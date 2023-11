Le premier ministre annonce que John Horgan sera le prochain ambassadeur du Canada en Allemagne

OTTAWA, ON, le 1 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de John Horgan comme prochain ambassadeur du Canada en Allemagne.

M. Horgan a un bilan remarquable au service de la population. Lorsqu'il était premier ministre de la Colombie-Britannique, il a dirigé le gouvernement provincial à travers la pandémie de COVID-19 et a favorisé la croissance économique propre afin de créer de bons emplois. Il avait été élu pour la première fois en 2005, puis réélu quatre fois de suite.

Le Canada et l'Allemagne entretiennent d'étroits liens d'amitié sur la scène internationale. Tandis que nous continuerons de renforcer ces liens, en particulier dans le secteur de l'énergie propre, M. Horgan offrira des conseils stratégiques au premier ministre dans le cadre de son nouveau poste d'ambassadeur en Allemagne. Devant les enjeux mondiaux complexes, qu'il s'agisse de l'insécurité alimentaire et énergétique ou des affronts à l'ordre international fondé sur des règles, le Canada et l'Allemagne continueront de travailler côte à côte pour faire avancer les priorités qu'ils ont en commun et améliorer la vie des populations de part et d'autre de l'Atlantique.

« Je félicite John Horgan de sa nomination au poste d'ambassadeur du Canada en Allemagne. C'est un passionné du service public et un leader d'expérience, et je suis convaincu qu'il continuera de bien servir le Canada et aidera à faire avancer les intérêts communs de nos deux pays dans le cadre de ses nouvelles fonctions, y compris notre engagement commun à bâtir un avenir propre offrant de bons emplois à la classe moyenne et une économie forte centrée sur le bien-être de tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'ambassade du Canada en Allemagne est située à Berlin . Le Canada a également des consulats à Munich et à Düsseldorf et un consul honoraire à Stuttgart . Ces consulats ont pour objectifs d'offrir une assistance aux Canadiens et de promouvoir les relations en matière de commerce et d'investissement. L'Allemagne a une ambassade à Ottawa ainsi que des consulats à Toronto , Montréal et Vancouver .

