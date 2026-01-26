OTTAWA, ON, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement, ce qui laisse les économies, les entreprises et les travailleurs dans un climat d'incertitude. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte pour rendre la vie des Canadiens et des Canadiennes plus abordable. À cette fin, nous établissons de nouveaux partenariats en matière de commerce et d'investissement à l'étranger et nous consolidons notre force au pays - afin d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes de bonnes occasions d'emploi et des salaires plus avantageux.

Notre plan consiste à faire passer l'économie canadienne de la dépendance à la résilience, même si certaines des retombées à long terme les plus importantes de cette transformation prendront du temps à se faire sentir. Pour que les Canadiens aient le soutien dont ils ont besoin dès maintenant, le gouvernement a instauré plusieurs nouvelles mesures pour faire baisser les coûts, notamment réduire les impôts de 22 millions de Canadiens, propulser la construction résidentielle de même que protéger et élargir des programmes sociaux essentiels.

Pour ajouter à ces progrès, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures visant à rendre le panier d'épicerie et d'autres produits essentiels plus abordables. Pour réduire vos coûts, le nouveau gouvernement du Canada prend les mesures suivantes :

1. Remettre plus d'argent dans le portefeuille des Canadiens et des Canadiennes

Le gouvernement instaure la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels , anciennement appelée le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS). Cette prestation sera accrue de 25 % pendant cinq ans à compter de juillet 2026.

, anciennement appelée le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS). Cette prestation sera accrue de 25 % pendant cinq ans à compter de juillet 2026. De plus, le gouvernement offre un versement unique équivalant à une augmentation de 50 % cette année. Ensemble, ces mesures signifient qu'une famille de quatre personnes recevra jusqu'à 1 890 $ cette année, et environ 1 400 $ par an pendant les quatre années suivantes; une personne seule recevra jusqu'à 950 $ cette année, et environ 700 $ par an pendant les quatre années suivantes. La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels procurera une aide supplémentaire considérable à plus de 12 millions de Canadiens et de Canadiennes.



2. Lutter contre l'insécurité alimentaire, soutenir les producteurs et renforcer les chaînes d'approvisionnement

Le gouvernement réserve 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber les coûts attribuables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sans refiler la facture aux Canadiens.

Dans le même but, le gouvernement créera un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui les soutiennent.

Pour réduire le coût de la production alimentaire, nous instaurons la passation en charges immédiate pour les serres. Les producteurs pourront ainsi déduire le coût total des serres acquises depuis le 4 novembre 2025 et pouvant être utilisées avant 2030. Cette mesure fait augmenter l'approvisionnement au pays et l'investissement dans la production alimentaire à moyen terme.

Afin d'alléger les pressions que connaissent actuellement les banques alimentaires, le gouvernement du Canada injecte 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales. Cette mesure permet d'aider les banques alimentaires et les autres organisations locales, régionales et nationales à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin.

Pour nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire, nous élaborons une stratégie nationale de sécurité alimentaire, laquelle permettra de renforcer la production d'aliments au pays et d'améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs.

Cette stratégie comprendra aussi des mesures visant à mettre en œuvre l'étiquetage des produits à l'unité et à soutenir le travail du Bureau de la concurrence dans la surveillance et l'application des règles de concurrence sur les marchés, notamment dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Ce que notre gouvernement souhaite, c'est de bâtir une économie plus forte, afin de créer plus d'occasions d'emplois et de meilleurs salaires. Parallèlement, nous réduisons les coûts pour rendre la vie plus abordable. C'est ainsi que nous pourrons offrir à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes plus de certitude, de sécurité et de prospérité, maintenant et à l'avenir.

« L'un des avantages du Canada, c'est qu'une personne n'a pas à naître riche pour réussir. Pour protéger cette valeur fondamentale, nous bâtissons une économie plus forte qui profite à tous en créant des milliers de nouvelles occasions d'emplois offrant de meilleurs salaires. Nous instaurons également de nouvelles mesures permettant de faire baisser les coûts et de veiller à ce que les Canadiens et les Canadiennes aient le soutien dont ils ont besoin maintenant. Nous bâtissons un Canada fort, car nous sommes plus forts quand nous veillons les uns sur les autres et quand nous nous assurons que chacun a la chance de réussir. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement prend des mesures directes pour rendre la vie des Canadiens plus abordable. Nous offrons une aide immédiate pour l'épicerie et les produits essentiels, tout en renforçant la production alimentaire, la concurrence et les chaînes d'approvisionnement au pays afin de bâtir une économie plus résiliente pour l'avenir, où les coûts seront abordables. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Depuis trop longtemps, de nombreux Canadiens ressentent la pression exercée par la hausse des coûts, et notre gouvernement entend offrir du soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Ces mesures viendront soutenir le secteur agricole canadien et renforcer les systèmes dont dépendent les Canadiens au quotidien. En agissant sans tarder, nous aidons les familles à gérer leurs coûts essentiels, nous améliorons le prix des aliments et nous renforçons la résilience du système alimentaire. »

