OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Mary T. Moreau à la Cour suprême du Canada.

La remarquable carrière de la juge Moreau dans le milieu juridique comprend 29 années à la Cour du Banc du Roi de l'Alberta. En 2017, elle a été nommée juge en chef de ce tribunal. Avant d'accéder à la magistrature, la juge Moreau a exercé le droit criminel, le droit constitutionnel et le droit civil à Edmonton, en Alberta. Tout au long de sa carrière, elle a été grandement active dans les domaines de la formation, de l'administration et de la déontologie judiciaires, autant au Canada que dans le reste du monde.

Il s'agit de la sixième nomination effectuée dans le cadre du processus de sélection des juges à la Cour suprême lancé par le gouvernement du Canada en 2016. Dans le cadre de ce processus, un comité consultatif indépendant et impartial, présidé par l'honorable H. Wade MacLauchlan, avait pour mandat d'identifier des candidats qualifiés qui sont des juristes du plus haut calibre, effectivement bilingues et à l'image de la diversité du Canada.

La juge Moreau prendra le poste laissé vacant à la suite du départ à la retraite du juge Russell Brown.

Note biographique

