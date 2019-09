Le premier ministre annonce un changement aux échelons supérieurs de la fonction publique

OTTAWA, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le changement suivant aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Guylaine Roy devient sous-ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, en plus de son poste actuel de sous-ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, à compter du 23 septembre 2019.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour féliciter Diane Jacovella, sous-ministre du Développement internationale et sous-ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, à l'occasion de sa retraite de la fonction publique, après une carrière exceptionnelle marquée par son dévouement et son excellence au service des Canadiens.

Notes biographiques

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : media@pmo-cpm.gc.ca

Related Links

http://pm.gc.ca/