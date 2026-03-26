HALIFAX, NS, le 26 mars 2026 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le Canada doit être prêt à se défendre et à défendre ses valeurs, à assurer sa souveraineté et à être solidaire de ses Alliés. Pendant trop longtemps, le Canada n'a pas su développer suffisamment cette force. En 2014, les dépenses de défense du Canada avaient chuté à seulement 1 % de son PIB, soit la moitié de nos obligations en tant que membre de l'OTAN.

Le monde a changé et le Canada doit s'adapter. C'est pourquoi, six semaines après l'élection, le nouveau gouvernement du Canada a annoncé un plan ambitieux visant à réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. L'un des principaux objectifs est d'atteindre cette année la cible de 2 % fixée par l'OTAN pour les dépenses de défense. Au cours des dix derniers mois, notre rapidité d'exécution et l'ampleur de nos efforts ont été sans précédent : nous travaillons de concert avec plus d'une dizaine de ministères et d'organismes fédéraux à l'affectation de plus de 63 milliards de dollars à la défense. Il s'agit de l'augmentation la plus importante d'une année à l'autre des investissements dans la défense du Canada depuis des générations.

Grâce à ces efforts, le Canada a atteint l'objectif de 2 % de dépenses en matière de défense, avec cinq années d'avance sur le calendrier fixé par le gouvernement précédent. Cet objectif de 2 % constitue le fondement d'un pays encore plus solide, plus indépendant et plus sûr.

Alors que nous nous rapprochons rapidement du nouvel objectif de l'OTAN, qui consiste à consacrer 3,5 % en dépenses de base pour la défense et 1,5 % supplémentaire du PIB dans les investissements liés à la défense et à la sécurité d'ici 2035, le premier ministre Carney a annoncé aujourd'hui des investissements de plus de 3 milliards de dollars dans les infrastructures et la défense dans l'ensemble du Canada atlantique:

En Nouvelle-Écosse, nous réalisons des investissements importants et ciblés pour moderniser les infrastructures essentielles, construire de nouvelles installations destinées à accueillir la prochaine génération de flottes navales et aériennes, et renforcer nos capacités de formation et d'intervention. Nous investissons : 1,2 milliard de dollars pour moderniser l'infrastructure de services municipaux et d'électricité essentiels à la Base des Forces canadiennes (BFC) Halifax (arsenal et Stadacona) dans le but de moderniser les services et les installations essentiels et de s'assurer que la base dispose de suffisamment d'énergie et de services publics pour appuyer les nouvelles capacités et les opérations navales futures. 648 millions de dollars pour la construction de deux nouvelles installations de soutien de l'aviation à la 14 e Escadre Greenwood en appui à la flotte CP-8A Poseidon de l'Aviation royale canadienne et aux aéronefs CQ-9B Guardian, grâce à la mise en place de hangars modernes, d'installations d'entretien et d'infrastructures opérationnelles. Plus de 180 millions de dollars pour la construction du Centre d'instruction et d'intégration au combat dans le but de soutenir la formation, les opérations et l'intégration des futurs destroyers de la classe River de la Marine royale canadienne. 82,5 millions de dollars pour l'acquisition de Halifax Gate, un site industriel riverain de 475 acres qui appuiera les opérations actuelles et futures de la Marine royale canadienne, y compris le mouvement du personnel, des navires et du matériel. 60 millions de dollars pour un nouveau complexe d'appartements de 140 logements à proximité pour les membres des Forces armées canadiennes, près de la 12 e Escadre Shearwater - parce que tous les membres de nos Forces armées méritent un endroit sûr et agréable où vivre.

Au Nouveau-Brunswick, nous investissons plus d'un milliard de dollars dans le champ de tir et la zone d'entraînement de la BFC Gagetown, afin de mettre en place de nouveaux systèmes de défense aérienne terrestres et de veiller à ce que nos soldats s'entraînent sur des infrastructures conçues pour durer tout au long du siècle à venir. Nous investissons également 20,2 millions de dollars pour moderniser les centres de transition de la BFC Gagetown, au Nouveau-Brunswick, dans le but d'améliorer le soutien aux membres des Forces armées canadiennes pendant leur transition vers la vie civile.

Ces investissements de 3 milliards de dollars s'inscrivent dans le cadre de la mission du Canada visant à réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. Cette stratégie repose sur quatre piliers, qui sont les suivants : investir dans les fondements de la défense : les hommes et les femmes qui servent, ainsi que l'équipement et l'infrastructure qu'ils utilisent; étendre et améliorer nos capacités militaires; renforcer l'industrie canadienne de la défense; et diversifier les partenariats du Canada en matière de défense.

Au cours de la prochaine décennie, le Canada débloquera 500 milliards de dollars dans la défense - des sous-marins aux aéronefs, en passant par les drones, les capteurs et les systèmes radars. En octobre, nous avons mis sur pied l'Agence de l'investissement pour la défense afin de réorganiser et de simplifier les marchés d'approvisionnement dans ce domaine au Canada, et ce, dans le but que les Forces armées canadiennes disposent du matériel de calibre mondial dont elles ont besoin. Et le mois dernier, nous avons annoncé la toute première Stratégie industrielle de défense du Canada, un plan audacieux pour donner à nos Forces armées ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin; augmenter la capacité des entreprises canadiennes de défense; et consacrer des centaines de milliards de dollars aux secteurs stratégiques de notre économie.