-- L'hon. Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« À une époque où les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales font augmenter les prix, notre gouvernement agit. Nous consacrons 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises canadiennes à gérer la hausse des prix et mettons à nouveau l'accent sur la concurrence dans la chaîne d'approvisionnement. Ce faisant, nous agissons de manière décisive pour faire baisser le prix du panier d'épicerie. Si nous renforçons les chaînes d'approvisionnement et ramenons une vraie concurrence, les familles canadiennes bénéficieront de prix plus justes à la caisse et d'un véritable soutien. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux mesures ci-dessous qui visent à réduire les coûts des Canadiens et des Canadiennes et à protéger les programmes essentiels :

Réduire les impôts de 22 millions de Canadiens de la classe moyenne en faisant passer le taux d'imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 % à 14 % à compter du 1 er juillet 2025, ce qui occasionne une économie d'impôt pouvant s'élever à 420 $ par année par personne et à 840 $ par année pour une famille à deux revenus.

en faisant passer le taux d'imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 % à 14 % à compter du 1 juillet 2025, ce qui occasionne une économie d'impôt pouvant s'élever à 420 $ par année par personne et à 840 $ par année pour une famille à deux revenus.

Éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars et réduire la TPS pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur entre 1 et 1,5 million de dollars, pour que plus de Canadiens et de Canadiennes, et en particulier les jeunes familles, puissent atteindre immédiatement leur objectif d'accéder à la propriété.

d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars et réduire la TPS pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur entre 1 et 1,5 million de dollars, pour que plus de Canadiens et de Canadiennes, et en particulier les jeunes familles, puissent atteindre immédiatement leur objectif d'accéder à la propriété.

Annuler la taxe fédérale sur le carbone à compter du 1 er avril 2025, ce qui a directement aidé les Canadiens et les Canadiennes en les faisant épargner à la pompe. À compter de la même date, le gouvernement a aussi retiré aux provinces et aux territoires l'obligation de mettre en place une tarification carbone destinée aux consommateurs. Ainsi, le prix de l'essence a chuté de près de 18 cents le litre dans la plupart des provinces et des territoires comparativement à 2024-2025, ce qui a permis de réduire l'inflation globale.

à compter du 1 avril 2025, ce qui a directement aidé les Canadiens et les Canadiennes en les faisant épargner à la pompe. À compter de la même date, le gouvernement a aussi retiré aux provinces et aux territoires l'obligation de mettre en place une tarification carbone destinée aux consommateurs. Ainsi, le prix de l'essence a chuté de près de 18 cents le litre dans la plupart des provinces et des territoires comparativement à 2024-2025, ce qui a permis de réduire l'inflation globale. Le Budget 2025 comprenait également des mesures concrètes pour que les Canadiens et les Canadiennes reçoivent le soutien qu'ils méritent, notamment des mesures ciblées visant à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer le coût de la vie des ménages :

Maintien permanent du Programme national d'alimentation scolaire afin d'offrir des repas en milieu scolaire de sorte que jusqu'à 400 000 enfants puissent en bénéficier chaque année, ce qui permet aux familles participantes avec deux enfants qui fréquent une école d'épargner environ 800 $ par année en épicerie.

afin d'offrir des repas en milieu scolaire de sorte que jusqu'à 400 000 enfants puissent en bénéficier chaque année, ce qui permet aux familles participantes avec deux enfants qui fréquent une école d'épargner environ 800 $ par année en épicerie.

Lancement du versement automatique des prestations fédérales à compter de l'année d'imposition 2026, pour qu'au plus 5,5 millions de Canadiens à faible revenu reçoivent automatiquement les prestations auxquelles ils ont droit d'ici l'année d'imposition 2028, dont l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'Allocation canadienne pour enfants.

à compter de l'année d'imposition 2026, pour qu'au plus 5,5 millions de Canadiens à faible revenu reçoivent automatiquement les prestations auxquelles ils ont droit d'ici l'année d'imposition 2028, dont l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'Allocation canadienne pour enfants.

Réduction des coûts et augmentation de la concurrence dans les services essentiels , notamment la mise en place de mesures pro-concurrence ambitieuses dans les secteurs des télécommunications et des finances pour réduire les prix, permettre aux Canadiens de changer de fournisseur plus facilement et réduire les frais bancaires et de service.

, notamment la mise en place de mesures pro-concurrence ambitieuses dans les secteurs des télécommunications et des finances pour réduire les prix, permettre aux Canadiens de changer de fournisseur plus facilement et réduire les frais bancaires et de service.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures prévues au Budget 2025 afin de rendre la vie plus abordable, veuillez consulter cette page.

