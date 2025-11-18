Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
18 nov, 2025, 17:37 ET
OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Abou Dhabi (Émirats arabes unis)
|
23 h 30
|
Le premier ministre arrivera à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.
|
|
Note à l'intention des médias :