Le nouveau gouvernement du Canada tient sa promesse. Il réalise des investissements de portée historique dans les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes - et accélérera encore ces investissements dans les années à venir. Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le Canada assume pleinement la responsabilité de défendre sa souveraineté et de renforcer sa position en tant que partenaire et Allié fiable.

Citations

« En temps de crise, quand les gens voient l'unifolié sur une manche, ils voient de l'espoir. Ils reçoivent de l'aide. Le nouveau gouvernement du Canada a promis de réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes, et c'est exactement ce que nous faisons. Dans ce monde plus fragmenté et plus sombre, le leadership canadien sera défini non seulement par la force de nos valeurs, mais aussi par la valeur de notre force. Les Forces armées canadiennes constituent le fondement même de la puissance sur laquelle nous bâtissons un Canada fort et libre. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Atteindre l'objectif de 2 % constitue une étape fondamentale dans le renouvellement de la défense du Canada et témoigne clairement de notre détermination dans un monde plus dangereux. Au cours de la dernière année, nous avons réalisé des investissements soutenus dans notre personnel, notre état de préparation et les capacités dont les Forces armées canadiennes ont besoin pour défendre ce pays. Ces efforts renforcent les fondements du Canada : ils protègent notre souveraineté, assurent la sécurité de notre continent et consolident notre rôle parmi les Alliés. Fondamentalement, il s'agit d'une question de confiance : celle des Canadiennes et des Canadiens dans la capacité de leur pays à être prêt, résilient et préparé pour ce qui l'attend. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Le Canada atlantique s'est toujours dépassé lorsqu'il s'agissait de défendre le Canada, tant au pays qu'à l'étranger. Pour la première fois depuis la guerre froide, le Canada effectue le type d'investissement dont notre armée a besoin. Ici, en Nouvelle-Écosse, cela signifie de bons emplois, des industries en croissance et un secteur de la défense qui continue de dominer. Je suis fier des hommes et des femmes qui servent, ainsi que des communautés qui les soutiennent. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le fait que le Canada atteigne l'objectif de 2 % cinq ans d'avance permet de jeter les bases pour créer des Forces armées canadiennes plus fortes et mieux préparées. L'Agence de l'investissement pour la défense jouera un rôle de plus en plus important dans la rationalisation des achats et le développement de notre base industrielle de défense afin de livrer plus rapidement l'équipement à ceux qui servent. Nos investissements générationnels dans la défense renforceront la capacité du Canada à protéger sa souveraineté, à soutenir nos Alliés et à répondre de manière décisive au contexte mondial de sûreté en rapide évolution. »

-- L'hon. Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

Faits saillants

Lors du sommet de l'OTAN de 2025 à La Haye, le Canada et nos Alliés de l'OTAN ont convenu d'un nouvel engagement en matière d'investissements de défense consistant à investir 5 % du PIB annuel d'ici à 2035 pour assurer notre sécurité individuelle et collective. Dans le cadre de cet engagement, le Canada investira 3,5 % de son PIB dans les dépenses de défense et 1,5 % dans les investissements essentiels liés à la défense et à la sécurité.

Le Canada a officiellement rejoint l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (SAFE) de l'Union européenne (UE) lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en février 2026. SAFE est un pilier clé du plan de préparation 2030 de l'UE, et la participation du Canada à SAFE renforcera la préparation à la défense des deux côtés de l'Atlantique.

Le Canada continue de travailler à la création de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (BDSR), une nouvelle institution financière multilatérale qui permettra de rassembler des partenaires aux vues similaires pour mobiliser et déployer des capitaux privés et soutenir la sécurité collective. La BDSR offrira un financement à long terme et à faible coût pour les initiatives de défense, de sécurité et de résilience dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement afin de combler les lacunes de financement critiques, et procurera des avantages pour les gouvernements membres et les entreprises du secteur de la défense, y compris les petites et moyennes entreprises.

Le secteur de la défense canadien est un contributeur important à l'économie, avec près de 600 entreprises représentant directement 36 000 emplois en 2022, soutenant un total de 61 200 emplois dans toute la chaîne de valeur de la défense. La même année, ces entreprises ont généré 14,3 milliards de dollars de revenus et ont contribué 7,4 milliards de dollars au PIB dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la défense.

Le Canada atlantique joue un rôle indispensable pour faire avancer la sécurité économique et nationale, car il compte près de 10 000 emplois directs dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, ce qui représente 20 % de la main-d'œuvre de l'industrie de la défense au Canada.

L'Agence de l'investissement pour la défense modernise les achats de défense du Canada en centralisant le savoir-faire, en réduisant la paperasserie et en simplifiant les processus de prise de décision afin de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de Défense du Canada et l'accélération des investissements en défense.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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