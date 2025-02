OTTAWA, ON, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Le fentanyl est une drogue mortelle qui a déchiré des communautés et des familles aux quatre coins du Canada et des États-Unis. Le fléau du fentanyl doit être éradiqué de la surface de la Terre. Il faut mettre un terme à la production du fentanyl et punir les personnes qui en tirent profit.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Kevin Brosseau en tant que nouveau tsar du fentanyl du Canada, une nomination qui entre en vigueur immédiatement.

À titre de tsar du fentanyl, M. Brosseau travaillera en étroite collaboration avec ses homologues américains et les organismes chargés de l'application de la loi afin d'accélérer les efforts déployés par le Canada pour repérer, perturber et démanteler le commerce du fentanyl. M. Brosseau possède une vaste expérience en matière d'application de la loi, ayant été au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pendant plus de 20 ans, notamment en tant que sous-commissaire et policier en chef du Manitoba. Récemment, en tant que sous-conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, M. Brosseau s'est attaqué aux défis les plus délicats du Canada en matière de sécurité. Ses compétences manifestes dans la lutte contre le trafic de drogues, les réseaux du crime organisé et d'autres menaces pour la sécurité nationale seront d'une grande valeur pour ce poste.

Le Canada prend des mesures importantes pour mettre fin à la production et au trafic du fentanyl illégal. Nous améliorons et augmentons les capacités de détection aux frontières pour repérer les armes à feu et les drogues illégales et pour réduire le temps de traitement des conteneurs de fret. Nous mettons sur pied le Centre canadien d'analyse des drogues, qui sera chargé d'analyser des échantillons de drogues illégales afin de déterminer où et comment ces drogues sont fabriquées. Nous déployons de nouveaux outils de détection des agents chimiques aux points d'entrée à risque élevé, de nouvelles équipes canines pour intercepter les drogues illégales et une nouvelle Unité de gestion des risques liés aux précurseurs pour mieux suivre les précurseurs et les canaux de distribution. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, nous avons annoncé des mesures vigoureuses, y compris des sanctions plus sévères et des changements réglementaires, pour lutter contre les crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent, qui facilitent souvent le trafic du fentanyl.

Bien que moins de 1 % du fentanyl intercepté à la frontière américaine provienne du Canada, une quantité quelconque de fentanyl, c'est déjà trop. Grâce au Plan frontalier du Canada de 1,3 milliard de dollars, nous rendons notre frontière plus forte et mettons un terme au commerce du fentanyl - avec de nouveaux hélicoptères Black Hawk, des drones, des tours de surveillance mobiles et quelque 10 000 agents sur le terrain qui travaillent à la protection de la frontière. Nous allons également inscrire les cartels du crime organisé à la liste des entités terroristes établie en vertu du Code criminel, ce qui facilitera considérablement l'exécution des enquêtes criminelles au Canada en renforçant la capacité de la GRC à prévenir et à perturber les activités des cartels dans notre pays.

La semaine dernière, le premier ministre a signé une nouvelle directive pour les services de renseignement, appuyée par un investissement de 200 millions de dollars, qui donnera à nos organismes de sécurité plus de moyens de recueillir des renseignements sur la criminalité transnationale organisée et de les communiquer à nos partenaires américains et aux organismes d'application de la loi de tout le continent. Cette directive s'ajoute aux efforts de coordination des organismes d'application de la loi, notamment ceux de la force de frappe conjointe Canada-États-Unis sur le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent.

« Le fentanyl est une drogue mortelle qui doit être éradiquée de nos communautés. La nomination aujourd'hui de Kevin Brosseau au poste de tsar du fentanyl permettra d'accélérer les efforts déployés par le Canada pour repérer, perturber et démanteler le commerce du fentanyl en partenariat avec les États-Unis. Comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité publique et nationale, notamment dans la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé, M. Brosseau apportera une contribution précieuse à ce poste et aidera ainsi à assurer la sécurité des Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada a besoin d'un tsar du fentanyl qui assurera la coordination entre les organismes, agira rapidement pour relever des défis et apportera plus de 20 ans d'expérience acquise au sein de la GRC pour résoudre cette crise qui sévit dans nos communautés. Dans les villes et les provinces ainsi qu'à nos frontières internationales, ce tsar, qui est reconnu pour son esprit d'équipe, devra travailler avec tous les ordres de gouvernement. S'appuyant sur son expertise dans la lutte contre le trafic de drogues, les réseaux du crime organisé et d'autres menaces pour la sécurité nationale, le tsar du fentanyl collaborera de près avec ses homologues américains pour perturber et démanteler le trafic de drogues illégales à nos frontières. Kevin Brosseau est le candidat idéal pour ce poste. »

-- L'hon. David McGuinty, ministre de la Sécurité publique

Aux termes de la Directive du premier ministre sur la criminalité transnationale et la sécurité de la frontière, la communauté nationale de la sécurité et du renseignement a été chargée de mettre en place une cellule opérationnelle conjointe de renseignement ainsi que des centres d'échange d'information entre les partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux afin d'améliorer la détection et la perturbation du trafic de fentanyl et d'autres drogues illégales, tant à l'intérieur du Canada qu'à l'étranger.

Le nouveau Centre canadien d'analyse des drogues de Santé Canada permettra une analyse spécialisée des échantillons de drogues synthétiques illégales. L'analyse ne se limitera pas à l'identification des composants d'un échantillon, mais portera sur des marqueurs permettant de déterminer comment et où ces substances ont été fabriquées.

La nouvelle Unité de gestion des risques liés aux précurseurs de Santé Canada contribuera à accroître la surveillance des précurseurs et des canaux de distribution ainsi que des nouvelles tendances liées aux drogues illégales.

