OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Carney a annoncé que le gouvernement du Canada annulera la hausse proposée du taux d'inclusion des gains en capital. Cette décision d'annuler l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital est motivée par la reconnaissance du rôle essentiel que jouent les constructeurs et les petites entreprises pour forger l'avenir du Canada. Elle renforcera la capacité du Canada à catalyser l'énorme investissement privé nécessaire à la création d'emplois et d'opportunités et à la création d'un avenir plus solide.

De plus, le gouvernement maintiendra l'augmentation de la limite de l'exonération cumulative des gains en capital à 1 250 000 dollars sur la vente d'actions de petites entreprises et de biens agricoles et de pêche. Le gouvernement déposera en temps voulu un projet de loi mettant en œuvre l'augmentation de la limite de l'exonération cumulative des gains en capital.

Le nouveau gouvernement s'emploie à catalyser les investissements, à inciter les constructeurs à prendre des risques et à les récompenser lorsqu'ils réussissent. L'heure est venue de construire.

Citation

« Le Canada est un pays de bâtisseurs. Grâce à l'annulation de la hausse de l'impôt sur les gains en capital, nous allons catalyser les investissements dans nos communautés et inciter les constructeurs, les innovateurs et les entrepreneurs à développer leurs activités au Canada, créant davantage d'emplois bien rémunérés. Il est temps de bâtir une économie canadienne unifiée, l'économie la plus solide du G7. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

