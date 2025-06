OTTAWA, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé son intention de nommer Michael Sabia à titre de greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, à compter du 7 juillet 2025.

M. Sabia cumule plus de trois décennies d'expertise dans les secteurs public et privé, notamment en tant que président-directeur général d'Hydro-Québec, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), sous-ministre des Finances du Canada et directeur de la Munk School of Global Affairs & Public Policy. Il a également occupé des rôles aux échelons supérieurs des Entreprises Bell Canada, où il a été président-directeur général, de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et du Bureau du Conseil privé. En reconnaissance de son leadership dans les domaines des affaires, de la finance et de la fonction publique, M. Sabia a été nommé Officier de l'Ordre du Canada.

Alors que le nouveau gouvernement du Canada bâtit l'économie la plus forte du G7, le leadership de M. Sabia sera essentiel à cette mission. Avec M. Sabia à sa tête, la fonction publique exemplaire du Canada fera progresser des projets d'intérêt national, catalysera d'énormes investissements privés pour stimuler la croissance et apportera les changements que les Canadiens et les Canadiennes souhaitent et méritent.

Le premier ministre a exprimé ses remerciements à John Hannaford pour les services qu'il a rendus à titre de greffier du Conseil privé, et l'a félicité à l'occasion de son départ prochain à la retraite. M. Hannaford s'est joint à la fonction publique fédérale en 1995 et a occupé plusieurs postes de haute direction, notamment ceux de sous-ministre des Ressources naturelles, de sous-ministre du Commerce international et de conseiller en matière de politique étrangère et de défense auprès du premier ministre. De 2009 à 2012, il a été ambassadeur du Canada en Norvège.

Le leadership de M. Hannaford a permis de guider le Canada dans ses réponses à des défis nombreux et variés en matière de commerce et de sécurité. Grâce à son appui, le nouveau gouvernement du Canada a pu faire adopter une réduction d'impôt pour la classe moyenne, mettre en œuvre des mesures de sécurité frontalière plus strictes et présenter un projet de loi visant à bâtir une économie canadienne unifiée. L'expertise de M. Hannaford pendant la période de transition du nouveau gouvernement a été inestimable. En tant que chef de la fonction publique, il a également renouvelé le dialogue sur les valeurs et l'éthique afin de guider les fonctionnaires fédéraux dans leurs efforts visant à obtenir des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes en ces temps exceptionnels. En reconnaissance de ses contributions à la fonction publique, M. Hannaford sera nommé membre du Conseil privé du Roi pour le Canada avant son départ à la retraite.

Le premier ministre a aussi exprimé ses remerciements à toute la fonction publique pour son dévouement sans faille en cette période cruciale pour l'avenir du Canada.

Citation

« Alors que le nouveau gouvernement du Canada s'emploie avec détermination à bâtir l'économie la plus forte du G7, à réduire les coûts pour les Canadiens et les Canadiennes, et à assurer la sécurité de nos communautés, M. Sabia nous aidera à nous acquitter de notre mandat et à focaliser les efforts rigoureux de notre gouvernement pour faire avancer d'importantes priorités. Je félicite M. Hannaford, greffier du Conseil privé sortant, pour son départ à la retraite, son dévouement sans faille et les services qu'il a rendus au Canada. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Fait saillant

Le rôle du greffier du Conseil privé consiste à conseiller le premier ministre et les représentants élus du gouvernement pour assurer la gouvernance du pays, de façon objective et non partisane, et en tenant compte des politiques publiques. Le greffier assure également la gestion efficace de la fonction publique fédérale du Canada et veille à ce qu'elle respecte un code de valeurs et d'éthique dans l'élaboration de services et de programmes de haute qualité destinés aux Canadiens.

