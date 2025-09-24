OTTAWA, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le contexte commercial mondial évolue rapidement à mesure que les États-Unis transforment fondamentalement l'ensemble de leurs relations commerciales. Dans cette nouvelle ère, nos partenaires ne compteront plus uniquement sur la force de nos valeurs, mais également sur la valeur de notre force. Nous consolidons notre force au pays, diversifions nos partenariats à l'étranger et établissons un réseau de nouvelles relations afin de promouvoir nos intérêts.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney a accueilli à Ottawa aujourd'hui le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto, pour annoncer le nouvel Accord de partenariat économique global (APEG) Canada-Indonésie. Il s'agit du tout premier accord commercial bilatéral que le Canada conclut avec un pays de l'ANASE.

Cet accord au fort potentiel éliminera ou réduira les obstacles tarifaires et non tarifaires, créera un environnement plus transparent et prévisible pour le commerce et l'investissement, et ouvrira de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens dans des secteurs comme les technologies propres, l'agroalimentaire, les infrastructures, les minéraux critiques et les services financiers. Une fois l'APEG pleinement mis en œuvre, plus de 95 % des exportations canadiennes actuelles à destination de l'Indonésie verront leurs droits de douane réduits ou totalement éliminés, ce qui rendra les exportations canadiennes, comme le blé, la potasse, le bois et le soja, beaucoup plus concurrentielles en Indonésie. L'APEG, qui entrera en vigueur en 2026, permettra aux consommateurs et aux entreprises des deux pays de profiter d'un choix plus vaste et de meilleurs prix, tout en offrant aux travailleurs canadiens des possibilités de carrière hautement intéressantes et en rendant nos chaînes d'approvisionnement plus fortes et plus résilientes.

Afin de stimuler encore davantage l'investissement dans les deux économies, le premier ministre Carney et le président Subianto ont salué la signature d'un nouvel accord de partenariat avec les leaders du marché entre Exportation et développement Canada (EDC) et l'Autorité d'investissement indonésienne. Dans le cadre de ce partenariat, EDC mettra à la disposition de l'Autorité d'investissement indonésienne un financement par emprunt pouvant s'élever à 825 millions de dollars. EDC et l'Autorité d'investissement indonésienne collaboreront pour attirer des investissements et créer de nouvelles occasions d'affaires pour les exportateurs et les investisseurs canadiens dans des secteurs prioritaires en Indonésie, notamment les infrastructures, les services numériques, l'énergie renouvelable et la fabrication de pointe.

Le premier ministre Carney et le président Subianto ont également salué la signature d'un accord entre le Conseil canadien des affaires et Kadin, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie, visant à resserrer les liens entre le Canada et l'Indonésie en matière de commerce et d'investissement. Cet accord permettra de bâtir un solide réseau d'alliances commerciales au moyen de missions commerciales bilatérales.

Avec un marché indonésien qui devrait figurer parmi les cinq premières économies mondiales d'ici 2050, ces partenariats ouvriront d'importantes perspectives pour les travailleurs, les entreprises et les investisseurs canadiens.

Dans un monde devenu plus divisé et plus dangereux, la croissance économique doit être stimulée par des mesures communes en matière de défense et de sécurité. À cette fin, le Canada et l'Indonésie ont également signé un nouvel accord de coopération en matière de défense, qui donne suite au protocole d'entente sur la coopération militaire signé le mois dernier. Ensemble, ces accords vont permettre de resserrer la collaboration dans les domaines de la formation et de l'instruction militaires, de la sécurité maritime, de la cyberdéfense et du maintien de la paix. Il s'agit d'une étape cruciale dans la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique qui indique fortement au reste du monde que le Canada et l'Indonésie souhaitent la paix et la stabilité dans la région.

Citations

« Ensemble, le Canada et l'Indonésie ouvrent de nouvelles perspectives économiques majeures. Notre nouvel accord commercial change la donne pour nos travailleurs et nos entreprises, car il donnera accès à de nouveaux marchés et permettra de stimuler les investissements entre nos économies en pleine croissance. Dans un contexte mondial en pleine évolution, le nouveau gouvernement du Canada diversifie et renforce ses partenariats afin d'offrir davantage de prospérité, de sécurité et de possibilités de carrière intéressantes aux travailleurs canadiens. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« La région indo-pacifique jouera un rôle crucial dans la définition de l'avenir du Canada au cours des cinquante prochaines années. Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-pacifique, nous continuerons d'accroître notre coopération en matière de défense et de sécurité avec les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, et de travailler avec nos alliés et partenaires afin d'assurer une présence militaire fiable et significative dans la région. En renforçant ses relations militaires avec des partenaires clés comme l'Indonésie, le Canada démontre qu'il est déterminé à soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, et ce, à long terme. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« L'APEG entre le Canada et l'Indonésie constitue une avancée importante dans le programme de diversification du commerce du Canada. Il permettra d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes dans l'une des principales économies de l'Asie du Sud-Est, de créer de bons emplois pour les Canadiens et les Canadiennes et d'accroître la présence du Canada dans la région indo-pacifique, l'une des régions du monde qui connaît la croissance la plus rapide. »

-- L'hon. Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

Faits saillants

Avec une population de 282 millions d'habitants et un PIB d'environ 1 900 milliards de dollars en 2024, l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé au monde, un marché mondial en pleine croissance et la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est.

Il est prévu que l'Indonésie devienne l'une des cinq principales économies mondiales d'ici 2050. Le marché indonésien recèle donc un potentiel considérable pour les entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs canadiens.

En 2024, l'Indonésie était le troisième partenaire commercial du Canada parmi les pays d'Asie du Sud-Est au chapitre du commerce des marchandises, qui totalisait 5,6 milliards de dollars. Les exportations de marchandises canadiennes vers l'Indonésie atteignaient 2,3 milliards de dollars, ce qui fait de ce pays le premier marché d'exportation du Canada en Asie du Sud-Est et le 18e à l'échelle mondiale.

