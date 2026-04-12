OTTAWA, ON, le 12 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le président de la Finlande, Alexander Stubb, serait en visite à Ottawa, en Ontario, les 14 et 15 avril 2026. Il s'agira de la première rencontre bilatérale officielle entre le premier ministre Carney et le président Stubb.

Le Canada et la Finlande entretiennent une relation dynamique et en pleine croissance dans les domaines du commerce, de la défense, de la technologie, de l'énergie et de la sécurité dans l'Arctique. La visite du président Stubb consolidera les partenariats dans ces domaines, ainsi que dans les secteurs maritime, des minéraux critiques, de l'aérospatiale, de l'intelligence artificielle et des industries quantiques.

S'appuyant sur la réunion du premier ministre Carney avec les pays nordiques le mois dernier, les dirigeants cerneront des occasions d'accélérer la coopération dans l'Arctique, en ce qui a trait non seulement à la défense traditionnelle et à la sécurité, mais également aux communications par satellite et aux cybercommunications de pointe.

Dans un monde de plus en plus dangereux et incertain, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : diversifier ses échanges commerciaux, attirer les investissements et renforcer ses liens avec des partenaires fiables.

Citation

« Le Canada et la Finlande entretiennent des relations extrêmement solides et en pleine croissance dans les domaines de la défense, de la technologie, de l'énergie et du commerce. Nous partageons les mêmes intérêts et les mêmes valeurs, ainsi qu'un engagement en faveur de la sécurité internationale, et je me réjouis d'accueillir le président Stubb afin d'approfondir notre partenariat et d'assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité de nos deux peuples. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2025, le commerce bilatéral des marchandises entre le Canada et la Finlande était évalué à 2,4 milliards de dollars.

En août 2025, le Canada et la Finlande ont publié la Déclaration commune du Canada et de la Finlande sur le partenariat stratégique en matière de politique étrangère et de sécurité, qui porte sur l'approfondissement du partenariat en matière de politique étrangère et de sécurité.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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