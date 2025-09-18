OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les nominations suivantes au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement :

L'honorable Darren Fisher , C.P., Parti libéral (président)

, C.P., Parti libéral (président) L'honorable Greg Fergus , C.P., Parti libéral

, C.P., Parti libéral L'honorable Ginette Petitpas Taylor , C.P., Parti libéral

, C.P., Parti libéral Iqwinder Gaheer, Parti libéral

Abdelhaq Sari, Parti libéral

Rob Morrison , Parti conservateur

, Parti conservateur Alex Ruff , Parti conservateur

, Parti conservateur Rhéal Fortin, Bloc Québécois

L'honorable Claude Carignan , C.P., Sénat

, C.P., Sénat L'honorable Marty Klyne , Sénat

, Sénat L'honorable Rebecca Patterson , Sénat

En cette période d'instabilité mondiale croissante, où la sécurité et la souveraineté du Canada font l'objet de menaces en constante évolution, le rôle que joue le Comité est plus essentiel que jamais. Ce comité multipartite, composé de membres de la Chambre des communes et du Sénat, assure une surveillance indépendante et non partisane des activités liées à la sécurité nationale et au renseignement menées à l'échelle du gouvernement fédéral, notamment par le Centre de la sécurité des télécommunications, le Service canadien du renseignement de sécurité et la Gendarmerie royale du Canada.

Grâce à ce travail de surveillance, le Comité veille à ce que le cadre de sécurité du Canada demeure efficace, qu'il continue de rendre des comptes et qu'il reste fermement ancré dans les principes démocratiques et la primauté du droit.

Citation

« Dans un monde plus dangereux et plus divisé, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement apporte un soutien essentiel à nos organismes de renseignement et de sécurité afin qu'ils puissent protéger les Canadiens et les Canadiennes et défendre les valeurs démocratiques et les libertés qui nous définissent. Je suis convaincu que les nouveaux membres du Comité travailleront avec rigueur ainsi que de manière indépendante et non partisane pour relever les défis actuels, améliorer la reddition de comptes et protéger notre souveraineté. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes et tous les leaders et facilitateurs du Sénat ont été consultés en vue de ces nominations.

Le Comité a été créé en vertu de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement , qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Il présente au premier ministre un rapport annuel ainsi que des rapports spéciaux, s'il y a lieu. Le premier ministre dépose ensuite ces rapports, qui contiennent des conclusions et des recommandations, à la Chambre des communes et au Sénat. Depuis son lancement, le Comité a rédigé des rapports sur des enjeux urgents comme l'ingérence étrangère et les cybermenaces.

, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Il présente au premier ministre un rapport annuel ainsi que des rapports spéciaux, s'il y a lieu. Le premier ministre dépose ensuite ces rapports, qui contiennent des conclusions et des recommandations, à la Chambre des communes et au Sénat. Depuis son lancement, le Comité a rédigé des rapports sur des enjeux urgents comme l'ingérence étrangère et les cybermenaces. Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement aide le Comité à remplir son mandat d'examen.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]