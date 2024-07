OTTAWA, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination prochaine de la lieutenante‑générale Jennie Carignan, qui occupe actuellement les fonctions de Chef, Conduite professionnelle et culture, Défense nationale, au poste de cheffe d'état‑major de la Défense. Ainsi, elle sera promue au grade de général et remplacera le général Wayne Eyre, l'actuel chef d'état‑major de la Défense, qui prend sa retraite des Forces armées canadiennes (FAC).

La lieutenante‑générale Carignan sera la première femme de l'histoire de notre pays à diriger les FAC. Sa carrière militaire au service du Canada et des Canadiens s'étend sur plus de 35 ans, au cours desquels elle a notamment commandé deux régiments du génie de combat et la 2e Division du Canada, où elle a dirigé plus de 10 000 soldats ainsi que des opérations de crise dans le cadre des secours apportés aux victimes d'inondations au Québec.

En 2008, la lieutenante‑générale Carignan est devenue la première femme de l'histoire des FAC à assumer le commandement d'une unité des armes de combat. Elle a été déployée en Afghanistan l'année suivante, et a également servi en Bosnie‑Herzégovine et en Syrie. De 2019 à 2020, elle a dirigé la Mission de l'OTAN en Iraq, où elle a contribué à renforcer les institutions et les forces de sécurité iraquiennes pour lutter contre le terrorisme et stabiliser le pays. Elle a été promue à son grade actuel en 2021 et occupe depuis trois ans les fonctions de Chef, Conduite professionnelle et culture, Défense nationale, dirigeant les efforts qui visent à transformer la culture des FAC. En reconnaissance de son service dévoué et exceptionnel, la lieutenante‑générale Carignan s'est vu décerner de nombreuses distinctions, dont la Médaille du service méritoire et la Croix du service méritoire.

Face à des menaces nouvelles et en constante évolution, les FAC sont plus importantes que jamais, que ce soit pour défendre notre continent - notamment dans l'Arctique -, fournir une aide vitale aux Canadiens touchés par des catastrophes naturelles, renforcer la défense collective de l'OTAN ou apporter un soutien militaire à l'Ukraine. Dans son nouveau rôle de cheffe d'état‑major de la Défense, la lieutenante‑générale Carignan supervisera les opérations en cours des FAC, au pays et dans le monde, à l'appui de ces objectifs importants. Elle veillera également à la poursuite des efforts visant à créer un environnement respectueux et inclusif pour les membres de nos Forces armées.

Le premier ministre a réitéré ses remerciements au général Eyre pour le leadership qu'il a exercé depuis 2021 en tant que chef d'état‑major de la Défense, et l'a félicité pour son départ à la retraite, après 40 ans de service militaire distingué. Le général Eyre continuera à assumer ses fonctions jusqu'à ce que la nomination de la nouvelle cheffe d'état‑major de la Défense entre en vigueur lors d'une cérémonie de passation de commandement qui aura lieu le 18 juillet 2024.

« Je félicite la lieutenante‑générale Jennie Carignan pour sa nomination prochaine. Au fil de sa carrière, ses qualités de leadership exceptionnelles, son souci d'excellence et le dévouement avec lequel elle a servi notre pays ont constitué un atout considérable pour nos Forces armées. Je suis convaincu qu'en tant que nouvelle cheffe d'état‑major de la Défense, elle contribuera à rendre le Canada plus fort, plus sûr et mieux préparé à relever les défis mondiaux en matière de sécurité. »

« La lieutenante-générale Jennie Carignan a servi le Canada avec grande distinction, tant au pays qu'à l'étranger. Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d'excellence dans le cadre d'opérations difficiles. Sa vaste expérience fait d'elle la personne idéale pour mener les Forces armées canadiennes à relever de nouveaux défis en matière de sécurité, et j'ai confiance en l'avenir de cette importante institution sous son leadership. J'adresse mes sincères félicitations à la lieutenante-générale Carignan pour sa nomination au poste de cheffe d'état-major de la Défense et me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration. »

Le chef d'état‑major de la Défense est responsable du contrôle et de l'administration des Forces armées canadiennes (FAC) ainsi que de la stratégie, des plans et des besoins militaires.

Le chef d'état‑major de la Défense est nommé par le gouverneur général, sur recommandation du premier ministre. En sa qualité de commandant en chef du Canada , le gouverneur général assume un rôle essentiel en ce qui a trait à la reconnaissance de l'importance des forces militaires du Canada , au pays comme à l'étranger.

, le gouverneur général assume un rôle essentiel en ce qui a trait à la reconnaissance de l'importance des forces militaires du , au pays comme à l'étranger. Plus tôt cette année, le premier ministre et le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, ont procédé au dévoilement de Notre Nord , fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada . Ce plan s'accompagne d'un investissement de 8,1 milliards de dollars sur cinq ans et de 73 milliards de dollars sur 20 ans pour aider les FAC à protéger les Canadiens, à promouvoir nos intérêts et nos valeurs, et à faire face aux nouvelles menaces, aujourd'hui et dans les années à venir.

