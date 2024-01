OTTAWA, ON, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que des funérailles d'État seront organisées pour l'honorable Ed Broadbent, décédé le 11 janvier 2024.

Universitaire et homme politique respecté, l'honorable Ed Broadbent a travaillé au service des Canadiens à la Chambre des communes pendant près de 24 ans. Pendant 14 ans, il a aussi dirigé le Nouveau Parti démocratique du Canada et a guidé le parti à travers plusieurs élections. Il a ainsi contribué au paysage politique de notre pays et est devenu une figure bien-aimée à l'échelle nationale. M. Broadbent avait été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada et était largement reconnu comme moteur du progrès et défenseur des personnes défavorisées dans le monde entier.

Les funérailles d'État se tiendront à Ottawa le 28 janvier 2024. Les Canadiens pourront ainsi saluer les contributions de M. Broadbent à la vie publique et offrir leurs condoléances. Plus de détails suivront en temps et lieu.

Citation

« Le Canada se porte mieux grâce au service dévoué d'Ed Broadbent. Défenseur de l'égalité et de la justice, son engagement à aider les autres n'a jamais faibli. Ces funérailles d'État nous offriront l'occasion de rendre hommage à son incroyable héritage, qui restera sans aucun doute une source d'inspiration pour des générations de Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Les funérailles d'État sont des événements publics qui permettent de rendre hommage à des gouverneurs généraux et des premiers ministres actuels et anciens ainsi qu'à des membres actuels du Conseil des ministres. De plus, le premier ministre peut accorder l'honneur de funérailles d'État à des Canadiens éminents, s'il le juge opportun.

Liens connexes

