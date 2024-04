OTTAWA, ON, le 19 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Gerald W. (Gerry) Kisoun au poste de commissaire des Territoires du Nord-Ouest, pour un mandat de cinq ans.

M. Kisoun est un Aîné des Inuvialuit-Gwich'in et un membre actif de sa communauté qui a consacré sa carrière au service de la population des Territoires du Nord-Ouest. Il a servi dans la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pendant 25 ans, a travaillé à Parcs Canada pendant 17 ans et a été commissaire adjoint des Territoires du Nord-Ouest de 2011 à 2017. Il est également un bénévole dévoué et a reçu de nombreuses distinctions, notamment la Médaille d'ancienneté de la GRC, la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et la Médaille polaire.

Le premier ministre a profité de l'occasion pour remercier la commissaire des Territoires du Nord-Ouest sortante, l'honorable Margaret Thom, pour son travail acharné et son dévouement au service de la population du territoire.

Citation

« Je félicite M. Kisoun pour sa nomination au poste de commissaire des Territoires du Nord-Ouest. Il est un leader communautaire doté d'une riche expérience, notamment en tant qu'ancien commissaire adjoint. Je suis convaincu qu'il continuera d'apporter des contributions importantes au territoire et d'être une source d'inspiration pour tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Les commissaires territoriaux sont nommés par le gouverneur en conseil. Leurs responsabilités sont largement les mêmes que celles des lieutenants-gouverneurs des provinces. Ils sont chargés d'assermenter les députés de l'Assemblée législative et les membres du Conseil exécutif ainsi que d'ouvrir les sessions de l'Assemblée législative et d'accorder la sanction aux lois qui y sont adoptées.

