OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que, le 27 mai 2021, il présentera des excuses officielles à la Chambre des communes pour l'internement d'Italo-Canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale.

Après que l'Italie eut déclaré la guerre au Canada en 1940, le gouvernement du Canada a interné des centaines de personnes d'origine italienne. De plus, des centaines de milliers d'Italo-Canadiens ont été déclarés « sujets de pays ennemi » et ont enduré souffrances, épreuves et discrimination. La politique du gouvernement est allée à l'encontre des valeurs fondamentales pour lesquelles le Canada se battait pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Le premier ministre a fait part de cette annonce à l'occasion d'une rencontre virtuelle avec des membres des familles d'Italo-Canadiens qui ont été internés durant la guerre.

Citation

« La communauté italo-canadienne a porté beaucoup trop longtemps le poids de la politique d'internement injuste en vigueur lors de la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard ce mois-ci, je présenterai des excuses officielles afin de reconnaître les torts subis par la communauté italo-canadienne au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale. Je rendrai ainsi hommage aux familles des personnes qui ont été internées et qui ont fait l'objet de discrimination à cause de cette injustice historique. Les Canadiens d'origine italienne ont apporté - et continuent d'apporter - d'immenses contributions sociales, économiques et culturelles à notre pays. Nous ne pouvons pas effacer nos échecs du passé, mais, en présentant ces excuses, nous espérons pouvoir apaiser ceux qui ont souffert et faire en sorte que les leçons que nous avons apprises ne soient jamais oubliées. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

