des six prochains mois.

Le Forum s'est tenu à un moment déterminant, au moment où les États-Unis transforment fondamentalement leurs relations commerciales, ce qui entraîne des pertes d'emplois, des bouleversements dans les industries ainsi qu'une grande incertitude.

Le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte, qui renforce notre collaboration avec des partenaires commerciaux et des alliés fiables partout dans le monde et qui est plus résiliente aux perturbations à l'échelle mondiale. Le gouvernement peut ainsi réduire les coûts et offrir davantage de certitude, de sécurité et de prospérité à l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes.

Pendant le Forum, les membres du Cabinet ont pu entendre les points de vue et les idées d'experts canadiens et internationaux sur les possibilités qui s'offrent au Canada en matière d'économie et de sécurité.

Le Forum a porté sur les priorités économiques du gouvernement pour l'automne. Il s'agit notamment d'accélérer la réalisation de projets d'infrastructure d'intérêt national par l'intermédiaire du nouveau Bureau des grands projets, de relancer la construction de logements abordables par le gouvernement grâce au lancement du programme Maisons Canada, de lancer la Stratégie industrielle de défense du Canada, et de veiller à ce que les travailleurs et les entreprises des secteurs les plus touchés par les droits de douane imposés par les États-Unis disposent des ressources nécessaires pour se renouveler et diversifier leurs marchés. Le Forum a également permis de lancer les préparatifs du Canada en vue de l'examen de l'ACEUM.

En prévision du dépôt du Budget 2025, les membres du Cabinet se sont concentrés sur les moyens de favoriser une croissance économique durable et de rendre la vie plus abordable. Ils ont discuté du besoin d'investir massivement dans les domaines prioritaires comme les infrastructures d'intérêt national, la défense et le logement afin de stimuler les investissements du secteur privé, et de poursuivre leurs efforts visant à moderniser le gouvernement afin qu'il soit plus efficace et qu'il obtienne de meilleurs résultats pour les Canadiens et les Canadiennes.

