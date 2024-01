OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que l'honorable Carolyn Bennett a été nommée au poste d'ambassadrice du Canada au Danemark.

La Dre Bennett est une ancienne députée qui a consacré sa carrière à servir le public. Médecin animée d'une passion pour la justice sociale, elle a milité avec ardeur en faveur de la santé, de l'environnement, de l'égalité des sexes et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle a été élue pour la première fois à la Chambre des communes en 1997, puis a été réélue huit fois de suite. Elle a occupé les postes de ministre d'État à la Santé publique, de ministre des Affaires autochtones et du Nord, de ministre des Relations Couronne-Autochtones, et de ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Le Canada et le Danemark sont des amis, des voisins et des Alliés. En tant qu'ambassadrice, la Dre Bennett travaillera à faire progresser les priorités communes de nos pays, notamment le renforcement de la sécurité transatlantique, l'expansion du commerce et de l'investissement, la lutte contre les changements climatiques et l'édification d'un avenir meilleur pour les gens des deux côtés de l'Atlantique. En tant qu'Alliés de l'OTAN, le Canada et le Danemark sont déterminés à renforcer la coopération en matière de défense, y compris dans l'Arctique, et à travailler ensemble pour préserver l'ordre international fondé sur des règles.

« Carolyn Bennett a consacré sa vie à servir les autres et sa communauté. En tant qu'ambassadrice du Canada au Danemark, elle travaillera à renforcer les relations entre nos deux pays, notamment en faisant progresser notre engagement commun à protéger l'Arctique, lutter contre les changements climatiques, créer de bons emplois pour la classe moyenne et bâtir un avenir meilleur pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'ambassade du Canada au Danemark est située à Copenhague. Le pays est aussi représenté par un consul honoraire à Nuuk, au Groenland. Au Canada, le Danemark a une ambassade à Ottawa , un consulat à Toronto et des consulats honoraires à Calgary , à Edmonton , à Halifax , à Montréal, à Saint John , à Saint John's , à Vancouver , à Iqaluit et à Winnipeg .

partage une frontière maritime de 3 000 km avec le Danemark, et de riches liens historiques et culturels unissent les populations inuites des deux côtés de la frontière. Près de 200 000 Canadiens sont d'origine danoise.

