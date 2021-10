Le premier ministre annonce son intention de prononcer un nouveau discours d'ouverture le 19 octobre

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé son intention de prononcer un nouveau discours d'ouverture le 19 octobre prochain. Cela marquera le début d'une nouvelle session parlementaire et sera l'occasion de préparer le Québec à l'après-pandémie.

Cet exercice permettra au premier ministre de mettre à jour les priorités gouvernementales, le contexte ayant beaucoup changé depuis le discours inaugural d'octobre 2018, qui précédait la pandémie de la COVID-19. Le pire de la crise étant désormais derrière nous, le temps est venu de se projeter vers l'avenir et de préparer le Québec à relever les défis des prochaines années.

Citation :

« Grâce aux efforts de tous les Québécois, nous pouvons commencer à planifier l'après-pandémie. La dernière année et demie nous a transformés et a mis de l'avant des enjeux cruciaux pour le Québec. En plus de finir de remplir nos engagements de 2018, nous devons amorcer, dès maintenant, les grands changements des prochaines années. »

François Legault, premier ministre du Québec

