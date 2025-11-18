OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Abou Dhabi (Émirats arabes unis)

23 h 30 Le premier ministre arrivera à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias